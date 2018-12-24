Происшествия

На Кубани электричка сошла с рельсов, есть пострадавшие
Газета.Ru
02:15

В Краснодарском крае на станции Навагинская однопутного электрифицированного участка Белореченская - Кривенковская сошли с рельсов два вагона электропоезда. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Северо-Кавказской железной дороги (СКЖД).
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