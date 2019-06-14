Транспорт

Строители соединили рельсы первого пути на Крымском мостуРоссийская газета 02:00

На строительстве железнодорожной части Крымского моста завершена стыковка первого пути. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на инфоцентр Крымский мост - официальный сайт проекта. Укладчики пути двигались во встречном направлении и соединили рельсы под аркой транспортного перехода.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Построен первый железнодорожный путь Крымского моста

Lenta.ru00:45

Строители соединили рельсы на первом железнодорожном пути Крымского моста

RT на русском09:34

Строители рассказали о создании подходов к железнодорожной части Крымского моста

ФАН04:45

Железнодорожный путь проложен на Крымском мосту

Газета.Ru02:40

Пять тысяч рельсов и 38000 шпал: на Крымском мосту состыковали первую ветку

РИА Новости06:57

Строители соединили рельсы на железнодорожной части Крымского моста

ТАСС00:00

Строительство ж/д части моста в Крым идет с небольшим опережением

ПРАЙМ00:01
Показать все источники
Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено в 11:21, Вашингтон
Шоу-бизнес

Кристина Асмус любит Гарика Харламова сильнее, когда он в отъезде

Обновлено в 10:30
Общество

В России пожилые мужчины все чаще уходят в женские профессии

Эксперты отмечают, что пожилые мужчины вытесняются в «женские профессии».
Обновлено в 02:55
Общество

Малышева назвала критиков эфира о детях-кретинах «жертвами обмана»

Обновлено в 08:58
Происшествия

Российский детский лагерь проверили после «развратных игр» девятилеток

Обновлено в 09:57
Политика

МИД России осудил атаки на танкеры в Оманском заливе

Министерство иностранных дел России осудило нападения на два танкера в Оманском заливе 13 июня.
Обновлено в 10:13
Авто

В России разлюбили седаны и хэтчбеки

По словам автоэкспертов, за последние 12 лет количество жителей РФ, при покупке авто сделавших выбор в пользу седанов, сократилось без малого в полтора раза – с 47 процентов до 30.
Обновлено в 07:50
Происшествия

Под Воронежем загорелся полигон по утилизации боеприпасов

Обновлено в 10:11
Происшествия

Младший сын хоккеиста Максима Соколова подозревается в убийстве матери

Обновлено в 04:08
Транспорт

Электрички следуют с задержками на Ярославском направлении МЖД

"В настоящее время по техническим причинам на Ярославском направлении Московской железной дороги пригородные поезда следуют с увеличенным интервалом", - говорится в сообщении.
Обновлено в 08:50
Футбол

Хадсон-Одои сделал выбор между Марадоной и Месси

Нападающий "Челси" Каллум Хадсон-Одои сделал выбор между аргентинскими игроками – форвардом "Барселоны" Лионелем Месси и чемпионом мира Диего Марадоной.
Обновлено в 10:07
Театры

На фоне скандала уволен замдиректора театра Образцова

Уволен первый замдиректора кукольного театра имени Сергея Образцова Юрий Шерлинг, сообщает MK.
Обновлено в 09:03
Армия и оружие

На манёвры НАТО Балтфлот ответил скрытным развёртыванием «Искандеров»

Обновлено в 10:03
Шоу-бизнес

Дочь Александра Малинина и Ольги Зарубиной выходит замуж

Недавно выяснилось, что дочь звездных родителей собирается выйти замуж.
Обновлено в 07:13
Технологии

В конфликт «Билайна» и Mail.ru Group вмешалась ФАС

Заместитель руководителя ФАС Анатолий Голомолзин обратился к «Билайн» и Mail.ru Group за пояснением деталей их конфликта, пишут «Ведомости» со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Обновлено в 09:16
Шоу-бизнес

Регина Тодоренко отказалась от подарков в день рождения

Популярная ведущая Регина Тодоренко 14 июня отмечает день рождения. Знаменитости исполняется 29 лет.
Обновлено в 04:05
Происшествия

«Паук» Троицкий задержан за пьяное вождение

Лидера рок-группы "Коррозия металла" Сергея Троицкого по прозвищу "Паук" задержали в Московской области за вождение в нетрезвом виде, передает РИА "Новости" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Обновлено в 10:37
Экономика

Регионы со слабой экономикой получили кураторов в правительстве

Регионы РФ, которые нуждаются в федеральной поддержке, получили кураторов в правительстве – об этом в пятницу написала газета "Ведомости" со ссылкой на письмо премьер-министру Дмитрию Медведеву от вице-премьера Виталия Мутко, в аппарате правительства это подтвердили РИА Новости.
Обновлено в 04:57
Шоу-бизнес

Скончалась звезда сериала «Богатые тоже плачут» Эдит Гонсалес

В кино Эдит Гонсалес впервые снялась в пять лет. Российскому зрителю она известна по ролям в сериалах «Богатые тоже плачут» и «Дикая роза».
Обновлено в 02:17
Финансы

ЦБ понизил ключевую ставку до 7,5 процента

Если ситуация будет развиваться по базовому прогнозу, Банк России допускает возможность дальнейшего снижения ключевой ставки на одном из ближайших заседаний совета директоров и переход к нейтральной денежно-кредитной политике до середины 2020 года, говорится в релизе.
Обновлено в 06:41
Общество

Адвокат Мамаева подал жалобу на прокурора

Обновлено в 09:00
Религия

Православные 15 июня отметят Троицкую родительскую субботу

На Троицкую родительскую субботу принято поминать покойных родственников.
Обновлено в 04:11
Футбол

Российская сборная поднялась в рейтинге ФИФА

Российская сборная поднялась с 46-го на 43-е место в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА).
Обновлено в 06:50
Политика

Зеленский вводит формулу «Роттердам минус» для электроэнергии

На следующей неделе команда президента Владимира Зеленского внесет на рассмотрении Верховной Рады законопроект, который на год перенесет ввод рынка электроэнергии и позволит снизить стоимость электроэнергии.
Обновлено в 10:47
Политика

Генпрокурор Украины сообщил о задержании экс-главы ЦИК ДНР

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко в пятницу сообщил о задержании бывшего председателя Центральной избирательной комиссии Донецкой народной республики Романа Лягина.
Обновлено в 08:15
Авто

Новая Mazda 3 появится на российском авторынке в июле

Компания Mazda начнет российские продажи «тройки» четвертого поколения в июле, передает агентство РБК.
Обновлено в 09:53
Политика

СМИ отправили Климкина послом в США

Источник в дипломатических кругах сообщил агентств УНН, что министр иностранных дел Украины Павел Климкин будет направлен послом в США.
Обновлено в 11:15
Происшествия

В Бахрейне убили 22-летнюю россиянку

В Бахрейне убили 22-летнюю уроженку Пермского края.
Обновлено в 05:16
Политика

Зеленский назначил Сергея Дейнеко главой Госпогранслужбы Украины

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о назначения Сергея Дейнеко главой Госпогранслужбы.
Обновлено в 11:07
Политика

Уволенное Додоном правительство Молдавии уйдет в отставку

Демократическая партия Молдавии решила, что уволенное президентом Игорем Додоном правительство Павла Филипа уходит в отставку, сообщил вице-председатель партии Владимир Чеботарь.
Обновлено в 10:44
Происшествия

Самолет «Аэрофлота» сел в Варшаве из-за буйного пассажира

Самолет «Аэрофлота», летевший из Барселоны в Москву, совершил посадку в Варшаве, показывают данные сервиса Flightradar.
Обновлено в 09:58
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное