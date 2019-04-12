Авто

Кабриолеты из «Кортежа» Путина попали на видеоLenta.ru 05:42

Работы по созданию автомобилей начались в 2013 году. Первым лимузин Aurus опробовал президент России Владимир Путин — глава государства прибыл на новом автомобиле на церемонию инаугурации 7 мая 2018 года.
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Кабриолеты Aurus заметили на Красной площади

РЕН ТВ09:56

Зачехленные кабриолеты Aurus проехали по Красной площади на репетиции парада

Известия09:10

Кабриолеты Aurus могут не показать на параде Победы

Tvoe-avto.com09 апреля в 15:08

Кабриолет «Аурус» сняли на видео на репетиции Парада Победы

За рулем Кубань06:08

Видео кабриолетов Aurus попало в Сеть

Sibnet.ru06:56

Aurus успел подготовить парадные кабриолеты

Quto.ru03:45

Кабриолеты из «Кортежа» Путина засняли у Кремля

Рамблер07:24
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Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 10:02, Ашберн
Политика

Путин заявил, что призыв в армию уходит в прошлое

Владимир Путин на встрече с сотрудниками НПО "Энергомаш" оценил перспективу отказа от призыва в армию.
Обновлено в 08:01
Космос

Ученый РАН назвал космонавтов бесполезными для науки

Ведущий научный сотрудник Института ядерных исследований РАН Вячеслав Докучаев заявил в беседе с радиостанцией "Говорит Москва", что космонавты бесполезны для науки.
Обновлено в 08:49
Наука

Смертельный «супергрибок» может спровоцировать глобальную эпидемию

Candida auris (или просто C. auris) может заразить кого угодно, однако люди с ослабленной иммунной системой — например, пожилые — чаще становятся его жертвами.
Обновлено 09 апреля в 10:59
Политика

МИД Литвы передал России ноту протеста из-за угроз дипломатам

В результате МИД Литвы направил России ноту протеста. Посол страны в России Рямигиюс Мотузас отозван для консультаций.
Обновлено в 09:44
Общество

Facebook оштрафовали на три тысячи рублей

Мировой суд в Москве оштрафовал Facebook на три тысячи рублей за непредоставление сведений о переносе в Россию серверов с персональными данными российских пользователей, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Обновлено в 08:48
Футбол

«Спартак» оштрафовал Гулиева на 5 млн рублей и отправил в дубль

Обновлено в 06:36
Кино

Умер режиссер-документалист Сергей Страхов

Обновлено в 08:17
Общество

Валентина Терешкова встретит День космонавтики в Саратовской области

Первая в мире женщина-космонавт Валентина Терешкова примет участие в праздновании Дня космонавтики на месте приземления Юрия Гагарина в Саратовской области.
Обновлено в 02:49
Общество

Российского священника отправили служить в село из-за фото жены

Магнитогорская епархия направила уральского священника Сергия (Зотова) служить в село из-за фотографий его жены с конкурса красоты, которые появились в соцсетях.
Обновлено в 09:20
Происшествия

Уголовное дело о пожаре в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово направили в суд

Обновлено в 04:50
Культура

Умер лидер группы «Соломенные еноты» Борис Усов

Умер солист российской панк-рок-группы «Соломенные еноты» Борис Усов. Об этом сообщил журналист Максим Семеляк в своем фейсбуке.
Обновлено вчера в 14:47
Общество

ГИБДД хочет увеличить штраф за превышение скорости

Изначально ведомство хотело повысить его до 5 000 рублей, но снизило планку после консультаций с приставами.
Обновлено 10 апреля в 21:31
Авто

Медведев утвердил правила автомобильного тюнинга

Премьер-министр России Дмитрий Медведев утвердил правила внесения изменений в конструкцию автомобилей.
Обновлено в 04:48
Политика

Путин не исключил строительства дороги между Старыми и Новым Химками

Обновлено в 09:08
Политика

Матвиенко назвала условие возвращения РФ в ПАСЕ

Пока в ПАСЕ сохраняется дискриминация национальных делегаций, Россия не готова вернуться в эту организацию, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.
Обновлено в 07:01
Происшествия

В администрации Новокузнецка проходят обыски по делу о мошенничестве

Следственные органы Кемеровской области проводят обыски в администрации Новокузнецка по делу о мошенничестве с муниципальной недвижимостью.
Обновлено в 09:15
Авто

В Сети появилось первое изображение нового поколения Skoda Octavia

Появилось рендерное изображение нового поколения Skoda Octavia.
Обновлено в 08:25
Здоровье

ФСИН: пожизненно осужденные живут дольше прочих заключенных

Во ФСИН рассказали, почему пожизненно осужденные живут дольше всех остальных заключенных.
Обновлено в 09:45
Футбол

Эррера может вернуться в строй к матчам с «Манчестер Сити» и «Челси»

Футболист "Манчестер Юнайтед" Андер Эррера, пропустивший последние матчи команды из-за травмы, может вернуться в строй к матчам чемпионата Англии против "Манчестер Сити" или "Челси", которые пройдут в конце апреля, сообщается на официальном сайте "МЮ".
Обновлено в 07:20
Общество

Пиотровский поддержал идею введения туристического сбора в Петербурге

Напомним, что временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов рассказал главе государства Владимиру Путину об идее введения туристического сбора для иностранных гостей нашего города.
Обновлено в 08:08
Происшествия

После землетрясения Индонезии угрожает цунами

После землетрясения власти объявили об угрозе цунами и частичной эвакуации людей.
Обновлено в 08:44
Кино

Российские космонавты снялись для афиш фантастических фильмов

Российские космонавты снялись для афиш классических советских фильмов и мультфильмов. 12 апреля отмечается День космонавтики.
Обновлено в 08:48
Спорт

Фигуристы Забияко и Энберт выиграли короткую программу на командном ЧМ

Обновлено в 09:45
Происшествия

Свидетель отказался называть Кокорина и Мамаева футболистами

Обновлено в 09:11
Политика

Украинский телеканал подаст в суд на Порошенко за срыв эфира

Канал 1+1 подаст в суд на президента Украины Петра Порошенко, без предупреждения появившегося в студии.
Обновлено в 02:48
Авто

Китайская Geely запускает новый бренд Geometry для электромобилей

Geely, крупнейший китайский производитель автомобилей, который произвёл инвестиции в компании Volvo и Daimler, объявил в четверг о запуске премиального бренда Geometry для полностью электрических автомобилей.
Обновлено вчера в 09:33
Шоу-бизнес

Елизавета II готовит Кейт Миддлтон к принятию короны

Елизавета II готовит Кейт Миддлтон к принятию короны Супруга принца Уильяма в скором времени может стать королевой.
Обновлено в 03:08
Шоу-бизнес

Анджелина Джоли задумала вернуть Брэда Питта

Анджелина Джоли затягивает бракоразводный процесс, так как хочет вернуть Брэда Питта в семью.
Обновлено в 08:15
Наука

На Балканах впервые нашли палеолитические фигуративные рисунки

На Балканах впервые нашли фигуративную пещерную живопись эпохи палеолита, сообщается в журнале Antiquity.
Обновлено вчера в 09:47
Происшествия

Бывший военный сознался в убийстве словацкого журналиста

Бывший словацкий военнослужащий Мирослав Марчек сознался в убийстве журналиста Яна Куциака и его невесты Мартины Кушнировой.
Обновлено в 06:22
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