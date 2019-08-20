Происшествия

На Кубани два украинских моряка умерли от отравления метиловым спиртомТАСС 03:53

Два гражданина Украины, работавшие моряками на судне "Магус" под флагом Панамы, во вторник умерли от отравления метиловым спиртом в районе порта Тамани, сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе Росморречфлота.
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с чего всё началось

Второй украинский моряк умер от отравления метиловым спиртом у берегов Тамани

По словам собеседника агентства, оба погибших - граждане Украины, это второй помощник капитана и старший матрос. Ранее со ссылкой на информированный источник сообщалось о гибели от отравления метиловым спитом одного человека на судне "Магус". Танкер находится в Черном море в районе порта Тамань.
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