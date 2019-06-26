Транспорт

На Крымском мосту установлен рекорд превышения скоростиРИА Новости 07:58

На Крымском мосту зарегистрировано рекордное превышение скорости движения. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил начальник Центра фиксации ГИБДД МВД по республике Дмитрий Леонтьев. Автомобиль нарушителя ехал со скоростью 243 километра в час.
Читать в источнике
с чего всё началось

«Такси» по-русски: зафиксирован рекорд превышения скорости на Крымском мосту

Леонтьев рассказал, что на Крымском мосту размещены десять камер, которые осуществляют видеофиксацию движения автомобилей.
РИА Новости Крым03:11

Подробнее о событии

Антирекорд: Лихач проехал по Крымскому мосту со скоростью 195 километров в час

КП - Крым09:14

На Крымском мосту установили антирекорд по скорости движения

Krym.News03:18

Водителя оштрафовали за езду по мосту через Керченский пролив со скоростью 243 км/ч

Интерфакс06:11

Водитель на BMW поставил рекорд скорости на Крымском мосту

ИА Крыминформ06:09

Назван рекорд превышения скорости на Крымском мосту

Аргументы и Факты - Крым03:25

На Крымском мосту установлен рекорд превышения скорости

РИА Новости07:58

«Такси» по-русски: зафиксирован рекорд превышения скорости на Крымском мосту

РИА Новости Крым03:11
Показать все источники
Автоматически обработано 7299 источников, обновлено в 11:30, Вашингтон
Театры

Во МХАТе отреагировали на обвинения группы артистов

Ранее в сети появилось видео, на котором несколько актёров и зрителей МХАТ имени Горького попросили президента РФ Владимира Путина вернуть Дорониной возможность влиять на художественную политику театра.
Обновлено в 08:26
Экономика

Грузинский лари обновил исторический минимум

Официальный курс валюты Грузии — лари — упал до исторического минимума.
Обновлено вчера в 12:01
Экономика

Россияне не доплатили за услуги ЖКХ более 100 млрд рублей

Лидерами антирейтинга должников стали Московская область, где долги жителей за услуги ЖКХ в прошлом году выросли на 6,8 млрд рублей, Дагестан (на 6,6 млрд рублей), Челябинская область (на 5,8 млрд рублей), Свердловская область (на 4,2 млрд руб.).
Обновлено в 04:48
Теннис

Александрова вышла в четвертьфинал турнира в Истбурне

Обновлено в 11:14
Футбол

Пантелеев покинул казанский «Рубин»

Казанский «Рубин» в среду сообщил о завершении сотрудничества с полузащитником Владиславом Пантелеевым.
Обновлено в 08:38
Политика

Путин выступит на заседании Госсовета по развитию автодорог

Обновлено в 01:07
Экономика

Сколково поставило «Россетям» продукции стартапов на 700 млн рублей

Фонд "Сколково" в 2018 году поставил группе компаний "Россети" инновационную продукцию на сумму более 700 млн рублей, сообщили в холдинге.
Обновлено в 09:20
Экономика

Индексы США снизились на 0,7-1,5% на заявлениях главы ФРС

Индекс Dow Jones Industrial Average во вторник снизился на 179,32 пункта (0,67%) - до 26548,22 пункта.
Обновлено в 02:29
Общество

Перед пуском «Меркурия» поставщики-«нелегалы» уходят из торговых сетей

Некоторые поставщики продуктов уходят из торговых сетей накануне введения с 1 июля обязательной электронной ветсертификации молочных продуктов в системе "Меркурий", сообщили в Россельхознадзоре.
Обновлено в 10:17
Общество

Министр Мантуров объяснил выбор люксов в командировках их доступностью

Министр промышленности Денис Мантуров прокомментировал свои траты в командировках.
Обновлено в 09:17
Экономика

Власти Казахстана погасят долги ряда граждан

Власти Казахстана погасят таким заёмщикам потребительские кредиты на сумму до 300 тысяч тенге (около $800).
Обновлено в 11:06
Общество

В Анапе у фотографов изъяли африканского львенка

Обновлено в 09:24
Политика

Гидролог предложил разобрать Крымский мост

Гидролог Юрий Медовар предложил разобрать Крымский мост, об этом ученый заявил в интервью украинским СМИ.
Обновлено в 08:43
Политика

