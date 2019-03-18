На Крымском мосту заработает новая система сканированияВести.Ru 00:54

Сканеры для просвечивания железнодорожных вагонов, способные определить тип груза и его массу, установят на подходах к Крымскому мосту, сообщил РИА Новости в понедельник директор по производству компании "Скантроник Системс" Сергей Симочко.

с чего всё началось

На Крымском мосту скоро заработает новая система контроля. Что и в каком объеме везут железнодорожные составы, сканеры смогут оценивать по ходу движения.

Экономика Некоторым иностранным судам разрешили перевозить СПГ по Севморпути Некоторым иностранным судам разрешено провозить сжиженный природный газ (СПГ) по Северному морскому пути.

Происшествия В Москве умер семилетний ребенок-маугли В Москве от остановки сердца умер семилетний мальчик-маугли, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в медицинских службах.

Политика Макаревич осудил своих радующихся присоединению Крыма фанатов Лидер группы «Машина времени» раскритиковал своих фанатов, которые радуются воссоединению Крыма с Россией.

Происшествия СК попросил суд заочно арестовать трех фигурантов дела Захарченко Следственный комитет попросил Басманный суд Москвы заочно арестовать в рамках дела полковника МВД Дмитрия Захарченко еще трех человек.

Армия и оружие Северный флот пополнят подлодки проектов «Борей» и «Ясень» В прошлом году после ремонта и модернизации в боевой состав вернулись ракетный подводный крейсер стратегического назначения "Тула" и многоцелевая атомная подводная лодка "Гепард" проекта 971.

Технологии Россияне смогут подключать услуги связи без SIM-карт Минкомсвязи предложило легализовать в России технологию eSim, позволяющую подключать услуги связи без SIM-карт и явки к операторам.

Космос НАСА предупредило о приближающемся к Земле астероиде 30-метровый небесный объект максимально сблизится с нашей планетой 22 марта. Он пролетит на расстоянии 305 тысяч километров от Земли.

Происшествия Подростки сломали челюсть шестикласснику и избили его подруг в Москве Пострадавшие обратились в больницу после конфликта, мальчика госпитализировали с переломом челюсти и тупой раной живота.

Происшествия На Урале многодетную мать ошибочно лечили от рака В Екатеринбурге мать четверых детей Анна А. отсудила у медиков за неверный диагноз 750 тысяч рублей.

Политика В конгрессе США предложили наказать поддерживающих Мадуро россиян Законопроект будет иметь и обратную силу — иностранцы, обвиненные в поддержке Венесуэлы, могут лишиться уже полученного права на въезд в Соединенные Штаты.

Экономика Медведев утвердил коэффициент индексации социальных пенсий Премьер-министр Дмитрий Медведев утвердил коэффициент индексации социальных пенсий, постановление опубликовано на официальном портале правовой информации.

Происшествия В телецентр на Шаболовке поступило сообщение о минировании В телевизионный и радиовещательный центр на Шаболовке в Москве поступило анонимное сообщение об угрозе взрыва, сообщают «РИА Новости» со ссылкой на представителя экстренных служб и ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Финансы Россия сократила вложения в американские госбумаги на $36 млн Россия в январе 2019 года сократила объем вложений в американские государственные бумаги (U.S. Treasury Securities) до $13,18 млрд с $13,216 млрд в декабре 2018 года, следует из материалов минфина США.

Политика Более 70% граждан РФ отмечают успешное развитие Крыма Большинство граждан РФ (73%) уверены что Крым начал развиваться более успешно после того, как стал частью России, чем, когда находился в составе Украины.

Общество Директор «Водоканала» Петербурга уволен с перспективой следствия Временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов своим распоряжением отправил в отставку генерального директора подведомственного городской власти ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» Евгения Целикова.

Общество Божена Рынска вышла в свет с мужчиной накануне похорон Малашенко Вдова основателя НТВ Игоря Малашенко Боже Рынска накануне похорон своего мужа появилась в обществе в компании американского адвоката Малькольма Тауба.

Происшествия В ЛНР обнаружен схрон с оружием В ЛНР сотрудники Генпрокуратуры Республики обнаружили недалеко от дороги, ведущей в Луганск, замаскированный тайник с оружием и боеприпасами.

Общество Опубликован рейтинг регионов по уровню безработицы Москва, Санкт-Петербург и Ямало-Ненецкий автономный округ возглавили рейтинг регионов с самым низким уровнем безработицы.

Общество Фармацевтов предложено наказывать за навязывание лекарств Чаще всего специалист советует то лекарство, на которое сеть имеет договор, и в 65% случаев пациент следует рекомендациям.

Наука Ученые назвали вызывающие преждевременную смерть продукты Ученые Северо-Западного университета в США пришли к выводу, что частое употребление яиц, а также других продуктов, в которых содержится большое количество холестерина, может привести к развитию сердечно-сосудистых заболеваний и преждевременной смерти.

Политика Белорусские журналисты отказались слушать российского посла Ведущие негосударственные издания Белоруссии отказались от участия в пресс-конференции российского посла в республике Михаила Бабича.

Происшествия В Саратове возбудили дело из-за ранения школьника на уроке ОБЖ В Саратове возбудили уголовное дело в отношении школьного преподавателя предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» (ОБЖ), на уроке которого один из учеников ранил одноклассника.