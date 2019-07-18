Транспорт
На Крымском мосту уложили все рельсыРБК 08:00
«Две бригады — со стороны Керчи и Тамани — встретились и сомкнули рельсы под сводом арки», — подчеркнули в инфоцентре. Отмечается, что последние звенья строители уложили на втором пути (крымское направление). Ранее, 14 июня, было завершено строительство первого железнодорожного пути Крымского моста.
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