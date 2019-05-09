Армия и оружие

В Москве завершился парад ПобедыRT на русском 04:16

В Москве на Красной площади завершился праздничный парад по случаю 74-й годовщины победы в Великой Отечественной войне.
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На Красной площади в Москве прошел парад Победы

ТАСС03:38

В Москве завершился парад Победы

РИА Новости04:06

Парад в честь 74‑летия Победы в Великой Отечественной войне завершился в Москве

РИАМО04:07

На Красной площади завершился парад в честь 74-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне

Эхо Москвы04:00

Парад в честь Дня Победы завершился на Красной площади

Москва 2404:06

Парад в честь 74-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне начался на Красной площади

Агентство Москва03:01

Ветераны поделились воспоминаниями об участии в параде Победы на Красной площади

Вечерняя Москва07 мая в 15:59
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Автоматически обработано 7336 источников, обновлено в 05:19, Ашберн
Экономика

Headhunter установил цену $13,5 за ADS в рамках IPO

Российский онлайн-рекрутер HeadHunter установил цену размещения в рамках первичного размещения акций (IPO) $13,5 за ADS, следует из пресс-релиза компании.
Обновлено в 03:54
Происшествия

В Киеве из-за георгиевской ленты произошел первый конфликт

В Киеве произошел первый конфликт из-за георгиевской ленты на акции "Бессмертный полк", сообщает агентство УНН.
Обновлено в 03:46
Политика

Пушков ответил на слова Порошенко об участниках «Бессмертного полка»

Сенатор Алексей Пушков прокомментировал слова президента Украины Петра Порошенко, назвавшего участников акции "Бессмертный полк" "ряжеными".
Обновлено в 02:41
Армия и оружие

Российские ПВО нейтрализовали очередную атаку на базу «Хмеймим»

Обновлено вчера в 11:34
Политика

Путин заявил об осознанном искажении рядом стран памяти о войне

Президент России Владимир Путин заявил, что в ряде государств осознанно искажается память о Великой Отечественной войне.
Обновлено в 03:44
Хоккей

Овечкин и Ковальчук поздравили ветеранов ВОВ с Днем Победы

Нападающие сборной России по хоккею Александр Овечкин и Илья Ковальчук поздравил ветеранов Великой Отечественной войны с Днем Победы.
Обновлено в 05:10
Общество

Депутат предложил нанести на интернет-карты все памятники Великой Отечественной

Все памятники и мемориалы, посвященные Великой Отечественной войне, предложил нанести на электронные карты, в том числе сервисов Google и Яндекс, депутат Госдумы от Кемеровской области Антон Горелкин.
Обновлено в 01:57
Общество

Воздушную часть парада Победы в Москве отменили из-за погоды

В Москве отменили воздушную часть парада по случаю 74-летней годовщины победы в Великой Отечественной войне в связи с непогодой.
Обновлено в 04:22
Происшествия

На борту самолета при посадке в Гетеборге произошло задымление

Задымление произошло на борту самолета, следовавшего из Стокгольма в Гетеборг, сообщает издание Göteborgs Posten.
Обновлено в 04:02
Происшествия

Вилкул: под Кривым Рогом радикалы напали на людей, ехавших на День Победы

Обновлено в 03:37
Общество

МЧС предупредило о грозе и сильном ветре в Москве

Обновлено в 05:06
Футбол

«Зенит» и «Спартак» поборются за полузащитника АЗ

«Зенит» и «Спартак» интересуются полузащитником АЗ Гусом Тилем.
Обновлено вчера в 16:17
Футбол

Комментатор раскрыл мистическую причину ухода Гарая из «Зенита»

Футбольный комментатор Геннадий Орлов рассказал мистическую причину ухода защитника питерского "Зенита" Эсекьеля Гарая из клуба, передает Sport24.
Обновлено в 04:46
Политика

Путин рассказал о безнаказанности, застилавшей глаза нацистам

Российский лидер подчеркнул, что советский народ смог противостоять фашистскому нападению, хотя безнаказанность и побуждала нацистов к страшным преступлениям.
Обновлено в 04:11
Происшествия

