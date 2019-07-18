Транспорт

На Крымском мосту уложили все рельсыРБК 08:00

«Две бригады — со стороны Керчи и Тамани — встретились и сомкнули рельсы под сводом арки», — подчеркнули в инфоцентре. Отмечается, что последние звенья строители уложили на втором пути (крымское направление). Ранее, 14 июня, было завершено строительство первого железнодорожного пути Крымского моста.
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Строители завершили укладку рельсов на Крымском мосту

RT на русском12:14

Появилось видео стыковки рельсов на Крымском мосту

Известия10:54

На Крымском мосту завершены работы по укладке рельсов

Интерфакс07:47

Строители завершили укладку рельсов на Крымском мосту

РИА Новости07:58

На Крымском мосту закончили укладку рельсов

ТАСС07:40

Строители завершили укладку рельсов на Крымском мосту

ИА Крыминформ07:35

На Крымском мосту уложили все рельсы

РБК08:00
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Автоматически обработан 7331 источник, обновлено в 19:32, Вашингтон
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