Транспорт
На Крымском мосту уложили все рельсыРБК 08:00
«Две бригады — со стороны Керчи и Тамани — встретились и сомкнули рельсы под сводом арки», — подчеркнули в инфоцентре. Отмечается, что последние звенья строители уложили на втором пути (крымское направление). Ранее, 14 июня, было завершено строительство первого железнодорожного пути Крымского моста.
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Автоматически обработан 7331 источник, обновлено в 19:32, Вашингтон
Армия и оружие
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Обновлено в 01:56
Политика
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Футбол
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