Транспорт

На Крымском мосту завершена укладка рельсовRT на русском 07:42

Строители Крымского моста завершили укладку рельсов на железнодорожной части транспортного перехода через Керченский пролив. Об этом сообщили в инфоцентре «Крымский мост». Как сообщает «Крыминформ», протяжённость железной дороги составляет 19 км. Это два железнодорожных пути встречных направлений.
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Строители завершили укладку рельсов на Крымском мосту

RT на русском12:14

На Крымском мосту завершены работы по укладке рельсов

Интерфакс07:47

На Крымском мосту уложили все рельсы

РБК08:00

Строители завершили укладку рельсов на Крымском мосту

РИА Новости07:58

На Крымском мосту закончили укладку рельсов

ТАСС07:40

Строители завершили укладку рельсов на Крымском мосту

ИА Крыминформ07:35

Появилось видео стыковки рельсов на Крымском мосту

Известия10:54
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Автоматически обработан 7331 источник, обновлено в 14:46, Вашингтон
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