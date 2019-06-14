Транспорт
На Крымском мосту построен первый железнодорожный путьREGNUM 00:52
Строители соединили рельсы первого из железнодорожных путей, проходящих по Крымскому мосту, сообщает 14 июня инфоцентр «Крымский мост». Отмечается, что на главном участке была проведена стыковка двух звеньев — «Тамань» и «Керчь».
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