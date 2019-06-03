На «Коммерсантъ» составили протокол за разглашение гостайныВедомости вчера в 15:10

Газету "Коммерсантъ" хотят привлечь к административной ответственности за разглашения сведений, составляющих государственную или иную специально охраняемую законом тайну. Об этом ТАСС сообщил источник в судебных кругах.

с чего всё началось

В отношении АО «Коммерсантъ» составлен административный протокол о разглашении сведений, составляющих государственную или иную специально охраняемую законом тайну. Информация об этом появилась на портале Единого информационного пространства столичных мировых судей.

На «Коммерсантъ» составили протокол за разглашение гостайны

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