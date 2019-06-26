Транспорт

На Крымском мосту установлен рекорд превышения скоростиРИА Новости 07:58

На Крымском мосту зарегистрировано рекордное превышение скорости движения. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил начальник Центра фиксации ГИБДД МВД по республике Дмитрий Леонтьев. Автомобиль нарушителя ехал со скоростью 243 километра в час.
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с чего всё началось

«Такси» по-русски: зафиксирован рекорд превышения скорости на Крымском мосту

Леонтьев рассказал, что на Крымском мосту размещены десять камер, которые осуществляют видеофиксацию движения автомобилей.
РИА Новости Крым03:11

Подробнее о событии

Антирекорд: Лихач проехал по Крымскому мосту со скоростью 195 километров в час

КП - Крым09:14

«Такси» по-русски: зафиксирован рекорд превышения скорости на Крымском мосту

РИА Новости Крым03:11

Водителя оштрафовали за езду по мосту через Керченский пролив со скоростью 243 км/ч

Интерфакс06:11

Водитель на BMW поставил рекорд скорости на Крымском мосту

ИА Крыминформ06:09

Назван рекорд превышения скорости на Крымском мосту

Аргументы и Факты - Крым03:25

На Крымском мосту установили антирекорд по скорости движения

Krym.News03:18

На Крымском мосту установлен рекорд превышения скорости

РИА Новости07:58
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Автоматически обработано 7300 источников, обновлено в 14:32, Вашингтон
Политика

Сессию ПАСЕ покинули делегации пяти стран

В знак протеста против возвращения России в ПАСЕ июньскую сессию Ассамблеи покидают делегации пяти стран, передает корреспондент ИА REGNUM 26 июня.
Обновлено в 12:49
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Угрожавшего сжечь себя у здания Минстроя мужчину задержали

Приехавший в Москву из Рязанской области многодетный отец облил себя бензином возле здания Минстроя РФ на Цветном бульваре и пригрозил самосожжением, если ему не позволят возвести дом на участке.
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Общество

Алибасов показал доказательства отравления «Кротом»

Обновлено в 06:50
Авто

Kia представил новый кроссовер Kia XCeed

Корейская компания Kia официально представила новый компактный кроссовер Kia XCeed, построенный на базе хэтчбека Ceed третьего поколения.
Обновлено вчера в 22:20
Политика

Путин назначил врио главы Ингушетии

Президент России Владимир Путин назначил нового врио президента Ингушетии.
Обновлено в 14:03
Политика

В США сотрудница бара плюнула в сына Трампа

Обновлено в 14:13
Политика

Россия направила Украине ноту по вопросу освобождения моряков

МИД России направил в Международный трибунал по морскому праву и в посольство Украины ноты с указанием возможностей, которые Киев в рамках российского законодательства может использовать для освобождения моряков, задержанных после инцидента в Керченском проливе.
Обновлено в 13:05
Политика

Басилашвили откровенно высказался о конфликте России и Грузии

Народный артист СССР Олег Басилашвили прокомментировал конфликт, возникший между Россией и Грузией.
Обновлено в 07:52
Общество

Рабочая группа в Екатеринбурге утвердила список площадок для храма

Обновлено в 09:25
Происшествия

В Вене произошел взрыв в жилом доме

Мощный взрыв прогремел в жилом доме в Вене в среду вечером.
Обновлено в 12:00
Политика

Путин и Трамп встретятся на саммите G20 в Японии

Обновлено в 09:27
Технологии

Apple купила стартап по разработке беспилотных автомобилей

Компания Apple подтвердила покупку стартапа по разработке беспилотных автомобилей Drive.ai. Стоимость сделки не разглашается.
Обновлено в 08:32
Происшествия

Суд продлил меру пресечения еще двум сестрам Хачатурян

Обновлено в 04:01
Происшествия

Дело «московского отравителя» передали из полиции в СК

Следственный комитет принял к производству уголовное дело в отношении Мурата Сабанова, обвиняемого в отравлении москвичей и похищении их имущества, сообщила РИАМО в среду представитель пресс-службы ГСУ СК РФ по столице Юлия Иванова.
Обновлено в 14:01
Происшествия

