На Крымском мосту 12 августа зафиксирован новый рекорд автомобильного трафика - 35989 машин за сутки. Прежний суточный максимум регистрировался в воскресенье 11 августа - 35307 автомобилей. Об этом сообщил инфоцентр "Крымский мост".

Технологии Телефонные мошенники изобрели новый способ обмана клиентов банков Уже поставлен рекорд незаконного списания с карты - 3,5 млн руб. Телефонные мошенники изобрели новый способ обмана клиентов российских банков, отмечает "Российская газета".

Происшествия Уровень радиации в Северодвинске при ЧП был превышен в 4—16 раз Северное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды сообщило, что уровень радиации в Северодвинске во время ЧП в Белом море 8 августа был превышен в 4—16 раз.

Происшествия Атамбаеву предъявили обвинение в убийстве Бывшему президенту Киргизии Алмазбеку Атамбаеву предъявили обвинения в особо тяжких преступлениях, в том числе убийстве, сообщил начальник управления Генпрокуратуры по надзору за оперативно-разыскной деятельностью и следствием Замир Бейшекеев.

Общество В Роскачестве дали советы по выбору вареной колбасы Роскачество дало советы по выбору качественной и натуральной колбасы, изготовленной по ГОСТу. Об этом сообщает РИА "Новости".

Общество В Приамурье на памятнике ВОВ изобразили солдат НАТО Жители поселка Дипкун Амурской области возмутились появлению изображения солдат НАТО на памятнике героям Великой Отечественной войны.

Армия и оружие Офицер турецких ВВС попросил политическое убежище в Греции Сегодня, 13 августа РИА новости опубликовало сообщение со ссылкой на источник в правоохранительных органах Греции о том, что турецкий военнослужащий совершил побег и попросил политического убежища на территории Греции.

Общество Профсоюзы предложили сократить рабочую неделю в России Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) предложила перевести россиян на четырёхдневную рабочую неделю.

Армия и оружие Под Ростовом отыскали редкий танк В Ростовской области, в городе Каменск-Шахтинский обнаружили уникальный танк "Ладога", который некогда весил 42 тонны.

Футбол Месси попросил Неймара не переходить в «Реал» Капитан "Барселоны" Лионель Месси позвонил своему другу Неймару и попросил его не переходить в мадридский "Реал".

Общество Россиянина оштрафовали за пост о Путине и низких зарплатах Жителя Красноярска оштрафовали на 30 тысяч рублей по статье о неуважении к власти за пост о президенте России Владимире Путине и низких заработных платах.

Авто Подключаемый гибрид Lincoln Aviator приятно удивил отдачей Разница между предварительными и окончательными параметрами гибридной вариации Lincoln Aviator Grand Touring Hybrid ещё внушительнее.

Общество В России изменились правила передачи прав на недвижимость В России меняются правила передачи собственности — с 13 августа вступил в силу закон, согласно которому дистанционный способ передачи прав будет запрещен.

Армия и оружие Трамп прокомментировал взрыв в Архангельской области США делают выводы из чрезвычайного происшествия при испытании жидкостной реактивной двигательной установки 8 августа в России, заявил президент США Дональд Трамп.

Экономика Сбербанк ввёл услугу по получению наличных через СМС для всех клиентов Сбербанк запустил доступную для всех клиентов услугу по снятию наличных в банкоматах по коду из смс-сообщения.

Политика В Крыму прокомментировали водную блокаду полуострова Надежды украинской власти превратить водную блокаду Крыма в инструмент давления на Россию и жителей полуострова не оправдались, заявил депутат крымского парламента Владислав Ганжара во вторник, 13 августа.

Финансы Курс доллара и евро вновь вырос Курс доллара и евро вновь вырос Курс валют на сегодня, 13 августа.

Политика Новый владелец «Рустави 2» решил продать канал Новый владелец телекомпании "Рустави 2" Кибар Халваши объявил о ее продаже. Об этом сообщается на сайте канала.

Гаджеты Samsung и Xiaomi увеличили свои доли на европейском рынке смартфонов Сегодня исследовательская компания Canalys сообщила, что по итогам второго квартала южнокорейская Samsung и китайская Xiaomi нарастили свои доли на европейском рынке смартфонов.

ЖКХ Новороссийск, Геленджик и Крымск остались без воды из-за аварии Водоснабжение Новороссийска, Геленджика и Крымска прекращено из-за аварии на магистральном водопроводе, сообщает «Интерфакс-Юг» со ссылкой на пресс-службу компании «Кубаньводкомплекс».