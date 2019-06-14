На Крымском мосту построен первый железнодорожный путьREGNUM 00:52

Строители соединили рельсы первого из железнодорожных путей, проходящих по Крымскому мосту, сообщает 14 июня инфоцентр «Крымский мост». Отмечается, что на главном участке была проведена стыковка двух звеньев — «Тамань» и «Керчь».

На Крымском мосту построен первый железнодорожный путь

Шоу-бизнес Актрису Орнеллу Мути посадят в тюрьму после ужина с Путиным Кассационный суд Италии приговорил актрису Орнеллу Мути к шести месяцам заключения и штрафу в 30 тыс. евро.

Происшествия Жену экс-хоккеиста Соколова убили в Ленинградской области Сын бывшего вратаря петербургского СКА и сборной России Максима Соколова подозревается в убийстве матери, сообщает РИА "Новости".

Происшествия В Екатеринбурге ТЦ «Карнавал» эвакуировали из-за пожара Полторы тысячи человек эвакуировали из торгового центра «Карнавал» в Екатеринбурге из-за пожара, сообщили в ГУ МЧС по Свердловской области.

Политика Первые жители ДНР прибыли в Россию за гражданством Первые 34 жителя самопровозглашенной Донецкой народной республики пересекли границу с Россией для получения гражданства, сообщил начальник миграционной службы ДНР Владимир Краснощека.

Шоу-бизнес Богомолов не рассказал Собчак про личную жизнь Режиссер Константин Богомолов в программе "Осторожно, Собчак!" впервые после назначения на пост худрука Театра на Малой Бронной рассказал о своем отношении к соцсетям, кинокарьере, воспитании театральной публики и о личной жизни.

Происшествия В Екатеринбурге мужчина осквернил памятник Ельцину Полиция в Екатеринбурге возбудила уголовное дело в отношении мужчины, осквернившего памятник первому президенту РФ Борису Ельцину, задержанный сидел за хулиганство еще во времена СССР, сообщил РИА Новости руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Политика Полицейским разрешили отдыхать в Турции и Таиланде Глава министерства внутренних дел Владимир Колокольцев распорядился разрешить полицейским отдыхать в Турции и Таиланде.

Спорт Дмитрий Шляхтин: У Ласицкене могут отозвать нейтральный статус Завтра Маше могут предъявить, что она не сторонник изменения культуры в российской легкой атлетике, и отозвать нейтральный статус.

Экономика Чиновников лишат незадекларированных доходов По данным агентства, ведомство предлагает обращать в доход государства средства с банковских счетов чиновников, легальность получения которых они не смогут подтвердить.

Общество В Госдуме предложили резко повысить штраф за хранение данных россиян В четверг в Госдуму был внесен законопроект об увеличении максимального штрафа для компаний, которые не выполняют требования о хранении персональных данных россиян на территории РФ, сообщает ТАСС.

Экономика Сбербанк решил проблему подмены мошенниками его номеров Сбербанк полностью устранил проблему подмены мошенниками его номеров, выступает за законодательный запрет использования в России подобных программ, заявил РИА Новости зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов.

Наука Алмазы с камчатского вулкана оказались искусственными Алмазы, обнаруженные в горных породах камчатского вулкана Толбачик, оказались искусственными.

Общество Отловщика косаток оштрафовали на 56 млн рублей Суд Владивостока оштрафовал на 56,4 млн рублей очередную компанию-отловщика косаток и белух из "китовой тюрьме" в Приморье, передает РИА "Новости".

Политика Путин уволил двух генералов МВД после дела Голунова Президент Российской Федерации Владимир Путин освободил от занимаемых должностей начальника ОВД по Западному административному округу Москвы Андрея Пучкова и руководителя управления по наркотикам столичного ГУ МВД Юрия Девяткина.

Политика Соловьев ответил на слова Дуды о превосходстве поляков над русскими Телеведущий Владимир Соловьев прокомментировал слова президента Польши Анджея Дуды о превосходстве поляков над русскими.

Экономика Путин одобрил идею добровольных взносов россиян на пенсию Владимир Путин с одобрением отнесся к системе индивидуального пенсионного капитала (ИПК).

Баскетбол Форвард «Торонто» Леонард признан самым ценным игроком финала НБА Форвард клуба "Торонто Рэпторс" Кавай Леонард признан самым ценным игроком финальной серии Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) сезона-2018/19.

Общество СМИ сообщили о бизнесе семьи полковника ФСБ из расследования Голунова О подполковнике ФСБ Марате Медоеве в связи с делом журналиста «Медузы» Ивана Голунова ранее писал «Проект».

Происшествия В СК просят арестовать экс-чиновника по делу о «детской площадке» Следователи попросили суд арестовать бывшего исполняющего обязанности главы администрации Рязани Сергея Карабасова, который обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере в рамках расследования дела о нарушениях при строительстве детской площадки.

Происшествия В «МЕГА Дыбенко» под Петербургом произошло обрушение на парковке Как пояснили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Ingka Centres в России (управляет комплексами «МЕГА»), в ходе проведения строительных работ на территории торгового центра произошло частичное обрушение перекрытий на крытой парковке.