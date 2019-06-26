На Крымском мосту установлен рекорд превышения скоростиРИА Новости 07:58

Леонтьев рассказал, что на Крымском мосту размещены десять камер, которые осуществляют видеофиксацию движения автомобилей.

с чего всё началось

На Крымском мосту зарегистрировано рекордное превышение скорости движения. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил начальник Центра фиксации ГИБДД МВД по республике Дмитрий Леонтьев. Автомобиль нарушителя ехал со скоростью 243 километра в час.

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