Авто

На Крымском мосту зафиксирован новый рекорд трафикаRT на русском 03:35

На Крымском мосту зафиксирован новый рекорд трафика — за сутки по нему проехало почти 36 тыс. автомобилей. «В понедельник, 12 августа, был зафиксирован новый рекорд трафика на Крымском мосту — 35 989 машин за сутки», — приводит РИА Новости сообщение инфоцентра «Крымский мост».
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На Крымском мосту зафиксировали рекордный трафик

РБК05:05

Крымский мост снова установил рекорд по суточному трафику

Тарантас Ньюс04:40

На Крымском мосту зафиксировали новый рекорд трафика

РИА Новости03:24

На Крымском мосту зафиксирован новый рекорд трафика

RT на русском03:35

По Крымскому мосту 12 августа проехало рекордное количество машин

КП - Крым03:24

По Крымскому мосту за сутки проехало рекордное количество машин

ТАСС04:11

Автомобилисты дважды за два дня обновили рекорд трафика на Крымском мосту

ИА Крыминформ03:11
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Политика

В США вступил в силу запрет на закупку оборудования Huawei и ZTE

Запрет на закупку и использование оборудования китайских компаний Huawei и ZTE вступил в силу в Соединенных Штатах с 13 августа, сообщает пресс-служба Федерального реестра США.
Обновлено вчера в 19:42
Политика

Суд в Киеве перенес рассмотрение апелляции защиты на арест Вышинского

Обновлено в 05:02
Политика

Журналист Шевченко взял назад свои слова о Кадырове

Журналист Максим Шевченко признал, что допустил резкость в отношении главы Чечни Рамзана Кадырова в дискуссии о личности имама Шамиля.
Обновлено вчера в 12:44
Происшествия

В соборе на Красной площади посетитель напал с ножом на алтарника

В Казанском соборе на Красной площади мужчина напал на алтарника, полиция начала проверку, сообщили в пресс-службе ГУ МВД Москвы.
Обновлено в 05:22
Политика

Зеленский упростил выдачу гражданства Украины для россиян

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, упрощающий процедуру получения гражданства страны для россиян.
Обновлено в 05:24
Экономика

Глава банка «Открытие» назвал повышение НДС ошибкой

К другим причинам медленного роста Задорнов относит повышение ключевой ставки ЦБ (регулятор повысил ее дважды в 2018 году) и ожидание новых санкций со стороны США.
Обновлено в 04:37
Общество

Профсоюзы предложили сократить рабочую неделю до четырех дней

Для оптимизации труда и отдыха профсоюзы выступили с идеей сокращения рабочей недели до четырех дней с сохранением действующего заработка.
Обновлено в 06:08
Происшествия

Атамбаеву предъявили обвинение в убийстве

Обновлено в 02:35
Общество

Скандальную судью Хахалеву отстранили от ведения процессов

Краснодарская судья Хахалева оказалась в центре вниманияСМИ в начале лета 2017 года.
Обновлено в 04:03
Политика

Кремль прокомментировал данные о радиации в Северодвинске

Напомним, ранее во вторник в Росгидромете сообщили, что уровень радиации в Северодвинске при инциденте на военном полигоне 8 августа был превышен в 4-16 раз.
Обновлено в 06:12
Политика

В Крыму назвали право на поставку воды с Украины законным

Крымский вице-премьер и постоянный представитель региона при президенте России Владимире Путине Георгий Мурадов заявил, что Крым имеет законное право на поставку воды из реки Днепр с Украины.
Обновлено вчера в 15:46
Общество

В Приамурье с памятника погибшим в ВОВ уберут изображение солдат НАТО

Панно на памятнике погибшим в годы Великой Отечественной войны в поселке Дипкун Тындинского района Приамурья, где изображены солдаты НАТО, будет заменено, рассказала РИА Новости исполняющая обязанности главы администрации поселка Ирина Сокольникова.
Обновлено в 00:34
Футбол

Агент Рибери подтвердил переговоры игрока с «Локомотивом»

