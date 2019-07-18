Транспорт

На Крымском мосту закончили укладку рельсовТАСС 07:40

Строители завершили укладку рельсов на железнодорожной части Крымского моста, сообщили журналистам в четверг в инфоцентре моста.
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Строители завершили укладку рельсов на Крымском мосту

RT на русском12:14

Появилось видео стыковки рельсов на Крымском мосту

Известия10:54

Строители завершили укладку рельсов на Крымском мосту

ИА Крыминформ07:35

Строители завершили укладку рельсов на Крымском мосту

РИА Новости07:58

На Крымском мосту закончили укладку рельсов

ТАСС07:40

На Крымском мосту уложили все рельсы

РБК08:00

На Крымском мосту завершены работы по укладке рельсов

Интерфакс07:47
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Автоматически обработан 7331 источник, обновлено в 22:33, Вашингтон
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