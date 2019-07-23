Происшествия

На Кубани бизнесмен держал на цепи в сарае своего 10-летнего сынаИзвестия вчера в 11:28

Мужчина посадил своего 10-летнего сына на цепь в селе Великовечное в Краснодарском крае. Мальчику удалось убежать, когда отец повез жену в больницу на роды. Против жителя Краснодарского края возбуждено уголовное дело, сообщили в Следственном комитете России.
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с чего всё началось

Кузнецова следит за историей с посаженным на Кубани на цепь мальчиком

Ранее СК РФ сообщил о возбуждении уголовного дела о незаконном лишении свободы в отношении 46-летнего жителя села Великовечное, который, по данным следствия, отправляясь в перинатальный центр Краснодара с беременной женой и 4-летним сыном, посадил на цепь и запер в сарае 10-летнего сына.
РИА Новостивчера в 11:25

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СК опубликовал видео дома в Краснодарском крае, где отец держал на цепи 10-летнего сына

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Ребенок с цепью на шее

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Житель Кубани, державший сына на цепи, отобрал его у матери при разводе

Югополис05:51
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Происшествия

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Политика

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1. Максим Дадашев скончался после боя Дадашев скончался в результате травм, полученных во время поединка за звание обязательного претендента на чемпионский титул Международной федерации бокса (IBF) против пуэрториканца Сабриела Матиаса 20 июля.
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Депутаты собираются предложить во втором чтении поправки к законопроекту о возвращении курилок в аэропорты, согласно которым за вход в эти помещения надо будет платить.
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Политика

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Владимир Путин утвердил перечень поручений по итогам заседания VI медиафорума независимых региональных и местных СМИ "Правда и справедливость", которое прошло в мае этого года.
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Госдума повышает НДС на пальмовое масло до 20%

Во втором чтении законопроекта была принята поправка, согласно которой с 10% до 20% повышается НДС для пальмового масла.
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Константин Боровой попросил политического убежища в США

Бывший председатель Партии экономической свободы и экс-депутат Госдумы Константин Боровой попросил политического убежища в США.
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Общество

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Глава Росприроднадзора Светлана Радионова заявила, что в Иркутской области необходимо рекультивировать территорию завода «Усольехимпром», пока не получился «экологический Чернобыль».
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Обновлено в 19:49
Общество

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В начале следующей недели в Москве резко похолодает.
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Политика

МВД Украины перебросило спецназ в Донецкую область из-за беспорядков

МВД Украины перебросило спецназ в город Покровск Донецкой области в связи с протестами у окружной избирательной комиссии.
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Происшествия

В Петербурге проходит акция памяти убитой активистки Елены Григорьевой

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Экономика

Медведев оценил темпы расходов на нацпроекты

Расходы региональных бюджетов на реализацию нацпроектов оцениваются в 4,9 триллиона рублей.
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Bajaj привезла в Россию флагманский мотоцикл Dominar 400

В Bajaj Dominar 400 установлена полностью светодиодная оптика и цифровая панель приборов.
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Футбол

«Реал» в товарищеском матче одолел в серии пенальти «Арсенал»

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Женщине оторвало ногу на эскалаторе в ТЦ в Китае

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Южная Корея пригрозила России жесткими мерами

Власти Южной Кореи пообещали России более жесткие меры, если ее самолеты вновь нарушат воздушное пространство страны.
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Здоровье

В Оренбуржье запретили взимать плату за определение пола ребенка

Эксперты заключили, что правовых оснований для определения пола плода на платной основе нет, сообщает пресс-служба ведомства.
Обновлено в 07:47
Происшествия

В Екатеринбурге задержали «заминировавших» кортеж Путина

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Происшествия

Северная Корея задержала российское судно

Северокорейские пограничники в ночь на 17 июля задержали российское рыболовецкое судно «Сянхайлинь-8», принадлежащее Северо-Восточной рыболовной компании.
Обновлено в 18:12
Происшествия

Оппозиционного ингушского журналиста обвинили в хранении наркотиков

Арестованному неделю назад журналисту оппозиционного ингушского издания "Фортанга" Рашиду Майсигову предъявили окончательное обвинение в хранении наркотиков в особо крупном размере.
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Транспорт

Собянин рассказал, какой будет площадь у Киевского вокзала

Мэр Москвы Сергей Собянин осмотрел во вторник ход работ по комплексному благоустройству территорий, прилегающих к Киевскому вокзалу, по завершении работ здесь будет создан один из самых комфортных и современных транспортно-пересадочных узлов и появятся уличные переходы, защищенные навесами.
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Происшествия

В Москве во время отпевания в церкви «ожила» женщина

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Политика

Памфилова встретилась с незарегистрированными кандидатами в Мосгордуму

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Политика

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Депутат Государственной думы РФ, руководитель политической силы ЛДПР Владимир Жириновский считает, что Владимир Зеленский продержится на должности главы Украины не более двух лет, после чего столкнется с новым «кровавым» майданом.
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Энергетика

Европейские трейдеры сообщили о подрыве партнерства с Украиной по газу

Долги "Укртрансгаза" за газ для технических нужд вызывают беспокойство, угрожают стабильности компании и ставят под вопрос надежность поставок, заявила Европейская федерация энерготрейдеров (EFET) в письме на имя главы "Нафтогаза" Андрея Коболева.
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