Аэропорт во Франкфурте приостанавливал работу из-за дрона

Работа одного из крупнейших в Европе аэропортов во Франкфурте-на-Майне была приостановлена на полчаса из-за беспилотника, сообщает информационный портал Hessenschau со ссылкой на представителя воздушной гавани.
Обновлено в 03:19
Политика

В Киеве участники «Бессмертного полка» возлагают цветы у Вечного огня

Участники акции "Бессмертный полк" прошли по центральным улицам Киева, возлагают цветы у Вечного огня в парке Славы, передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 04:40
Хоккей

«Сан-Хосе» обыграл «Колорадо» и вышел в полуфинал Кубка Стэнли

Счет в серии до четырех побед стал 4:3 в пользу "Сан-Хосе". В финале Западной конференции "акулы" сразятся с "Сент-Луис Блюз".
Обновлено вчера в 23:44
Культура

Волочкову оставили с тортом, но вырезали из программы Малахова

Каково же было удивление зрителей, когда Волочкову в праздничной программе они так и не увидели. Балерину из праздничного эфира вырезали.
Обновлено 07 мая в 17:08
Общество

Чиновников из Казани обязали питаться в школьных столовых на 69 рублей

Казанские сотрудники исполкома и депутаты гордумы в мае будут обедать в школьных столовых за 69 рублей в день, пишет URA.ru Такое распоряжение издал мэр Казани Ильсур Метшин.
Обновлено вчера в 13:14
Здоровье

Во Франции запретили популярную пищевую добавку Е171

Во Франции со следующего года запретят продавать продукты, содержащие пищевую добавку Е171 – диоксид титана.
Обновлено в 01:07
Политика

В Раде заявили о возможности уменьшения Украины из-за её соседей

Депутат Верховной рады Евгений Мураев заявил, что Украина может уменьшиться в размерах, если её соседи «достигнут полюбовного согласия».
Обновлено вчера в 20:17
Армия и оружие

Видео перехвата американского беспилотника появилось в Сети

В Сети опубликовано видео перехвата ударного беспилотника США, предположительно, российским боевым самолетом, передает РИА "Новости".
Обновлено в 03:20
Происшествия

Двух граждан Молдавии не пустили на Украину из-за георгиевских лент

Государственная пограничная служба Украины отказала во въезде на территорию страны двум гражданам Молдавии из-за того, что у них обнаружили георгиевские ленты.
Обновлено в 04:56
Политика

Зеленский назвал 9 мая Днём благодарности

Обновлено в 04:55
Происшествия

Вице-премьер оценил возможность вывода SSJ100 из эксплуатации

Другой вице-премьер, Максим Акимов, 9 мая ответил на вопросы журналистов о петиции на сайте Change.org, призывающей запретить эксплуатацию лайнера Sukhoi Superjet 100.
Обновлено в 03:54
Политика

Владимир Путин поздравил с Днем Победы

Российский лидер поздравил граждан с «днем гордости и скорби», после чего объявил минуту молчания в память обо всех павших защитниках Отечества.
Обновлено в 03:29
Футбол

Приговор Кокорина и Мамаева возмутил Кадырова

Обновлено в 01:13
Политика

Кабриолет Aurus дебютировал на параде Победы

"Что касается коммерческого использования кабриолетов Aurus, параллельно с отработкой конструкции машины для парада Победы 9 мая мы имели в виду последующее проведение всех необходимых сертификационных процедур для запуска в серию, исходя из конца 2020 года - 2021 года", - заявил министр.
Обновлено в 03:08
Экономика

Правительство утвердило план по снижению бедности и ускорению экономики

Премьер-министр Дмитрий Медведев утвердил единый план по достижению национальных целей развития России на период до 2024 года.
Обновлено вчера в 13:37
Общество

Group-IB отказалась комментировать ход проверки шоу «Голос. Дети»

Обновлено 07 мая в 07:23
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