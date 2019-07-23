Происшествия
На Кубани бизнесмен держал на цепи в сарае своего 10-летнего сынаИзвестия вчера в 11:28
Мужчина посадил своего 10-летнего сына на цепь в селе Великовечное в Краснодарском крае. Мальчику удалось убежать, когда отец повез жену в больницу на роды. Против жителя Краснодарского края возбуждено уголовное дело, сообщили в Следственном комитете России.
Читать в источнике
Оценить33
с чего всё началось
Ранее СК РФ сообщил о возбуждении уголовного дела о незаконном лишении свободы в отношении 46-летнего жителя села Великовечное, который, по данным следствия, отправляясь в перинатальный центр Краснодара с беременной женой и 4-летним сыном, посадил на цепь и запер в сарае 10-летнего сына.РИА Новостивчера в 11:25
Подробнее о событии
Показать все источники
СК опубликовал видео дома в Краснодарском крае, где отец держал на цепи 10-летнего сына
Кубанские новости13:55
Соседи рассказали подробности о кубанской семье, в которой ребенка посадили на цепь
Блокнот Краснодар08:02
Автоматически обработано 7338 источников, обновлено в 22:51, Вашингтон
Происшествия
В Судаке туриста избили из-за фотографий с животными
Обновлено в 16:08
Политика
США создают коалицию для патрулирования Ормузского пролива
Госсекретарь США Майк Помпео объявил о начале создания коалиции для патрулирования Ормузского пролива.
Обновлено вчера в 22:26
Политика
Польша отметит с Германией 80-летие начала Второй мировой войны
Польша пригласила Германию на мероприятие, посвященное восьмидесятилетию начала Второй мировой войны.
Обновлено в 08:26
Единоборства
Российский боксер Максим Дадашев умер от травм после боя
1. Максим Дадашев скончался после боя Дадашев скончался в результате травм, полученных во время поединка за звание обязательного претендента на чемпионский титул Международной федерации бокса (IBF) против пуэрториканца Сабриела Матиаса 20 июля.
Обновлено в 12:16
Общество
«Известия»: курилки в аэропортах могут сделать платными
Депутаты собираются предложить во втором чтении поправки к законопроекту о возвращении курилок в аэропорты, согласно которым за вход в эти помещения надо будет платить.
Обновлено в 21:09
Футбол
«Краснодар» предложил 10 млн евро за хавбека «Сент-Этьена»
Краснодарский клуб выразил готовность приобрести права на футболиста за сумму, превышающую 10 миллионов евро, утверждает But Football Club.
Обновлено в 13:49
Политика
В Госдуме потребовали от президента Грузии извиниться за хамство
Спикер Госдумы Вячеслав Володин потребовал от президента Грузии Саломе Зурабишвили извиниться за антироссийскую риторику.
Обновлено в 16:40
Политика
Опубликован перечень поручений Путина
Владимир Путин утвердил перечень поручений по итогам заседания VI медиафорума независимых региональных и местных СМИ "Правда и справедливость", которое прошло в мае этого года.
Обновлено в 11:11
Экономика
Госдума повышает НДС на пальмовое масло до 20%
Во втором чтении законопроекта была принята поправка, согласно которой с 10% до 20% повышается НДС для пальмового масла.
Обновлено в 09:42
Политика
Константин Боровой попросил политического убежища в США
Бывший председатель Партии экономической свободы и экс-депутат Госдумы Константин Боровой попросил политического убежища в США.
Обновлено в 08:09
Общество
В Росприроднадзоре предупредили об угрозе «экологического Чернобыля»
Глава Росприроднадзора Светлана Радионова заявила, что в Иркутской области необходимо рекультивировать территорию завода «Усольехимпром», пока не получился «экологический Чернобыль».
Обновлено в 22:16
Экономика
ExxonMobil попросила власти упростить ей работу на российском шельфе
Уоллер объясняет это тем, что буровых под российским флагом недостаточно.
Обновлено в 19:49
Общество
В Москву придет резкое похолодание
В начале следующей недели в Москве резко похолодает.
Обновлено в 09:22
Политика
МВД Украины перебросило спецназ в Донецкую область из-за беспорядков
МВД Украины перебросило спецназ в город Покровск Донецкой области в связи с протестами у окружной избирательной комиссии.
Обновлено в 18:32
Экономика
Медведев оценил темпы расходов на нацпроекты
Расходы региональных бюджетов на реализацию нацпроектов оцениваются в 4,9 триллиона рублей.
Обновлено в 08:04
Авто
Bajaj привезла в Россию флагманский мотоцикл Dominar 400
В Bajaj Dominar 400 установлена полностью светодиодная оптика и цифровая панель приборов.
Обновлено в 17:36
Футбол
«Реал» в товарищеском матче одолел в серии пенальти «Арсенал»
В американском Мэриленде в матче Международного кубка чемпионов "Реал" победил "Арсенал", передает "Чемпионат.com".
Обновлено в 22:31
Происшествия
Женщине оторвало ногу на эскалаторе в ТЦ в Китае
Обновлено в 21:50
Армия и оружие
Южная Корея пригрозила России жесткими мерами
Власти Южной Кореи пообещали России более жесткие меры, если ее самолеты вновь нарушат воздушное пространство страны.
Обновлено в 09:37
Здоровье
В Оренбуржье запретили взимать плату за определение пола ребенка
Эксперты заключили, что правовых оснований для определения пола плода на платной основе нет, сообщает пресс-служба ведомства.
Обновлено в 07:47
Происшествия
В Екатеринбурге задержали «заминировавших» кортеж Путина
Обновлено в 17:35
Происшествия
Северная Корея задержала российское судно
Северокорейские пограничники в ночь на 17 июля задержали российское рыболовецкое судно «Сянхайлинь-8», принадлежащее Северо-Восточной рыболовной компании.
Обновлено в 18:12
Происшествия
Оппозиционного ингушского журналиста обвинили в хранении наркотиков
Арестованному неделю назад журналисту оппозиционного ингушского издания "Фортанга" Рашиду Майсигову предъявили окончательное обвинение в хранении наркотиков в особо крупном размере.
Обновлено в 13:14
Транспорт
Собянин рассказал, какой будет площадь у Киевского вокзала
Мэр Москвы Сергей Собянин осмотрел во вторник ход работ по комплексному благоустройству территорий, прилегающих к Киевскому вокзалу, по завершении работ здесь будет создан один из самых комфортных и современных транспортно-пересадочных узлов и появятся уличные переходы, защищенные навесами.
Обновлено в 09:08
Происшествия
В Москве во время отпевания в церкви «ожила» женщина
Обновлено в 06:28
Политика
Жириновский назвал условие вхождения Украины в состав России
Депутат Государственной думы РФ, руководитель политической силы ЛДПР Владимир Жириновский считает, что Владимир Зеленский продержится на должности главы Украины не более двух лет, после чего столкнется с новым «кровавым» майданом.
Обновлено в 02:20
Энергетика
Европейские трейдеры сообщили о подрыве партнерства с Украиной по газу
Долги "Укртрансгаза" за газ для технических нужд вызывают беспокойство, угрожают стабильности компании и ставят под вопрос надежность поставок, заявила Европейская федерация энерготрейдеров (EFET) в письме на имя главы "Нафтогаза" Андрея Коболева.
Обновлено в 13:00