Транспорт
На Крымском мосту завершена укладка рельсовRT на русском 07:42
Строители Крымского моста завершили укладку рельсов на железнодорожной части транспортного перехода через Керченский пролив. Об этом сообщили в инфоцентре «Крымский мост». Как сообщает «Крыминформ», протяжённость железной дороги составляет 19 км. Это два железнодорожных пути встречных направлений.
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