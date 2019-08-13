Авто
Крымский мост установил новый рекорд суточного трафикаРоссийская газета 03:18
На Крымском мосту 12 августа зафиксирован новый рекорд автомобильного трафика - 35989 машин за сутки. Прежний суточный максимум регистрировался в воскресенье 11 августа - 35307 автомобилей. Об этом сообщил инфоцентр "Крымский мост".
Читать в источнике
Оценить15
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7284 источника, обновлено в 04:48, Вашингтон
Общество
Сумма штрафов Любови Соболь достигла 930 000 рублей
Соболь назначают штрафы, поскольку у нее есть малолетний ребенок.
Обновлено в 03:50
Технологии
Телефонные мошенники изобрели новый способ обмана клиентов банков
Уже поставлен рекорд незаконного списания с карты - 3,5 млн руб. Телефонные мошенники изобрели новый способ обмана клиентов российских банков, отмечает "Российская газета".
Обновлено в 02:47
Происшествия
Уровень радиации в Северодвинске при ЧП был превышен в 4—16 раз
Северное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды сообщило, что уровень радиации в Северодвинске во время ЧП в Белом море 8 августа был превышен в 4—16 раз.
Обновлено в 04:14
Происшествия
Атамбаеву предъявили обвинение в убийстве
Бывшему президенту Киргизии Алмазбеку Атамбаеву предъявили обвинения в особо тяжких преступлениях, в том числе убийстве, сообщил начальник управления Генпрокуратуры по надзору за оперативно-разыскной деятельностью и следствием Замир Бейшекеев.
Обновлено в 02:35
Общество
В Роскачестве дали советы по выбору вареной колбасы
Роскачество дало советы по выбору качественной и натуральной колбасы, изготовленной по ГОСТу. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 03:53
Общество
В Приамурье на памятнике ВОВ изобразили солдат НАТО
Жители поселка Дипкун Амурской области возмутились появлению изображения солдат НАТО на памятнике героям Великой Отечественной войны.
Обновлено в 01:16
Футбол
На стадионе во Львове включили песню о любви к Москве
Обновлено вчера в 04:22
Общество
Пласидо Доминго обвинили в домогательствах
Обновлено в 03:36
Общество
Певец Александр Серов подал в суд на ток-шоу «Пусть говорят»
Обновлено вчера в 10:35
Армия и оружие
Офицер турецких ВВС попросил политическое убежище в Греции
Сегодня, 13 августа РИА новости опубликовало сообщение со ссылкой на источник в правоохранительных органах Греции о том, что турецкий военнослужащий совершил побег и попросил политического убежища на территории Греции.
Обновлено в 02:02
Общество
Профсоюзы предложили сократить рабочую неделю в России
Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) предложила перевести россиян на четырёхдневную рабочую неделю.
Обновлено в 04:31
Армия и оружие
Под Ростовом отыскали редкий танк
В Ростовской области, в городе Каменск-Шахтинский обнаружили уникальный танк "Ладога", который некогда весил 42 тонны.
Обновлено вчера в 13:29
Футбол
Месси попросил Неймара не переходить в «Реал»
Капитан "Барселоны" Лионель Месси позвонил своему другу Неймару и попросил его не переходить в мадридский "Реал".
Обновлено в 00:39
Общество
Россиянина оштрафовали за пост о Путине и низких зарплатах
Жителя Красноярска оштрафовали на 30 тысяч рублей по статье о неуважении к власти за пост о президенте России Владимире Путине и низких заработных платах.
Обновлено в 03:56
Авто
Подключаемый гибрид Lincoln Aviator приятно удивил отдачей
Разница между предварительными и окончательными параметрами гибридной вариации Lincoln Aviator Grand Touring Hybrid ещё внушительнее.
Обновлено в 03:56
Общество
В России изменились правила передачи прав на недвижимость
В России меняются правила передачи собственности — с 13 августа вступил в силу закон, согласно которому дистанционный способ передачи прав будет запрещен.
Обновлено в 03:32
Армия и оружие
Британский корабль HMS Kent направляется в Персидский залив
Британский фрегат HMS Kent, который базировался в Портсмуте, направляется в Персидский залив.
Обновлено в 03:52
Армия и оружие
Трамп прокомментировал взрыв в Архангельской области
США делают выводы из чрезвычайного происшествия при испытании жидкостной реактивной двигательной установки 8 августа в России, заявил президент США Дональд Трамп.
Обновлено вчера в 17:40
Экономика
Сбербанк ввёл услугу по получению наличных через СМС для всех клиентов
Сбербанк запустил доступную для всех клиентов услугу по снятию наличных в банкоматах по коду из смс-сообщения.
Обновлено в 03:29
Политика
В Крыму прокомментировали водную блокаду полуострова
Надежды украинской власти превратить водную блокаду Крыма в инструмент давления на Россию и жителей полуострова не оправдались, заявил депутат крымского парламента Владислав Ганжара во вторник, 13 августа.
Обновлено в 03:50
Кино
Disney может выпустить сиквел «Аладдина»
Обновлено в 04:09
Финансы
Курс доллара и евро вновь вырос
Курс доллара и евро вновь вырос Курс валют на сегодня, 13 августа.
Обновлено в 00:00
Политика
Новый владелец «Рустави 2» решил продать канал
Новый владелец телекомпании "Рустави 2" Кибар Халваши объявил о ее продаже. Об этом сообщается на сайте канала.
Обновлено вчера в 06:38
Гаджеты
Samsung и Xiaomi увеличили свои доли на европейском рынке смартфонов
Сегодня исследовательская компания Canalys сообщила, что по итогам второго квартала южнокорейская Samsung и китайская Xiaomi нарастили свои доли на европейском рынке смартфонов.
Обновлено вчера в 13:23
ЖКХ
Новороссийск, Геленджик и Крымск остались без воды из-за аварии
Водоснабжение Новороссийска, Геленджика и Крымска прекращено из-за аварии на магистральном водопроводе, сообщает «Интерфакс-Юг» со ссылкой на пресс-службу компании «Кубаньводкомплекс».
Обновлено в 04:34
Шоу-бизнес
Катя Гусева рассказала о романе с Филиппом Киркоровым и его изменах
Обновлено вчера в 12:22
Происшествия
Мужчина напал с ножом на алтарника в Казанском соборе в Москве
В центре Москвы в Казанском соборе мужчина напал с ножом на служителей церкви. Об этом сообщает агентство городских новостей "Москва".
Обновлено в 04:27
Происшествия
На Шри-Ланке спасли тонущих в океане россиян
Обновлено в 03:24