На Красной площади в Москве прошел парад ПобедыТАСС 03:38

Парад в честь 74-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне прошел на Красной площади в Москве.

Политика Шествие «Бессмертного полка» началось в Москве Ранее Агентство "Москва" сообщало, что организаторы "Бессмертного полка" ожидают 1 млн участников шествия в Москве 9 мая 20119 г. "Бессмертный полк" - общественная акция, которая проводится в России и ряде стран ближнего и дальнего зарубежья в День Победы.

Происшествия Кокорина и Мамаева признали виновными и отправили в колонию Александра Кокорина приговорили к 1 году и 6 месяцам, Павла Мамаева – к году и 5 месяцам.

Экономика Россия собралась полностью локализовать производство газовых турбин Вице-премьер России Дмитрий Козак поручил министерствам до конца мая подготовить законопроект по доведению локализации производства газовых турбин до 100% к 2025 году.

Общество В Екатеринбурге прошло многотысячное шествие «Бессмертного полка» В Екатеринбурге 9 мая в День Победы прошла традиционная акция «Бессмертный полк».

Шоу-бизнес Принц Гарри и Меган Маркл озвучили имя сына Впервые новоиспеченные родители показали миру своего новорожденного сына 8 мая.

Кино В сети появился промо-ролик пятой серии финала «Игры престолов» В сети появилось промо пятой серии заключительного сезона "Игры престолов", подразнившее фанатов сериала парочкой кадров из грядущего эпизода.

Происшествия Организатора аналога «Бессмертного полка» задержали в Киеве В Киеве полиция задержала организатора аналога "Бессмертного полка" Елену Бережную, передает РИА "Новости".

Общество Доход Собянина за год увеличился более чем на миллион За прошедший год мэр Москвы Сергей Собянин заработал 7,621 млн руб. Это следует из его декларации о доходах, которая накануне вечером была опубликована на официальном портале столичной мэрии.

Политика Путин назвал святым долгом защиту героев Великой Отечественной войны Путин заметил, что ветераны Великой Отечественной войны в настоящее время живут в разных странах, однако их подвиг «невозможно разделить».

Политика Лукашенко отверг возможность свержения власти в Белоруссии 7 мая пресс-секретарь президента Белоруссии Наталья Эйсмонт прокомментировала появившуюся в Telegram информацию о том, что в структурах безопасности республики начались массовые задержания в связи с разоблачением заговора силовиков против Александра Лукашенко.

Общество Шествие «Бессмертного полка» стартовало на Невском проспекте Первыми от площади Восстания отъехали ветераны на ретро-автомобилях. Они проследовали по Невскому проспекту до Дворцовой площади.

Политика Лукашенко объяснил свое отсутствие на параде Победы в Москве Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил в четверг, 9 мая, что нет никакой политики и конспирологии в его отсутствии на параде Победы в Москве в честь 74-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

Футбол «Ливерпуль» намерен продлить контракт с Ориги «Ливерпуль» собирается предложить новый контракт нападающему Дивоку Ориги, сообщает The Independent.

Политика В Казахстане заблокировали доступ к Facebook, Instagram, YouTube Согласно техническому мониторингу, проведенному международной неправительственной организацией NetBlocks, 9 мая интернет-провайдеры в Казахстане заблокировали доступ к основным социальным сетям и онлайн-платформам Facebook, Instagram и YouTube, а также к приложению для обмена сообщениями Telegram и новостным веб-сайтам.

Армия и оружие В Сети появилось видео перехвата американского беспилотника В Сети появилось видео перехвата американского ударного беспилотника, предположительно, российским боевым самолетом.

Армия и оружие США запустили межконтинентальную баллистическую ракету США осуществили пуск межконтинентальную баллистическую ракету Minuteman III с авиабазы Ванденберг в штате Калифорния, говорится в сообщении американской базы в Facebook.

Политика Мэр Харькова предложил вернуть проспекту имя маршала Жукова Один документ предлагает "вернуть одному из проспектов Харькова его историческое название — имени маршала Жукова".

Баскетбол Форвард ЦСКА включен в символическую сборную Евролиги Нападающий ЦСКА Уилльям Клайберн вошел в первую символическую пятерку Евролиги текущего сезона.

Футбол «Локомотив» обыграл «Рубин» в молодежном первенстве «Локомотив» на своем поле победил «Рубин» в матче 28-го тура молодежного первенства России.

Культура Умер народный артист СССР Ариф Меликов В 1986-м Меликову было присвоено звание народного артиста СССР.

Происшествия Мужчину с георгиевской лентой задержали в Одессе Полицейские задержали мужчину с георгиевской лентой в Одессе.

Футбол Аякс — Тоттенхэм 2:3 В Лондоне амстердамцы победили со счетом 1:0, но по разнице голов на чужом поле именно "шпоры" теперь сыграют в решающем матче турнира с другим клубом из Англии "Ливерпулем".

Армия и оружие Лукашевич: ВСУ перебросили в Донбасс ЗРК «Бук» и РСЗО «Ураган» ВСУ продолжают перебрасывать тяжелое вооружение в Донбасс, за последнюю неделю в регионе обнаружены пять ЗРК "Бук" и четыре РСЗО "Ураган", заявил в четверг постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич.

Футбол Приговор Кокорина и Мамаева возмутил Кадырова Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров дал комментарий по поводу приговора, вынесенного Пресненским судом Александру Кокорину и Павлу Мамаеву, сообщает РБК.