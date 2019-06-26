На Крымском мосту установлен новый рекорд превышения скоростиKazanfirst.ru 13:07

Леонтьев рассказал, что на Крымском мосту размещены десять камер, которые осуществляют видеофиксацию движения автомобилей.

с чего всё началось

Камеры видеонаблюдения на Крымском мосту зафиксировали экстремальное превышение скорости. Нарушитель на иномарке ехал в Крым со скоростью 243 км/ч. Об этом в эфире радио «Спутник в Крыму» рассказал начальник Центра фиксации ГИБДД МВД по республике Дмитрий Леонтьев .

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