Агент известного французского полузащитника Франка Рибери подтвердил, что его клиент получил предложение о переходе в московский «Локомотив» и сейчас ведет переговоры с «железнодорожниками».
Обновлено вчера в 11:52
Здоровье

Нейропсихологи развенчали распространенные мифы о левшах

Многие распространенные мифы о леворуких людях не соответствуют действительности, рассказали опрошенные РИА Новости эксперты по случаю Международного дня левши, который отмечается 13 августа.
Обновлено в 03:06
Происшествия

«Лента» заявила о поступившей угрозе отравить продукты в магазинах

Обновлено в 05:19
Политика

В Кремле прокомментировали акции протеста в Москве

В Москве имели место как законные согласованные акции, так и попытки организации беспорядков.
Обновлено в 06:13
Игры

Mojang отменила масштабное графическое обновление для Minecraft

Повышение системных требований могло оттолкнуть часть аудитории, похоже, именно потому авторы решили не рисковать и отменить графическое обновление.
Обновлено в 05:22
Политика

Возглавлявший ОМОН сенатор раскритиковал силовиков на акциях в Москве

Обновлено в 05:41
Экономика

Сбербанк ввёл услугу по получению наличных через СМС для всех клиентов

Сбербанк запустил доступную для всех клиентов услугу по снятию наличных в банкоматах по коду из смс-сообщения.
Обновлено в 03:29
Происшествия

В Нижегородской области загорелся трехпалубный теплоход «Святая Русь»

Трехпалубный теплоход "Святая Русь" загорелся в затоне Сибирский в Нижегородской области, судно не эксплуатируется с 2018 года, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону.
Обновлено в 05:51
Политика

Мэрия Москвы отказалась согласовать шествие 17 августа

Ранее муниципальные депутаты Елена Филина, Илья Азар и Андрей Морев подали заявку на проведение протестного шествия по бульварам Москвы 17 августа.
Обновлено вчера в 16:08
Армия и оружие

Британские ВВС подняли истребители для сопровождения российских Ту-142

В минобороны Британии заявили, что истребители британских ВВС Typhoon сопроводили два российских самолета Ту-142 вблизи воздушного пространства Великобритании.
Обновлено в 05:27
Футбол

Путин наградил тренера «Локомотива» Семина орденом Александра Невского

Президент России Владимир Путин наградил тренера «Локомотива» Юрия Семина орденом Александра Невского.
Обновлено в 04:56
Экономика

Кабмин выделил около 6 млрд рублей на тушение лесных пожаров

Рослесхоз из резервного фонда правительства получит почти 1,9 миллиарда рублей на борьбу с лесными пожарами в Якутии, Красноярском крае и Иркутской области.
Обновлено в 05:47
Космос

В Китае успешно испытали первую многоразовую ракету

Китайский стартап LinkSpace в субботу провел третье испытание многоразовой ракеты RLV-T5, сообщает агентство Reuters.
Обновлено вчера в 09:27
Происшествия

Путин наградил посмертно мальчика-героя и хабаровскую учительницу

Обновлено в 05:14
Общество

В Роскачестве дали рекомендации по выбору варёной колбасы

Роскачество рассказало, как выбрать колбасу с качественным и безопасным составом, сообщает Inforeactor.
Обновлено в 03:17
Технологии

Телефонные мошенники изобрели новый способ обмана клиентов банков

Уже поставлен рекорд незаконного списания с карты - 3,5 млн руб. Телефонные мошенники изобрели новый способ обмана клиентов российских банков, отмечает "Российская газета".
Обновлено в 02:47
Политика

Юрист попросил ГИБДД наказать Путина за езду на мотоцикле без шлема

Юрист из Владивостока Максим Чихунов попросил ГИБДД привлечь президента России Владимира Путина, а также его пассажиров к административной ответственности за езду на мотоцикле без шлема.
Обновлено вчера в 08:15
Экономика

Верховный суд разъяснил, когда ипотечное жилье нельзя забрать за долги

Банк не может забрать купленное в ипотеку жилье за долги при соблюдении двух главных условий: сумма задолженности должна составлять не менее 5% от общей суммы ипотеки, а период просрочки — не менее трёх месяцев.
Обновлено в 04:34
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