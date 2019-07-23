Ранее СК РФ сообщил о возбуждении уголовного дела о незаконном лишении свободы в отношении 46-летнего жителя села Великовечное, который, по данным следствия, отправляясь в перинатальный центр Краснодара с беременной женой и 4-летним сыном, посадил на цепь и запер в сарае 10-летнего сына.

с чего всё началось

Мужчина посадил своего 10-летнего сына на цепь в селе Великовечное в Краснодарском крае. Мальчику удалось убежать, когда отец повез жену в больницу на роды. Против жителя Краснодарского края возбуждено уголовное дело, сообщили в Следственном комитете России.

На Кубани бизнесмен держал на цепи в сарае своего 10-летнего сына

Политика США создают коалицию для патрулирования Ормузского пролива Госсекретарь США Майк Помпео объявил о начале создания коалиции для патрулирования Ормузского пролива.

Единоборства Российский боксер Максим Дадашев умер от травм после боя 1. Максим Дадашев скончался после боя Дадашев скончался в результате травм, полученных во время поединка за звание обязательного претендента на чемпионский титул Международной федерации бокса (IBF) против пуэрториканца Сабриела Матиаса 20 июля.

Общество «Известия»: курилки в аэропортах могут сделать платными Депутаты собираются предложить во втором чтении поправки к законопроекту о возвращении курилок в аэропорты, согласно которым за вход в эти помещения надо будет платить.

Футбол «Краснодар» предложил 10 млн евро за хавбека «Сент-Этьена» Краснодарский клуб выразил готовность приобрести права на футболиста за сумму, превышающую 10 миллионов евро, утверждает But Football Club.

Политика В Госдуме потребовали от президента Грузии извиниться за хамство Спикер Госдумы Вячеслав Володин потребовал от президента Грузии Саломе Зурабишвили извиниться за антироссийскую риторику.

Политика Опубликован перечень поручений Путина Владимир Путин утвердил перечень поручений по итогам заседания VI медиафорума независимых региональных и местных СМИ "Правда и справедливость", которое прошло в мае этого года.

Экономика Госдума повышает НДС на пальмовое масло до 20% Во втором чтении законопроекта была принята поправка, согласно которой с 10% до 20% повышается НДС для пальмового масла.

Политика Константин Боровой попросил политического убежища в США Бывший председатель Партии экономической свободы и экс-депутат Госдумы Константин Боровой попросил политического убежища в США.

Общество В Росприроднадзоре предупредили об угрозе «экологического Чернобыля» Глава Росприроднадзора Светлана Радионова заявила, что в Иркутской области необходимо рекультивировать территорию завода «Усольехимпром», пока не получился «экологический Чернобыль».

Общество В Москву придет резкое похолодание В начале следующей недели в Москве резко похолодает.

Политика МВД Украины перебросило спецназ в Донецкую область из-за беспорядков МВД Украины перебросило спецназ в город Покровск Донецкой области в связи с протестами у окружной избирательной комиссии.

Экономика Медведев оценил темпы расходов на нацпроекты Расходы региональных бюджетов на реализацию нацпроектов оцениваются в 4,9 триллиона рублей.

Авто Bajaj привезла в Россию флагманский мотоцикл Dominar 400 В Bajaj Dominar 400 установлена полностью светодиодная оптика и цифровая панель приборов.

Армия и оружие Южная Корея пригрозила России жесткими мерами Власти Южной Кореи пообещали России более жесткие меры, если ее самолеты вновь нарушат воздушное пространство страны.

Здоровье В Оренбуржье запретили взимать плату за определение пола ребенка Эксперты заключили, что правовых оснований для определения пола плода на платной основе нет, сообщает пресс-служба ведомства.

Происшествия Северная Корея задержала российское судно Северокорейские пограничники в ночь на 17 июля задержали российское рыболовецкое судно «Сянхайлинь-8», принадлежащее Северо-Восточной рыболовной компании.

Происшествия Оппозиционного ингушского журналиста обвинили в хранении наркотиков Арестованному неделю назад журналисту оппозиционного ингушского издания "Фортанга" Рашиду Майсигову предъявили окончательное обвинение в хранении наркотиков в особо крупном размере.

Транспорт Собянин рассказал, какой будет площадь у Киевского вокзала Мэр Москвы Сергей Собянин осмотрел во вторник ход работ по комплексному благоустройству территорий, прилегающих к Киевскому вокзалу, по завершении работ здесь будет создан один из самых комфортных и современных транспортно-пересадочных узлов и появятся уличные переходы, защищенные навесами.

Политика Жириновский назвал условие вхождения Украины в состав России Депутат Государственной думы РФ, руководитель политической силы ЛДПР Владимир Жириновский считает, что Владимир Зеленский продержится на должности главы Украины не более двух лет, после чего столкнется с новым «кровавым» майданом.