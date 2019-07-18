Транспорт
На Крымском мосту уложили рельсыИзвестия 07:57
Строители закончили укладку рельсов на Крымском мосту в четверг, 18 июля. Бригады из Крыма и Краснодарского края сомкнули пути по направлению к полуострову, сообщил информационный центр проекта. Строительство первого пути, в сторону Кубани, завершено месяц назад.
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Автоматически обработан 7331 источник, обновлено в 16:22, Вашингтон
Политика
Киев предложил одновременно освободить Вышинского и Сенцова
Офис президента Украины предложил одновременно освободить осужденного в России за подготовку теракта Олега Сенцова и руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского, сообщила пресс-секретарь президента Юлия Мендель.
Обновлено в 15:32
Политика
Гварамию уволили с должности гендиректора «Рустави 2»
Ника Гварамия был уволен с должности генерального директора грузинского телеканала «Рустави 2». Об этом сообщает грузинский Первый канал.
Обновлено в 10:31
Политика
Партия президента Украины лидирует в опросах перед выборами
Остальные политические силы не набирают необходимые 5,0% голосов, чтобы получить места в Верховной Раде.
Обновлено в 11:33
Политика
СПЧ предложил допустить к выборам в Мосгордуму всех собравших подписи
Постоянная комиссия по избирательным правам Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) призвала зарегистрировать всех кандидатов в депутаты Московской городской думы, которые сдали необходимое количество подписей.
Обновлено в 15:54
Технологии
«Яндекс» запустит новые интерактивные ответы
Пресс-служба «Яндекса» подтвердила, что компания работает над проектом под рабочим названием «обогащенный интерактивный ответ».
Обновлено в 07:23
Футбол
Резиуан Мирзов стал игроком московского «Спартака»
Хавбек футбольного клуба "Ростов" Резиуан Мирзов фактически стал игроком московского "Спартака".
Обновлено в 11:15
Армия и оружие
Названо последнее «оружие возмездия» России в ядерной войне
Перспективная крылатая ракета глобальной дальности «Буревестник» с малогабаритной ядерной энергоустановкой является «оружием возмездия», которое Россия применит после того, как по территории страны-агрессора отработают боеголовки межконтинентальных баллистических ракет (МБР).
Обновлено в 13:48
Армия и оружие
В Турции связали исключение из программы F-35 с ослаблением НАТО
Министр обороны Турции Хулуси Акар заявил, что исключение страны из программы по производству истребителей F-35 негативно повлияет на потенциал НАТО.
Обновлено в 15:40
Шоу-бизнес
Гамова отреагировала на флэшмоб в инстаграме Леди Гаги
Двукратная чемпионка мира по волейболу Екатерина Гамова прокомментировала флэшмоб, устроенный русскоязычными пользователями инстаграма на странице американской певицы Леди Гаги.
Обновлено вчера в 21:52
Политика
Панарин рассказал о своём отношении к Путину
Российский хоккеист клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Артемий Панарин не считает президента страны Владимира Путина «сверхчеловеком».
Обновлено в 10:59
Политика
США сбили иранский беспилотник в Ормузском проливе
Обновлено в 15:18
Интернет
Google и Facebook следят за пользователями порносайтов
Исследователи Корнеллского университета в США выяснили, что Google и Facebook следят за пользователями, которые в режиме инкогнито посещают порносайты.
Обновлено в 13:22
Интернет
Разработчик FaceApp ответил на претензии сенатора из США
По мнению Шумера, приложение для обработки фотографий FaceApp представляет собой угрозу национальной безопасности США и конфиденциальности данных миллионов американских граждан в связи с тем, что его пользователи предоставляют компании «полный и безоговорочный доступ к их личным фотографиям и данным».
Обновлено в 15:06
Футбол
Заха сообщил «Кристал Пэлас», что хочет покинуть клуб
Вингер "Кристал Пэлас" Вилфрид Заха сообщил руководству команды, что он намерен сменить клуб.
Обновлено в 12:11
Экономика
Путин поручил правительству предоставить малообеспеченным семьям жилье
Президент России Владимир Путин поручил правительству разработать механизмы обеспечения малоимущих семей жильем на условиях сохранения площадей в публичной собственности, сообщила пресс-служба Кремля в четверг, 18 июля.
