Политика
На Крымском мосту заработает новая система сканированияВести.Ru 00:54
На Крымском мосту скоро заработает новая система контроля. Что и в каком объеме везут железнодорожные составы, сканеры смогут оценивать по ходу движения.
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с чего всё началось
Сканеры для просвечивания железнодорожных вагонов, способные определить тип груза и его массу, установят на подходах к Крымскому мосту, сообщил РИА Новости в понедельник директор по производству компании "Скантроник Системс" Сергей Симочко.РИА Новостивчера в 20:28
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