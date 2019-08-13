Авто
На Крымском мосту установили новый рекордПарламентская газета 03:35
Новый рекорд трафика зафиксирован на Крымском мосту 12 августа. За сутки по мосту через Керченский пролив проехало 35 989 машин, сообщает информационный центр «Крымский мост».
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Автоматически обработаны 7284 источника, обновлено в 09:21, Вашингтон
Общество
Роскачество рассказало, как выбрать вареную колбасу
«Вареная колбаса, произведенная по ГОСТу, должна иметь следующий ингредиентный состав: свинина, говядина, вода, яйца куриные или меланж яичный, молоко коровье сухое цельное или обезжиренное, соль поваренная пищевая, сахар-песок, пряности (орех мускатный или кардамон)»,— приводит «РИА Новости» слова директора департамента исследований Роскачества Людмилы Викуловой.
Обновлено в 03:02
Космос
Астероид размером больше пирамиды Хеопса приближается к Земле
Астероид, который своими размерами превосходит египетскую пирамиду Хеопса в Гизе, приблизиться к Земле уже в конце августа.
Обновлено вчера в 00:57
Шоу-бизнес
Бузову раскритиковали за слова о блокаде
На видео в ответ на смех снимающего уроженка Санкт-Петербурга Бузова заявляет, что она - блокадница.
Обновлено в 08:00
Кино
«Король Лев» стал самым кассовым анимационным фильмом в истории кино
Фильм Джона Фавро "Король Лев" стал самой кассовой анимационной лентой в истории кинематографа.
Обновлено в 05:02
Происшествия
Под Нижним Новгородом загорелся теплоход «Святая Русь»
В акватории Сибирского затона на Волге недалеко от Борского моста произошел пожар на трехпалубном теплоходе "Святая Русь".
Обновлено в 06:00
Политика
Предсказавший успех Зеленского политолог предсказал судьбу Украины
Эксперт Виктор Бобыренко из украинского Бюро анализа политики заявил, что президент Украины Владимир Зеленский не сумеет сломать административные устои.
Обновлено в 01:34
Футбол
Дзюба – Ракицкому: Россия и Украина – братья
Обновлено в 08:01
Политика
Представитель Зеленского обосновал позицию по водной блокаде Крыма
Ранее крымский вице-премьер, постоянный представитель региона при президенте РФ Георгий Мурадов заявил, что Крым имеет законное право на поставку днепровской воды с Украины, так как исток Днепра находится на территории России.
Обновлено в 05:24
Общество
Минтруду предложили перевести россиян на 4-дневную рабочую неделю
Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) обратилась в Минтруд с предложением по переходу на четырехдневную рабочую неделю.
Обновлено в 03:28
Армия и оружие
Трамп прокомментировал ЧП в Архангельской области
Взрыв во время испытаний ракетного двигателя в Архангельской области помог Соединённым Штатам «многое узнать», заявил президент страны Дональд Трамп.
Обновлено в 04:25
Политика
Киев объявил российского дипломата персоной нон грата
Российского дипломата объявили персоной нон грата на Украине, сообщила Служба безопасности страны.
Обновлено в 07:53
Политика
Кремль рассказал о реакции Путина на митинги в Москве
Обновлено в 06:05
Политика
Зеленский упрощает получение гражданства Украины отдельным россиянам
17 июля президент России Владимир Путин подписал указ об упрощенном порядке получения гражданства РФ для всех украинцев, проживающих на всей территории Донецкой и Луганской областей.
Обновлено в 07:08
Футбол
Роналду рассказал, в чем его основное отличие от Месси
Обновлено в 08:49
Армия и оружие
ВСУ обстреляли Ясиноватую из танков — СЦКК
Обновлено в 09:04
Армия и оружие
Российские Су-27 отогнали истребитель НАТО от самолета Сергея Шойгу
Истребитель НАТО F-18 попытался приблизиться к борту министра обороны РФ Сергея Шойгу над нейтральными водами Балтийского моря, однако его отогнали российские Су-27, передает корреспондент ТАСС, находившийся в самолете главы ведомства.
Обновлено в 09:14
Футбол
Диего Коста травмировался на месяц
Сообщается, что нападающий «Атлетико» Диего Коста получил мышечную травму бедра во время матча Международного Кубка чемпионов против «Ювентуса» (2:1). Время восстановления игрока не уточняется, однако, по данным СМИ, Коста может пропустить около месяца.
Обновлено в 06:08
Шоу-бизнес
Любовь Успенская: «После аварии дочь замкнулась»
Потом дочь переехала в США, и там что-то произошло, Таня отдалилась. После аварии она еще больше замкнулась.
Обновлено в 02:00
Общество
В Финляндии дети получили письмо от президента и его собаки
В апреле дети на занятиях, приуроченных к экологической акции "Час Земли", решили написать письмо президенту Ниинистё, где выразили обеспокоенность состоянием окружающей среды, а также передали привет двухлетнему сыну президента Ааро и выразили надежду, что пёс Ленну не грызёт тапочки.
Обновлено в 08:06
Происшествия
Начальника полиции Омска уволили после драки в московском метро
Ранее сообщалось, что начальник полиции по Омску Алексей Меркушов подрался 10 июля поздно вечером на станции московского метро "Каширская" с машинистом.
Обновлено в 07:31
Политика
Данилюк заявил, что пока не видит нужды снимать с Донбасса экономическую блокаду
Секретарь Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Данилюк заявил, что ситуация никак не поменяется, если Киев снимет экономические санкции с Донбасса.
Обновлено в 04:00
Общество
Блогер Илья Варламов внес Киров в список городов, где он хотел бы жить
Параллельно блогер составил и список городов, где он не хотел бы жить.
Обновлено в 08:40
Общество
Опубликован список самых востребованных профессий в России
ВНИИ труда Министерства труда опубликовал список самых востребованных профессий в России в 2019 году.
Обновлено в 07:25
Политика
Зеленский отстранил Бессмертного от минского процесса
Романа Бессмертного, представителя Украины в подгруппе по политическим вопросам трехсторонней контактной группы (ТКГ), исключили из переговоров по урегулированию ситуации в Донбассе.
Обновлено в 09:11
Технологии
Телефонные мошенники изобрели новый способ обмана клиентов банков
Уже поставлен рекорд незаконного списания с карты - 3,5 млн руб. Телефонные мошенники изобрели новый способ обмана клиентов российских банков, отмечает "Российская газета".
Обновлено в 02:47
Общество
Названы регионы России с большей долей семей среднего класса
Доля семей в России, которые можно отнести к среднему классу, не превышает 20%.
Обновлено вчера в 06:14
Происшествия
В соборе на Красной площади посетитель напал с ножом на алтарника
В Казанском соборе на Красной площади мужчина напал на алтарника, полиция начала проверку, сообщили в пресс-службе ГУ МВД Москвы.
Обновлено в 05:22
Происшествия
Игумена отстранили от служения за жесткое крещение ребенка
Игумен храма Покрова Пресвятой Богородицы в Гатчине Фотий (Василий Нечепоренко) отстранен от службы на год.
Обновлено вчера в 03:45