Обновлено в 14:16
Происшествия
МВД отказалось заводить дело на женщину, заказавшую лекарство для сына
Проверка не выявила оснований для возбуждения уголовного дела против Елены Боголюбовой, заказавшей через интернет не зарегистрированное в России лекарство для больного ребенка, сообщила пресс-служба Главного управления МВД России по Москве.
Обновлено в 14:31
Происшествия
После провоза клиента Blablacar в кабине поезда началась проверка
Октябрьская железная дорога начала служебную проверку после информации о том, что машинист поезда вез клиента сервиса Blablacar в своей кабине, сообщает РИА Новости.
Обновлено в 12:25
Экономика
Госдума до конца июля отменит налоговую льготу на пальмовое масло
17 июля стало известно, что законопроект о повышении налога на добавленную стоимость (НДС) на пальмовое масло до 20% будет внесен на рассмотрение Государственной думы 18 июля.
Обновлено в 07:25
Футбол
Определился соперник тульского «Арсенала» в квалификации Лиги Европы
Во втором квалификационном раунде Лиги Европы тульский «Арсенал» сыграет против азербайджанского «Нефтчи».
Обновлено в 15:20
Политика
Зеленский назвал условия для возобновления сотрудничества с Россией
Возвращение на родину арестованных в России украинских моряков может стать первым шагом для возобновления нормального диалога между Киевом и Москвой, заявил президент Украины Владимир Зеленский в видео, опубликованном на его канале в YouTube.
Обновлено вчера в 16:26
Кино
Звезды «Игры престолов» сами номинировали себя на «Эмми»
Ранее сообщалось, что «Игра престолов» побила рекорд по количеству номинаций на престижную премию «Эмми».
Обновлено в 04:41
Шоу-бизнес
Мисс Москва отреагировала на слухи о разводе с экс-королем Малайзии
Победительница конкурса красоты "Мисс Москва — 2015" Оксана Воеводина отреагировала на слухе о разводе с бывшим королем Малайзии Мухаммадом V, выложив видео в инстаграме.
Обновлено в 08:26
Культура
Инна Чурикова получила травму во время спектакля
Народная артистка СССР Инна Чурикова в четверг получила травму, играя в спектакле на сцене театра "Русская песня".
Обновлено в 15:32
Гаджеты
Ряд смартфонов Honor вскоре получат обновление до Android 10 Q
По данным сетевого источника, 9 августа Huawei представит собственную графическую оболочку EMUI 10 на базе Android 10 Q. Одновременно с этим событием выйдет оболочка Magic 3.0 для смартфонов Honor на базе десятой версии Android Ранее были опубликованы смартфоны Huawei, которые получат обновление до Android 10 Q. В списке присутствовали аппараты Honor.
Обновлено в 16:13
Происшествия
Суд в Петербурге арестовал продюсера Рушана Насибулина
Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга заключил под стражу продюсера Рушана Насибулина, подозреваемого в особо крупном мошенничестве.
Обновлено в 11:42
Здоровье
Минздрав отказался от цели снизить число курильщиков к 2035 году до 5%
Ранее в концепции ведомства по борьбе с курением говорилось о сокращении числа курящих россиян к 2035 году до 5%, а теперь этот показатель составляет 21%.
Обновлено в 10:01
Политика
Украина ввела спецпошлины на российское дизтопливо и сжиженный газ
Представитель президента Украины Владимира Зеленского в кабинете министров Андрей Герус заявил, что украинское правительство ввело специальные пошлины на импорт российского дизельного топлива и сжиженного газа.
Обновлено в 08:23
Общество
Власти Петербурга расширили понятие блокадника
Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов рассказал президенту РФ Владимиру Путину о новых мерах социальной поддержки для горожан, которые действуют в городе.
Обновлено в 11:57
Футбол
Мамаева и Кокорина отправили в штрафной изолятор
Футболисты Павел Мамаев и Александр Кокорин в июле попали в штрафной изолятор белгородской колонии Об этом «Спорт-Экспрессу» рассказал начальник ИК № 4 УФСИН по Белгородской области Сергей Плясов.
Обновлено вчера в 10:27