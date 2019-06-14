Транспорт
На Крымском мосту построен первый железнодорожный путьREGNUM 00:52
Строители соединили рельсы первого из железнодорожных путей, проходящих по Крымскому мосту, сообщает 14 июня инфоцентр «Крымский мост». Отмечается, что на главном участке была проведена стыковка двух звеньев — «Тамань» и «Керчь».
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Политика
США обвинили Иран в инциденте с танкерами в Оманском заливе
В США считают, что ответственность за инцидент с двумя танкерами в Оманском заливе «с большой долей вероятности» несет Иран, заявил в интервью телеканалу CBS неназванный представитель Пентагона.
Обновлено вчера в 12:38
Экономика
Россия и ЕС создадут группу для перехода на рубли и евро в расчетах
Первый вице-премьер — министр финансов Антон Силуанов и вице-президент Еврокомиссии по энергосоюзу Марош Шефчович договорились создать рабочую группу, которая будет продвигать вопрос перевода расчетов во взаимной торговле на рубли и евро.
Обновлено вчера в 14:07
Экономика
Голикова предложила новый вид социального страхования
Вице-премьер Татьяна Голикова предложила ввести в России новый вид социального страхования, передает РБК.
Обновлено вчера в 14:51
Экономика
Деньги на ветер: пенсии собираются вложить в зеленую энергетику
В Банке России «Известиям» сообщили, что подготовили проект документа, который станет первым шагом для возможности частных фондов вкладывать в социально значимые проекты, в том числе в альтернативной энергетике.
Обновлено вчера в 17:02
Политика
Путин повысил зарплаты российским судьям
В соответствии с документом, который опубликован на официальном портале правовой информации, должностные оклады судей Конституционного суда, Верховного суда, федеральных судов общей юрисдикции, федеральных арбитражных судов, а также мировых судей субъектов будут повышены в 1,043 раза.
Обновлено вчера в 21:45
Происшествия
На Сахалине перевернулся пассажирский автобус
Пассажирский автобус перевернулся недалеко от города Анива в Сахалинской области, передает телеканал АСВТ.
Обновлено вчера в 22:36
Транспорт
Скоростной лимит на дорогах могут увеличить до 130 км в час
Лимит скорости на российских автомагистралях может быть повышен до 130 километров в час.
Обновлено в 01:00
Общество
В Приморье отложили освобождение части косаток из «китовой тюрьмы»
Компании — отловщики косаток, которых держат в Средней бухте в Приморье, перенесли на неделю выпуск четырех животных, сообщил адвокат компаний на суде во Владивостоке.
Обновлено вчера в 23:12
Происшествия
Жену экс-хоккеиста Соколова убили в Ленинградской области
Обновлено вчера в 18:04
Происшествия
Новозеландский стрелок не признал вину в нападении на мечети
Австралиец Брентон Таррант, обвиняемый в совершении терактов в мечетях Новой Зеландии, не признал свою вину, процесс по его делу начнется 4 мая 2020 года, сообщает портал Stuff.
Обновлено вчера в 18:41
Происшествия
В Екатеринбурге загорелся детский сад
В Екатеринбурге в частном садике на улице Викулова случился пожар.
Обновлено в 01:37
Политика
РФ и Еврокомиссия обсудят транзит российского газа через Украину
Марош Шефчович уже побывал в Киеве на инаугурации нового президента Украины, там тоже обсуждали транзит газа.
Обновлено 12 июня в 23:41
Армия и оружие
На границе Ростовской области и Украины продолжает оставаться «танковая орда»
Обновлено вчера в 10:24
Происшествия
В Кузбассе в железнодорожной колее нашли маленькую девочку
Обновлено вчера в 22:26
Экономика
Медведев предсказал четырехдневную рабочую неделю
"Весьма вероятно, что будущее - за четырехдневной рабочей неделей как новой основой социально-трудового контракта", - сказал Медведев, выступая на 108-й сессии Международной организации труда (МОТ).
Обновлено 11 июня в 07:30
Общество
В Приморье нашли останки пилота пропавшего в 1950 году самолета
Экспедиция поискового объединения «АвиаПоиск» завершила работу на месте катастрофы самолета-разведчика авиации Тихоокеанского флота, разбившегося в 1950 году.
Обновлено в 01:59
Гаджеты
Huawei запускает собственную операционную систему
Китайская компания Huawei находится в процессе запуска операционной системы Hongmeng для установки её на своих гаджетах вместо ОС Android.
Обновлено вчера в 22:40
Происшествия
Прокуратура не получала обращений по поводу «воскресшего» Цапка
Ранее в СМИ появились фотографии, в которых СМИ узнали погибшего главаря кущевской банды Обращения с просьбой установить личность человека, которого СМИ приняли за "воскресшего" главаря кущевской банды Сергея Цапка, в прокуратуры Краснодарского края и Сочи не поступали.
Обновлено вчера в 04:22
Общество
Россиянам запретят держать дома пингвинов и крокодилов
Правительство РФ расширило список диких животных, которых запрещено содержать в домашних условиях, пишет 14 апреля «РИА Новости» со ссылкой на проект постановления.
Обновлено вчера в 21:21
Шоу-бизнес
Андрей Григорьев-Аполлонов изменился до неузнаваемости
Солист группы "Иванушки International" Андрей Григорьев-Аполлонов выложил новый пост в Instagram. Подписчики были в шоке от увиденного.
Обновлено вчера в 09:54
Финансы
Международные резервы России превысили $500 млрд
Международные резервы России за прошедшую неделю выросли на $7,5 млрд и составили $502,7 млрд.
Обновлено вчера в 15:09
Наука
Алмазы с камчатского вулкана оказались искусственными
Алмазы, обнаруженные в горных породах камчатского вулкана Толбачик, оказались искусственными.
Обновлено вчера в 23:38
Баскетбол
«Торонто» обыграл «Голден Стэйт» и стал чемпионом НБА
Счёт в серии стал 4:2 в пользу «Торонто», который в итоге стал чемпионом НБА сезона-2018/19.
Обновлено в 01:18
Происшествия
В Якутии на военно-полевых сборах погиб 16-летний студент
16-летний студент почувствовал недомогание на утренней зарядке, и был госпитализирован в больницу, где скончался, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе следственного комитета Якутии.
Обновлено вчера в 22:44
Общество
Зрителей возмутил эфир Малышевой о «кретинах»
Зрителей возмутили ее слова о людях с ментальными нарушениями. Малышева в эфире предложила обсудить, «откуда берутся кретины».
Обновлено вчера в 17:08
Экономика
У чиновников изымут незадекларированные доходы
Обновлено вчера в 11:49
Общество
В работе Instagram произошел сбой
Пользователи по всему миру жалуются на перебои в работе приложения Instagram, следует из данных Downdetector, отслеживающего сбои в работе разных сайтов.
Обновлено вчера в 18:27
Гаджеты
Смартфоны оснастят отечественной ОС Astra Linux
В сентябре в России запустят в продажу первые коммерческие смартфоны и планшеты на отечественной операционной системе Astra Linux, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на Mobile Inform Group и группу компаний Astra Linux.
Обновлено вчера в 12:54