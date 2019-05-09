Политика
На Красной площади начался парад ПобедыРБК 03:00
В Москве на Красной площади начался парад в честь 74-й годовщины победы в Великой Отечественной войне. Прямую трансляцию парада Победы ведет телеканал «Россия 24». Всего в параде должны принять участие более 13,6 тыс. военнослужащих, 130 единиц техники.
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Политика
Иран поставил Европе урановый ультиматум
Решение Ирана не является «концом для соглашения», добавил Роухани. Он также отметил, что Тегеран предпримет ряд новых шагов в рамках СВПД.
Обновлено вчера в 05:43
Происшествия
Неизвестный сообщил о минировании аэропорта Домодедово
Анонимный звонок об угрозе взрыва поступил в службу «112», сообщает ТАСС со ссылкой на источник.
Обновлено вчера в 12:32
Происшествия
Топилин рассказал о договоренности по выплатам после катастрофы SSJ100
Глава Минтруда Максим Топилин заявил, что по выплатам пострадавшим и семьям погибших после катастрофы SSJ100 есть договоренность с казначейством и ЦБ, чтобы у людей была возможность получить их и 10-го мая.
Обновлено в 03:10
Энергетика
Поставки венесуэльской нефти в США вновь опустились до нуля
Год назад (за неделю по 4 мая 2018 года) поставки венесуэльской нефти в США составляли 394 тысячи баррелей в день.
Обновлено вчера в 13:54
Политика
Зеленский опубликовал фото с ветераном войны и связной УПА
Новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский в День памяти и примирения опубликовал совместную фотографию со связной Украинской повстанческой армии, которая запрещена в России, а также капитаном первого ранга морской пехоты ВМФ СССР.
Обновлено вчера в 15:08
Футбол
Появилось видео из раздевалки «Тоттенхэма» после победы над «Аяксом»
Обновлено вчера в 18:20
Происшествия
Заслуженный пилот назвал предполагаемые ошибки экипажа SSJ-100
Обновлено вчера в 20:20
Общество
Минтруд представил календарь праздничных дней на 2020 год
Специалисты Министерства труда и социальной защиты России выступили с предложением сделать 4 и 5 мая следующего года выходными днями из-за переноса выходных в январе, которые совпадают с нерабочими праздничными днями.
Обновлено вчера в 08:28
Происшествия
В Москве задержали участницу Pussy Riot Веронику Никульшину
Обновлено вчера в 13:03
Общество
Роспотребнадзор дал советы пенсионерам по защите от мошенников
«Чтобы обезопасить себя, близких и не оказаться жертвой мошенников, Роспотребнадзор рекомендует придерживаться нескольких правил: бережно относитесь к своим персональным данным и документам», — говорится в сообщении.
Обновлено в 01:17
Политика
В Киеве усилили охрану у места проведения акции «Бессмертный полк»
Полиция в четверг усилила охрану общественного порядка в центре Киева, где запланировано проведение акции "Бессмертный полк", передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 01:44
Происшествия
Экс-глава компании «Сухой» обвинил СМИ в боязни людей летать на SSJ100
После удара о взлётно-посадочную полосу самолёт загорелся. Погиб 41 человек, 10 были госпитализированы.
Обновлено в 03:17
Происшествия
Самолет бангладешской авиакомпании упал в аэропорту Мьянмы
Самолет Bombardier Dash 8 авиакомпании Biman Bangladesh Airlines упал на взлетную полосу аэропорта Янгон в Мьянме, сообщают The Myanmar Times.
Обновлено вчера в 11:16
Происшествия
Суд признал вину футболистов Кокорина и Мамаева
На заседании пресненского районного суда Александр Кокорин и Павел Мамаев были признаны виновными в побоях и хулиганстве.
Обновлено вчера в 07:45
Политика
Украина будет доказывать непричастность Российской империи к истории Одессы
Глава института сказал, что датировка, например, Днепра или Одессы привязана ко временам Российской империи, однако «тот же Днепр, та же Одесса имеют гораздо более длинную историю существования до появления там империи».
Обновлено вчера в 22:24
Авто
«АвтоВАЗ» объявил скидки на автомобили LADA XRay
Стоимость «внедорожного» LADA XRay Cross, вышедшего на рынок в конце прошлого года, чуть выше – от 754 900 до 913 900 рублей.
Обновлено вчера в 08:13
Политика
В команде Зеленского назвали закон об украинском языке «кнутом»
Принятый Верховной радой Украины закон о государственном языке является "кнутом" и может иметь обратное действие.
Обновлено вчера в 22:50
Здоровье
Во Франции запретили популярную пищевую добавку Е171
Во Франции со следующего года запретят продавать продукты, содержащие пищевую добавку Е171 – диоксид титана.
Обновлено в 01:07
Политика
Трамп обвинил Китай в срыве торговой сделки на переговорах
Обновлено вчера в 21:26
Хоккей
Кондратьев продлил контракт с «Амуром»
Хабаровский «Амур» заключил новый контракт с защитником Максимом Кондратьевым.
Обновлено в 02:26
Наука
Впервые в истории медицины пациента вылечили бактериофагами
В ходе совместного исследования британских американских медиков впервые был применен генетически модифицированный бактериофаг против микобактерии, родственницы туберкулезной палочки.
Обновлено вчера в 20:53
Кино
Российские зрители выбрали любимые фильмы о войне
Обновлено вчера в 13:18
Шоу-бизнес
Дети Алены Хмельницкой подружились с сыном ее гражданского мужа
Обновлено вчера в 21:00
Армия и оружие
В Донецке раскрыли личность погибшего украинского диверсанта
В Донецке рассказали, что следственным органам удалось идентифицировать личность украинского диверсанта.
Обновлено вчера в 12:46
Кино
Disney перенесла премьеру второго «Аватара»
Компания The Walt Disney перенесла премьеру второй части фильма "Аватар".
Обновлено 07 мая в 14:45
Происшествия
«Аэрофлот» отменил несколько рейсов SSJ 100 за день
Пять рейсов, выполняемых самолётами Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Аэрофлот», были отменены.
Обновлено вчера в 11:02
Общество
Group-IB не стала комментировать ход проверки шоу «Голос. Дети»
Обновлено 07 мая в 08:42
Экономика
ЕБРР назвал основной источник риска для экономики России
Банковский сектор по-прежнему является ключевым источником рисков для российской экономики.
Обновлено вчера в 07:27