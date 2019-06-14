Транспорт
Строители соединили рельсы первого пути на Крымском мостуРоссийская газета 02:00
На строительстве железнодорожной части Крымского моста завершена стыковка первого пути. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на инфоцентр Крымский мост - официальный сайт проекта. Укладчики пути двигались во встречном направлении и соединили рельсы под аркой транспортного перехода.
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Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено в 11:21, Вашингтон
Общество
В России пожилые мужчины все чаще уходят в женские профессии
Эксперты отмечают, что пожилые мужчины вытесняются в «женские профессии».
Обновлено в 02:55
Политика
МИД России осудил атаки на танкеры в Оманском заливе
Министерство иностранных дел России осудило нападения на два танкера в Оманском заливе 13 июня.
Обновлено в 10:13
Авто
В России разлюбили седаны и хэтчбеки
По словам автоэкспертов, за последние 12 лет количество жителей РФ, при покупке авто сделавших выбор в пользу седанов, сократилось без малого в полтора раза – с 47 процентов до 30.
Обновлено в 07:50
Транспорт
Электрички следуют с задержками на Ярославском направлении МЖД
"В настоящее время по техническим причинам на Ярославском направлении Московской железной дороги пригородные поезда следуют с увеличенным интервалом", - говорится в сообщении.
Обновлено в 08:50
Футбол
Хадсон-Одои сделал выбор между Марадоной и Месси
Нападающий "Челси" Каллум Хадсон-Одои сделал выбор между аргентинскими игроками – форвардом "Барселоны" Лионелем Месси и чемпионом мира Диего Марадоной.
Обновлено в 10:07
Театры
На фоне скандала уволен замдиректора театра Образцова
Уволен первый замдиректора кукольного театра имени Сергея Образцова Юрий Шерлинг, сообщает MK.
Обновлено в 09:03
Армия и оружие
На манёвры НАТО Балтфлот ответил скрытным развёртыванием «Искандеров»
Обновлено в 10:03
Шоу-бизнес
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Обновлено в 07:13
Технологии
В конфликт «Билайна» и Mail.ru Group вмешалась ФАС
Заместитель руководителя ФАС Анатолий Голомолзин обратился к «Билайн» и Mail.ru Group за пояснением деталей их конфликта, пишут «Ведомости» со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Обновлено в 09:16
Шоу-бизнес
Регина Тодоренко отказалась от подарков в день рождения
Популярная ведущая Регина Тодоренко 14 июня отмечает день рождения. Знаменитости исполняется 29 лет.
Обновлено в 04:05
Происшествия
«Паук» Троицкий задержан за пьяное вождение
Лидера рок-группы "Коррозия металла" Сергея Троицкого по прозвищу "Паук" задержали в Московской области за вождение в нетрезвом виде, передает РИА "Новости" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Обновлено в 10:37
Экономика
Регионы со слабой экономикой получили кураторов в правительстве
Регионы РФ, которые нуждаются в федеральной поддержке, получили кураторов в правительстве – об этом в пятницу написала газета "Ведомости" со ссылкой на письмо премьер-министру Дмитрию Медведеву от вице-премьера Виталия Мутко, в аппарате правительства это подтвердили РИА Новости.
Обновлено в 04:57
Шоу-бизнес
Скончалась звезда сериала «Богатые тоже плачут» Эдит Гонсалес
В кино Эдит Гонсалес впервые снялась в пять лет. Российскому зрителю она известна по ролям в сериалах «Богатые тоже плачут» и «Дикая роза».
Обновлено в 02:17
Финансы
ЦБ понизил ключевую ставку до 7,5 процента
Если ситуация будет развиваться по базовому прогнозу, Банк России допускает возможность дальнейшего снижения ключевой ставки на одном из ближайших заседаний совета директоров и переход к нейтральной денежно-кредитной политике до середины 2020 года, говорится в релизе.
Обновлено в 06:41
Общество
Адвокат Мамаева подал жалобу на прокурора
Обновлено в 09:00
Религия
Православные 15 июня отметят Троицкую родительскую субботу
На Троицкую родительскую субботу принято поминать покойных родственников.
Обновлено в 04:11
Футбол
Российская сборная поднялась в рейтинге ФИФА
Российская сборная поднялась с 46-го на 43-е место в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА).
Обновлено в 06:50
Политика
Зеленский вводит формулу «Роттердам минус» для электроэнергии
На следующей неделе команда президента Владимира Зеленского внесет на рассмотрении Верховной Рады законопроект, который на год перенесет ввод рынка электроэнергии и позволит снизить стоимость электроэнергии.
Обновлено в 10:47
Политика
Генпрокурор Украины сообщил о задержании экс-главы ЦИК ДНР
Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко в пятницу сообщил о задержании бывшего председателя Центральной избирательной комиссии Донецкой народной республики Романа Лягина.
Обновлено в 08:15
Авто
Новая Mazda 3 появится на российском авторынке в июле
Компания Mazda начнет российские продажи «тройки» четвертого поколения в июле, передает агентство РБК.
Обновлено в 09:53
Политика
СМИ отправили Климкина послом в США
Источник в дипломатических кругах сообщил агентств УНН, что министр иностранных дел Украины Павел Климкин будет направлен послом в США.
Обновлено в 11:15
Происшествия
В Бахрейне убили 22-летнюю россиянку
В Бахрейне убили 22-летнюю уроженку Пермского края.
Обновлено в 05:16
Политика
Зеленский назначил Сергея Дейнеко главой Госпогранслужбы Украины
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о назначения Сергея Дейнеко главой Госпогранслужбы.
Обновлено в 11:07
Политика
Уволенное Додоном правительство Молдавии уйдет в отставку
Демократическая партия Молдавии решила, что уволенное президентом Игорем Додоном правительство Павла Филипа уходит в отставку, сообщил вице-председатель партии Владимир Чеботарь.
Обновлено в 10:44
Происшествия
Самолет «Аэрофлота» сел в Варшаве из-за буйного пассажира
Самолет «Аэрофлота», летевший из Барселоны в Москву, совершил посадку в Варшаве, показывают данные сервиса Flightradar.
Обновлено в 09:58