Reuters сообщил об атаках китайских хакеров на крупнейшие IT-компании

Хакеры китайской группировки Cloud Hopper провели масштабные кибератаки на 8 крупных мировых IT-компаний, сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники, связанные с расследованием деятельности группировки.
Обновлено в 09:52
Футбол

«Ростов» обыграл «Спартак» в матче предсезонного турнира

В рамках предсезонного турнира "Ростов" на поле стадиона "Шпортплац ТСВ" в австрийском городе Пеллау обыграл московский "Спартак" со счетом 2:0. У победителей встречи голами отметились Дмитрий Полоз и Александр Саплинов, забившие мячи на третьей и 32-й минутах соответственно.
Обновлено в 14:05
Политика

ПАСЕ не получала уведомлений от покинувшей сессию украинской делегации

Никаких официальных уведомлений со стороны украинской делегации, покинувшей сессию, в Парламентскую ассамблею Совета Европы (ПАСЕ) не поступало.
Обновлено вчера в 10:26
Общество

Владимирский губернатор ответил на слова чиновницы о рождении детей

Губернатор Владимирской области Владимир Сипягин заявил, что замдиректора департамента здравоохранения региона Юлия Арсенина выразила свое мнение как врач.
Обновлено в 13:43
Единоборства

Российские борцы завоевали три «золота» на Европейских играх

На Европейских играх в Минске сегодня были разыграны первые комплекты медалей у борцов вольного стиля.
Обновлено в 13:58
Общество

Жириновский предложил переименовать Санкт-Петербург в Петроград

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил объединить в один регион Москву и Подмосковье, а также Ленинградскую область и Санкт-Петербург, причем переименовав его в Петроград.
Обновлено в 08:42
Экономика

Биржи США растут на перспективах заключения торговой сделки США и Китая

Основные фондовые индексы США растут в среду на фоне заявления министра финансов США Стивена Мнучина о возможности заключения торгового соглашения между США и Китаем, свидетельствуют данные бирж и комментарии аналитиков.
Обновлено в 11:03
Армия и оружие

Зеленский переводит украинскую армию под стандарты НАТО

Наверное, стоит напомнить, что еще только в марте Владимир Александрович заявлял, что решение о вступлении Украины в НАТО и Евросоюз должны принимать граждане страны посредством референдума.
Обновлено в 09:52
Технологии

Школьникам на ЕГЭ могут разрешить пользоваться интернетом

Российские школьники смогут пользоваться интернетом во время сдачи ЕГЭ по гуманитарным предметам.
Обновлено в 02:46
Шоу-бизнес

Ксения Бородина осудила мам, выкладывающих фото кормления грудью

Ведущая телепроекта "Дом-2" Ксения Бородина резко высказать в отношении мамочек, которые публикуют в Инстаграм фотографии во время кормления детей грудью.
Обновлено в 06:11
Экономика

Правительство поддержит спрос на автомобили

Премьер Дмитрий Медведев поддержал просьбу министра промышленности и торговли Дениса Мантурова продлить с 1 июля программы поддержки спроса на автомобили – льготного автокредитования и автолизинга.
Обновлено в 07:55
Общество

Мантуров прокомментировал растраты на дорогие отели в командировках

Глава Минпромторга Денис Мантуров прокомментировал публикацию издания Transparency International Russia, в которой рассказывалось о расходах российских чиновников на командировки.
Обновлено в 10:21
Армия и оружие

В Венесуэле заявили о попытке госпереворота и убийства Николаса Мадуро

Власти Венесуэлы предотвратили новую попытку госпереворота и убийства президента страны Николаса Мадуро.
Обновлено в 14:20
Авто

Ravon сертифицировал седан R3 для России

Вслед за хэтчбеком R2 компания заново сертифицировала в России седан R3.
Обновлено в 05:51
Политика

Рябков: Россия примет военные меры при реализации угроз НАТО по ДРСМД

Россия примет компенсационные военные меры в случае материального воплощения угроз НАТО в связи с Договором по ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
Обновлено в 03:16
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Первая жена Задорнова отсудила у Первого канала миллионы рублей

Обновлено в 12:27
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