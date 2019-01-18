Транспорт
На Крымском мосту уложили почти треть рельсов железнодорожной частиРБК 02:14
Строительство железнодорожной части Крымского моста идет по графику, монтаж пролетных строений завершен более чем на 90%. Об этом говорится в сообщении инфоцентра «Крымский мост», поступившем в РБК.
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Происшествия
Два Су-34 столкнулись на Дальнем Востоке
Обновлено в 02:01
Происшествия
СК считает взрыв газа приоритетной версией ЧП в Магнитогорске
В Следственном комитете России заявили, что приоритетной версией произошедшего в Магнитогорске остаётся взрыв бытового газа.
Обновлено в 02:46
Происшествия
Лесли и Рыбку задержали в Шереметьево
Анастасию Вашукевич (Настю Рыбку), Александра Кириллова (Алекса Лесли) и еще двоих фигурантов дела о нелегальном "секс-тренинге" в Паттайе задержали по прилету в аэропорт Шереметьево после депортации из Таиланда, сообщила супруга Лесли журналистам.
Обновлено вчера в 17:34
Общество
Жителям Чечни списали долги за газ на 9 млрд рублей
Районный суд Грозного обязал отделение «Газпрома» списать задолженность населения за газ в размере более 9 млрд рублей.
Обновлено вчера в 18:12
Авто
УАЗ «Патриот» получил новые опции
Обновлено вчера в 16:25
Происшествия
ИГ взяло ответственность за взрыв дома в Магнитогорске
Читайте подробнее Террористическая организация "Исламское государство" (ИГ; запрещена в России) взяла на себя ответственность за взрыв в жилой многоэтажке и в маршрутке в Магнитогорске, сообщает сайт SITE Intelligence Group, отслеживающий данные о деятельности террористов.
Обновлено в 01:03
Космос
В двигателях «Ангары» выявлен опасный дефект
Дефект двигателя ракет "Ангара" может прводить к резонансу и разрушению носителя.
Обновлено в 02:59
Авто
Tesla отзывает 14 тысяч проданных в Китае электромобилей
Свыше 14 тысяч проданных в Китае электромобилей Model S подлежат отзыву в связи с выявленной проблемой в газогенераторах подушек безопасности, следует из доклада Государственного управления по рыночному надзору КНР.
Обновлено в 02:45
Происшествия
Спасённого в Магнитогорске младенца перевели в обычную палату
Младенца, спасённого из-под завалов обрушившегося подъезда в Магнитогорске, перевели из отделения реанимации в обычную палату.
Обновлено в 02:24
Авто
Volvo заменит V40 купе-кроссовером
Компания Volvo в ближайшие три года заменит модель V40 новым купе-кроссовером, сообщает Autocar.
Обновлено вчера в 10:54
Космос
Ученые предупредили об угрозе падения астероида на Землю
Напомним, обнаруженный в 2004 году астероид Апофис размером с три с половиной футбольных поля (около 325 метров) сразу же привлек внимание астрономов NASA, так как первоначальные расчеты его орбиты указывали на 2,7% вероятности столкновения небесного тела с Землей во время сближения в 2029 году.
Обновлено в 00:51
Религия
Каждый пятый россиянин намерен искупаться в проруби на Крещение
Отмечается, что 63% из тех, кто собирается окунуться в прорубь, сказали, что делают это каждый год по традиции, 19% участвует в купаниях по религиозным причинам, а 14% утверждают, что это положительно отражается на их здоровье.
Обновлено вчера в 21:20
Транспорт
На Крымском мосту уложили почти треть рельсов железнодорожной части
Строительство железнодорожной части Крымского моста идет по графику, монтаж пролетных строений завершен более чем на 90%.
Обновлено в 02:14
Общество
Роскачество научило россиян выбирать средства для мытья посуды
Эксперты Роскачества дали россиянам рекомендации по выбору моющего средства для посуды и советы по правильному использованию бытовой химии.
Обновлено в 00:00
Авто
На ГАЗе приостановлен выпуск Mercedes-Benz Sprinter
На заводе ГАЗ в Нижнем Новгороде приостановлен выпуск микроавтобусов Mercedes-Benz Sprinter Classic.
Обновлено в 02:52
Общество
Ночь на 18 января в Москве стала самой теплой с начала зимы
Обновлено в 02:15
Происшествия
Врачи «скорой» поели в KFC вместо оказания помощи мужчине без сознания
Обновлено в 00:42
Теннис
Шарапова вышла в четвертый круг Australian Open, обыграв Возняцки
Россиянка Мария Шарапова вышла в четвертый раунд на Открытом чемпионате Австралии по теннису в Мельбурне.
Обновлено в 02:09
Экономика
Суд отменил арест акций «Газпрома» в Nord Stream и Nord Stream 2
По словам компании, швейцарский суд полностью отменил свое постановление об аресте акций "Газпрома" в Nord Stream и Nord Stream 2.
Обновлено вчера в 13:09
Происшествия
Число жертв взрыва в Колумбии увеличилось до 21 человека
Обновлено в 02:47
Экономика
Российские нефтяные компании пожаловались на Росгвардию
Главы крупнейших нефтяных компаний России пожаловались в Совет безопасности на Росгвардию.
Обновлено вчера в 23:31
Авто
LADA Granta второй месяц подряд лидирует на российском рынке
Обновлено в 00:27
Экономика
En+ подтвердила планы Дерипаски снизить долю в компании до менее 50%
Бизнесмен Олег Дерипаска снизит прямое и косвенное владение в En+ до менее чем 50%, говорится в сообщении компании.
Обновлено в 02:38
Интернет
Более 20 миллионов паролей с адресами почты утекли в Сеть
Около 22 миллионов пользовательских паролей вместе с 773 миллионами уникальных адресов почты были опубликованы на файловом хостинге Mega.
Обновлено вчера в 07:10
Технологии
Rambler перевыпустит «Живой журнал»
Компания еще раз обновит блогерскую платформу Rambler Group начинает очередной перезапуск платформы LiveJournal, терявшей аудиторию последние годы.
Обновлено вчера в 17:23
Происшествия
Муж королевы Елизаветы II попал в ДТП, пострадавших нет
Муж королевы Великобритании Елизаветы II, 97-летний герцог Эдинбургский принц Филип, попал в ДТП с участием еще одного автомобиля, сообщает в четверг BBC News.
Обновлено вчера в 15:59
Происшествия
Nissan и Mitsubishi обвинили Гона в незаконном получении 7,8 млн евро
Nissan Motor Co и Mitsubishi Motors Corp заявили в пятницу, что экс-председатель советов директоров обеих компаний Карлос Гон незаконно получил 7,8 млн евро от их совместного предприятия, зарегистрированного в Нидерландах.
Обновлено в 02:53
Авто
Toyota Land Cruiser Prado получил спецверсию для России
Стоимость специальной версии Toyota Land Cruiser Prado Style составляет 3 751 000 рублей, что на 183 000 рублей дороже, чем стоит внедорожник в комплектации «Элеганс».
Обновлено вчера в 08:39
Космос
Япония запустила ракету «Эпсилон-4» с семью спутниками на борту
Япония запустила ракету «Эпсилон-4» с семью спутниками на борту. Трансляцию пуска вело японское аэрокосмическое агентство JAXA.
Обновлено вчера в 20:21
Авто
Во Франции нашли заброшенную коллекцию из 80 ценных ретрокаров
Во Франции нашли заброшенную коллекцию из 81 автомобилей, среди которых оказались даже такие редкие модели, как Lamborghini Miura P400 и Jaguar E-Type первого поколения.
Обновлено вчера в 12:00