В России обвинили олигарха Плахотнюка в контрабанде наркотиков

МВД России заочно предъявило обвинения олигарху Владимиру Плахотнюку в контрабанде и сбыте наркотиков, передает РИА "Новости".
Обновлено в 10:59
Общество

В России могут снизить возраст совершеннолетия

Глава Росмолодежи Александр Бугаев заявил, что в России можно говорить о предпосылках для снижения возраста совершеннолетия с 18 лет.
Обновлено вчера в 22:45
Авто

Представлен новый Ford Puma: теперь это кроссовер

Постепенно Puma заменит EcoSport и на других рынках, хотя для России это уже неактуально: у нас Ford прекратил выпуск легковых автомобилей и свернет бизнес после распродажи складских запасов.
Обновлено в 03:13
Происшествия

В Красноярском крае вынесен приговор Надежде Маршалкиной

Обновлено в 06:11
Наука

Лекарства от недержания мочи могут спровоцировать деменцию

Лекарства от недержания мочи могут спровоцировать развитие деменции у людей старше 55 лет.
Обновлено в 00:34
Интернет

В Google Play обнаружили фотоприложения с вредоносным ПО

Эксперты «Лаборатории Касперского» обнаружили в Google Play два приложения для редактирования фотографий, которые содержали в себе вредоносное ПО – бэкдор MobOk, сообщили в пресс-службе «Лаборатории Касперского».
Обновлено в 08:39
Общество

«Аэрофлот» с 1 июля повышает топливные сборы на некоторых рейсах

Авиакомпания "Аэрофлот" объявила о повышении с 1 июля размера топливного сбора на рейсах между рядом городов РФ, а также на некоторых международных рейсах, следует из информации, размещенной на сайте компании.
Обновлено в 10:10
Политика

Путин потребовал перестать прятать на дорогах камеры

На собрании Государственного совета по развитию сети автодорог и безопасности ДД российский лидер Владимир Путин объявил, что следует перестать на дорогах скрывать камеры для штрафования водителей.
Обновлено в 11:19
Армия и оружие

Шойгу назвал целью информационной войны Запада подчинение России

Запад ведёт информационную войну с Россией, чтобы сделать её управляемой, а затем подчинить и весь мир, заявил министр обороны России Сергей Шойгу.
Обновлено в 09:36
Транспорт

Водители автомобилей с грязными номерами могут лишиться прав

Водитель, который намеренно закрыл госзнак листом бумаги либо замазал его грязью или снегом, может быть оштрафован на сумму до 5 тысяч рублей или же наказан лишением прав.
Обновлено в 01:35
Экономика

Глава «Магнита» Ольга Наумова прокомментировала свой уход из компании

Обновлено в 03:50
Энергетика

Россияне ездят в Казахстан за дешевым российским бензином

Жители пограничных с Казахстаном областей России заправляют свои автомобили в соседнем государстве, поскольку российское топливо там стоит почти в два раза дешевле.
Обновлено в 06:01
Общество

Бывшая жена Задорнова отсудила миллионы у Первого канала

Обновлено в 10:26
Армия и оружие

Мэр Горловки попал под обстрел ВСУ в Донбассе

Глава Горловки Иван Приходько попал под обстрел ВСУ в районе поселка Зайцево Донецкой области.
Обновлено в 10:26
Происшествия

«Московский отравитель» частично признал вину в хищениях

Уроженец Кабардино-Балкарии Мурат Сабанов, который подозревается в серии отравлений и ограблений москвичей, частично признал вину в хищениях, передаёт корреспондент РИА Новости из зала Таганского суда Москвы, где решается вопрос о его аресте.
Обновлено в 10:34
Религия

РПЦ призвала закрепить за человеческим эмбрионом права

Как отмечается, в церкви разработали проект документа "О неприкосновенности жизни человека с момента зачатия", согласно которому эмбрион является "уникальным развивающимся человеческим существом", и его права должны быть защищены законом.
Обновлено в 08:25
Армия и оружие

Украина начала отвод войск в районе станицы Луганской

Обновлено в 07:55
Как работают Яндекс.Новости?
Главное