В Краснодарском крае на станции Навагинская однопутного электрифицированного участка Белореченская - Кривенковская сошли с рельсов два вагона электропоезда. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Северо-Кавказской железной дороги (СКЖД).

На Кубани электричка сошла с рельсов, есть пострадавшие

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