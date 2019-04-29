Армия и оружие
На Красной площади впервые появился новейший лимузин AurusСоловей.инфо 03:14
Кабриолеты Aurus приняли участие в ночной репетиции Парада Победы на Красной площади в Москве. Новейшие лимузины прошли специальный тюнинг перед выездом на брусчатку, передает телеканал «Звезда». В сравнении с президентской версией, у этого кабриолета более широкие задние дверцы.
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Генерал Салюков рассказал об особенностях московского Парада Победы 2019 года
Московский Комсомолец28 апреля в 11:48
Автоматически обработано 7328 источников, обновлено в 03:42, Ашберн
Энергетика
«Белнефтехим» назвал сроки восстановления работы нефтепровода «Дружба»
По данным Белорусского государственного концерна по нефти и химии «Белнефтехим», на полное восстановление работы нефтепровода «Дружба» уйдет несколько месяцев непрерывной, тяжелой работы.
Обновлено в 02:47
Экономика
В Utair опровергли сообщения о прекращении деятельности компании
Авиакомпания Utair опровергает слухи о прекращении деятельности, будет совершать все полеты по расписанию, сообщил РИА Новости президент компании Павел Пермяков.
Обновлено в 03:20
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Певица МакSим рассказала о своем состоянии после ДТП
В своем Instagram продюсер выложила аудиозапись с голосовым обращением певицы.
Обновлено в 00:55
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США препятствуют выводу беженцев из «Рукбана» в Сирии
Операция по выводу беженцев из сирийского лагеря «Рукбан» идет очень медленно. США пытаются сохранить беженцев в качестве живого щита.
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Энергетика
«Газпром» ответил на сообщения о нерентабельности «Северного потока-2»
"Газпром" сохраняет планы завершить строительство в этом году, сообщил заместитель начальника департамента внешнеэкономической деятельности холдинга Дмитрий Хандога во время телефонной конференции.
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Общество
МВД предложило запретить микрозаймы через интернет без паспорта
МВД предлагает запретить россиянам оформлять микрозаймы через интернет без предоставления паспортных данных.
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Политика
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Обновлено вчера в 07:37
Экономика
Зарубежные посылки предложили обложить единым сбором
Вместо пошлин на посылки из-за границы предлагается ввести единый сбор в 15% вне зависимости от стоимости товаров.
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Саакашвили оценил заявление Путина о его гражданстве
Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили после призыва Владимира Путина к Киеву вернуть политику украинское гражданство заявил, что его "притесняла" Россия.
Обновлено вчера в 11:55
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Россияне два дня будут работать на час меньше и смогут продлить отпуск
Как пояснили "Российской газете" в Роструде, так как 30 апреля является предпраздничным рабочим днем, его продолжительность сокращается на один час.
Обновлено вчера в 19:00
Хоккей
Малкин считает почетным сыграть в одном звене с Кучеровым
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Зарубежные лидеры не приедут на парад 9 мая
29 апреля, в ответ на вопрос, ожидается ли приезд зарубежных лидеров в Москву на 9 мая, пресс-секретарь сказал: «Нет».
Обновлено вчера в 12:04
Экономика
Доход главы Хакасии вырос почти в три раза
Доход главы Хакасии Валентина Коновалова в 2018 году составил 607,4 тысячи рублей, что почти в три раза больше, чем годом ранее.
Обновлено в 02:06
Авто
Мантуров рассказал об особенностях внедорожника и кабриолета Aurus
Глава Минпромторга Денис Мантуров рассказал об особенностях внедорожника Aurus Komendant и кабриолета Aurus, который поучаствует в параде Победы 9 мая.
Обновлено в 02:49
Экономика
«Севергрупп» завершает приобретение акций «Ленты» у TPG и ЕБРР
«Севергрупп» Алексея Мордашова объявила о завершении приобретения глобальных депозитарных расписок «Ленты» у американского инвестфонда TPG Group (владеет 34,13% розничной сети через Luna Inc.) и Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР, 7,4%).
