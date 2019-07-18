Транспорт
На Крымском мосту завершена укладка рельсовRT на русском 07:42
Строители Крымского моста завершили укладку рельсов на железнодорожной части транспортного перехода через Керченский пролив. Об этом сообщили в инфоцентре «Крымский мост». Как сообщает «Крыминформ», протяжённость железной дороги составляет 19 км. Это два железнодорожных пути встречных направлений.
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Дания дала первое разрешение на строительство проекта Baltic Pipe
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Президент Украины Владимир Зеленский позвонил российскому лидеру Владимиру Путину вопреки наставлениям «партнеров Украины», которые выступали против этого разговора.
Обновлено вчера в 19:33
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Полиция Мюнхена возбудила уголовное дело в связи с исчезновением в городе двух россиянок.
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Среди недостатков продукта в ведомстве назвали низкий уровень содержания полиненасыщенных жирных кислот семейств Омега-3 и Омега-6, а также высокое содержание насыщенных жиров, что может привести к ожирению и развитию связанных с ним заболеваний.
Обновлено в 10:56
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В Петербурге расширили понятие блокадника
Согласно новым мерам социальной поддержки горожан, которые приняты в Санкт-Петербурге, с 1 января 2020 года понятие блокадника будет расширено.
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Премьера второй части намечена на 5 сентября. Напомним, что первая часть "Оно" вышла в сентябре 2017 года.
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Как давление влияет на риски инфаркта и инсульта, рассказали учёные
Американские учёные рассказали, как давление может влиять на риски инфаркта и инсульта.
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Климатолог назвал сроки наступления аномальной жары в России
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Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что освобождение из-под стражи главы РИА Новости Украина Кирилла Вышинского может стать первым шагом для нормализации отношений между Москвой и Киевом.
Обновлено в 06:08
Политика
Путин высказался об урегулировании в Донбассе
Власти Российской Федерации всячески приветствуют подключение европейских партнёров к процессу урегулирования ситуации в Донбассе.
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Обновлено в 12:28
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Гамова отреагировала на флэшмоб в инстаграме Леди Гаги
Двукратная чемпионка мира по волейболу Екатерина Гамова прокомментировала флэшмоб, устроенный русскоязычными пользователями инстаграма на странице американской певицы Леди Гаги.
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