Общество
На «Коммерсантъ» составили протокол за разглашение гостайныВедомости вчера в 15:10
В отношении АО «Коммерсантъ» составлен административный протокол о разглашении сведений, составляющих государственную или иную специально охраняемую законом тайну. Информация об этом появилась на портале Единого информационного пространства столичных мировых судей.
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Газету "Коммерсантъ" хотят привлечь к административной ответственности за разглашения сведений, составляющих государственную или иную специально охраняемую законом тайну. Об этом ТАСС сообщил источник в судебных кругах.ТАССвчера в 12:18
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