Обновлено в 03:32
Происшествия
Два моряка погибли на судне «Василий Головнин» по пути в ЮАР
Двое членов экипажа российского судна «Василий Головнин», которое принадлежит транспортной группе FESCO, погибли во время перехода в Южно-Африканскую Республику (ЮАР).
Обновлено в 00:11
Происшествия
На украинской Ровенской АЭС произошел пожар
На Украине в понедельник вечером на Ровенской атомной электростанции произошел пожар из-за повреждения трансформатора.
Обновлено вчера в 18:27
Хоккей
Гол Радулова не спас «Даллас» от поражения «Сент-Луису»
Хозяева льда уступили гостям со счетом 3:4. Российский форвард "звезд" Александр Радулов записал в свой актив заброшенную шайбу.
Обновлено вчера в 22:54
Общество
Минобороны показало архивные фотографии полководцев с военных парадов
Среди архивных снимков встречаются не публиковавшиеся ранее фотографии из семейных альбомов военачальников, выдержки из биографий, их воспоминания.
Обновлено вчера в 22:31
Происшествия
Следователи выявили в «Роскосмосе» аферу на 500 млн рублей
В настоящее время бывший и.о. гендиректора «Техномаша» Дмитрий Панов, которого подозревают в мошенничестве на сумму около полумиллиарда рублей, был на два месяца отправлен Замоскворецким судом в СИЗО.
Обновлено вчера в 19:25
Армия и оружие
Разработка зенитно-ракетной системы С-500 вошла в завершающую стадию
Обновлено вчера в 17:41
Транспорт
Автовладельцев предупредили о новом виде штрафа за превышение
Автолюбителей предупредили о новых штрафах за превышение: речь идет о новой системе, суть которой сводится к определению средней скорости движения машины.
Обновлено вчера в 15:58
Общество
Дмитрия Быкова выписали из больницы
Писатель Дмитрий Быков сообщил «Интерфаксу», что его выписали из больницы. Быков отметил, что вернулся к работе.
Обновлено вчера в 17:09
Музыка
Алсу обвиняют в том, что она купила дочери победу на шоу
Победа досталась дочери Алсу Микелле Абрамовой, хотя на фоне других претендентов – Максима Ержана и Валерия Кузакова она выглядела довольно бледно.
Обновлено в 03:30
Происшествия
В Якутии осужден вербовщик террористической организации
Как сообщила во вторник пресс-служба Управления ФСБ России по РС(Я), преступную деятельность модератор радикальной исламистской идеологии осуществлял, проживая в Якутии.
Обновлено вчера в 23:05
Политика
Тачи призвал Сербию признать Косово
Белград должен признать самопровозглашенную республику Косово, отказаться от идеи двойного суверенитета на населенном сербами севере края и передать Приштине часть сербских муниципалитетов, заявил косовский "президент" Хашим Тачи.
Обновлено вчера в 18:30
Происшествия
В США 8-летний мальчик спас себя и сестру из угнанной машины
8-летний мальчик Чанс вступил в драку с угонщиком, отбил у него сестру и выскочил с ней через дверь. Дети сразу бросились к бабушке.
Обновлено в 01:32
Футбол
Футболисты «ПСЖ» считают, что Паредес не соответствует уровню клуба
Как сообщает Calciomercato.com со ссылкой на L’Equipe, сразу несколько футболистов парижан не скрывают своего недовольства игрой аргентинского хавбека и считают, что он не соответствует уровню клуба.
Обновлено вчера в 08:33
Здоровье
Депздрав в сезон шашлыков призвал родителей держать детей подальше от мангала
На пикниках в предстоящие майские праздники следует держать детей подальше от мангала и жидкости для розжига.
Обновлено в 02:05
Шоу-бизнес
Виктория Боня назвала основные правила красивой женщины
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