Транспорт
На Крымском мосту завершена укладка рельсовRT на русском 07:42
Строители Крымского моста завершили укладку рельсов на железнодорожной части транспортного перехода через Керченский пролив. Об этом сообщили в инфоцентре «Крымский мост». Как сообщает «Крыминформ», протяжённость железной дороги составляет 19 км. Это два железнодорожных пути встречных направлений.
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Россия сохранит транзит газа через Украину на определенных условиях
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил президенту России Владимиру Путину решить все спорные вопросы и подготовить программу стратегии действий по интеграции до 8 декабря, к 20-летию Союзного договора.
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Минэкономразвития предложило реформировать электроэнергетику
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Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников жёстко отреагировал на высказывания нападающего «Рейнджерс» и сборной России Артемия Панарина относительно его отношения к религии и российской политике.
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Путин подписал закон об упрощении процедуры подтверждения инвалидности
Президент России Владимир Путин подписал закон, который позволяет людям с ограниченными возможностями в электронном виде подать документы, подтверждающие инвалидность, для получения социальной поддержки.
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Росстат представил итоги исследования заработных плат россиян, согласно которому 50% граждан, работающих на крупных и средних предприятиях, получают зарплату меньше 34335 руб. Именно столько составило медианное значение зарплаты в апреле 2019 года.
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Умерла актриса Валентина Зимняя
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Бывших сотрудников ФСБ хотят сделать невыездными
Как передает ТАСС, об этом общественность проинформировал сам Пискарев, подчеркнув, что временный запрет на срок до пяти лет может быть введен в отношении тех бывших сотрудников ФСБ, которые собираются съездить в страны, где существует опасность недружелюбных действий в отношении экс-чекиста – со стороны зарубежных спецслужб или преступных групп.
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Посол РФ в США Антонов заявил о развязывании Вашингтоном визовой войны
США ведут визовую войну против российских дипломатов, заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов.
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МИД Украины подготовил ответ на решение России по Донбассу
"На фоне указанных действий Кремля МИД уже подготовил на рассмотрение СНБО Украины перечень мер по защите национальной безопасности, законных прав и интересов граждан Украины в соответствии с международным правом и законодательством Украины", — говорится в релизе внешнеполитического ведомства.
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Обновлено вчера в 15:59
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В результате ДТП в Туве погибли семь человек
В Туве в результате ДТП с участием двух автомобилей погибли семь человек, включая троих детей.
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Вице-премьер польского правительства Яцек Сасин подтвердил сведения, согласно которым власти страны приняли решение не приглашать на мероприятия, связанные с 80-й годовщиной начала Второй мировой войны, российского лидера Владимира Путина.
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Депутаты Госдумы приняли в третьем чтении закон, который вносит поправки в Уголовный кодекс и Кодекс об административных правонарушениях, разъясняющие понятие "специальные технические средства, предназначенные для негласного получения информации".
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Турция назвала несправедливым решение США по программе F-35
МИД Турции заявил о несправедливости решения США об исключении страны из программы по производству истребителей F-35 из-за того, что Анкара купила российские ЗРК С-400.
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