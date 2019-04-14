На Крымском мосту начали укладывать рельсы со стороны КерчиМойка78 вчера в 15:51

Строители начали укладывать рельсы на Крымском мосту со стороны Керчи, сообщает 14 апреля инфоцентр «Крымский мост». Теперь двухпутную железную дорогу через Керченский пролив строят сразу с двух берегов, и бригады движутся друг навстречу другу.

На Крымском мосту начали укладывать рельсы со стороны Керчи

Авто Volkswagen представил сразу три новых кроссовера К автосалону в Шанхае компания Volkswagen подготовилась основательно и представила несколько кроссоверов.

Общество Названы проблемы при утилизации мусора в России Операторы, занявшиеся утилизацией мусора, столкнулись с проблемой неплатежей, сообщает принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета «Ведомости» со ссылкой на черновик доклада министра природы Дмитрия Кобылкина для совещания у президента Владимира Путина.

Политика Россия может выплатить долг Совету Европы На очередной сессии в апреле этого года ПАСЕ большинством голосов одобрила резолюцию, в которой содержится призыв к российской стороне сформировать свою делегацию и выплатить взнос в бюджет Совета Европы.

Происшествия В Пензенской области при ДТП с грузовиком погибли пять человек При столкновении Lada Largus с грузовиком на федеральной трассе М5 «Урал» в Мокшанском районе Пензенской области погибли пять человек.

Экономика Россиян с маленькой зарплатой могут освободить от НДФЛ Россиян с низкими зарплатами могут освободить от уплаты подоходного налога.

Технологии Сбербанк разрешил менять номер привязанного к карте телефона через приложение Сбербанк добавил в свое мобильное приложение для клиентов "Сбербанк Онлайн" возможность изменения телефонного номера, к которому привязана карта.

Здоровье Из аптек изымаются поддельные глазные капли При проведении планового инспекционногго контроля орган по сертификации Росздравнадзора выявил поддельный «Офтальмоферон, капли глазные» серии 782 производства ООО «Фирн М» (Россия).

Общество К выходным в Москве потеплеет до +19 Выходные обещают быть особенно приятными. Обойдется без осадков, в обеденные часы столбики термометров поднимутся до +19 градусов.

Шоу-бизнес «Примадонна» российской эстрады Алла Пугачева отмечает юбилей Алла Пугачева отмечает 70-летие. Будущая народная артистка СССР родилась 15 апреля в Москве.

Экономика Visa запустила в России сервис по снятию наличных на кассах магазинов Платежная система Visa запустила в России сервис по снятию наличных на кассах в торговых точках.

Общество Похолодание ожидается в центральной части России Похолодание в центральной части России на этой неделе пройдет под влиянием скандинавского антициклона, принесшего за собой холодный арктический воздух и ветер, сообщила заведующая лабораторией Гидрометцентра РФ Людмила Паршина.

Происшествия В Тульской области перевернулся автобус с детьми В пресс-службе регионального управления МВД сообщили, что в автобусе находилось 40 детей, пятеро сопровождающих и два водителя.

Происшествия В США фермер погиб от когтей собственной птицы — казуара Пожилой фермер Марвин Ахос из штата Флорида погиб из-за нападения собственного питомца - казуара.

Политика Оппозиция выиграла выборы в Финляндии Оппозиционная Социал-демократическая партия победила на парламентских выборах в Финляндии, прошедших 14 апреля.

Политика Билборд с Порошенко и надписью «конец» появился на Украине На улице в украинском городе Черкассах появился билборд, на котором изображен затылок, напоминающий голову украинского лидера Петра Порошенко, с надписью "конец".

Общество «Коммерсантъ» сообщил о новой схеме мошенничества в интернете Жалобы на участившиеся случаи мошенничества направляются в Роскомнадзор и МВД, сообщает со ссылкой на источник газета «Коммерсантъ».

Финансы Банки должны будут объяснять застройщикам отказ в проектном финансировании Банки должны будут мотивированно объяснять застройщикам жилья причины отказа в проектном финансировании, заявил на конференции Сбербанка министр строительства и ЖКХ Владимир Якушев.

Наука Французский биолог заявляет, что у растений есть память Книга Стафано Манкуно «Революция растений: новый взгляд на интеллект и поведение растений» раскрывает есть ли у растений память и интеллект.

Общество Суд назначил новую экспертизу по делу «Седьмой студии» Мещанский суд Москвы назначил новую комплексную экспертизу деятельности "Седьмой студии", фигуранты по делу которой обвиняются в хищении 133 миллионов рублей, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Общество В Москве стартовала акция по раздельному сбору мусора Акция по раздельному сбору мусора "Разделяй и используй" стартовала в Москве, она продлится две недели, передает корреспондент РИА Новости.

Шоу-бизнес Стала известна стоимость и детали родов Саши Савельевой Стала известна стоимость и детали родов Саши Савельевой Несколько недель назад на свет появился первенец исполнительницы.

Происшествия Под Липецком погиб солдат-срочник из Башкирии 14 апреля около 06.00 на территории военного аэродрома под Липецком погиб от выстрела из автомата АКС 22-летний солдат-срочник, призванный из Башкирии.

Общество Российские священники зарабатывают до миллиона рублей в месяц В региональных центрах зарплаты варьируются от 20 до 200 000 рублей. Начинающий священник зарабатывает 35 000 рублей в месяц.

Футбол «Манчестер Юнайтед» хочет продлить контракт с Погба По информации Marca, в английском клубе хотят продлить контракт с французским футболистом, чтобы избежать его потери в ближайшее время.

Хоккей Хоккеист Гусев подписал контракт с «Вегасом» Как сообщает пресс-служба «Вегаса», 26-летний российский нападающий Никита Гусев подписал контракт с клубом на один сезон.