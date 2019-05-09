Армия и оружие
На Красной площади прошел парад ПобедыКоммерсантъ 03:00
В Москве на Красной площади прошел парад по случаю 74-й годовщины победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов. Командовал парадом главком сухопутных войск генерал армии Олег Салюков. Принимал парад министр обороны генерал армии Сергей Шойгу.
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Глава Бюро военно-политического анализа остался доволен слаженностью парада Победы
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