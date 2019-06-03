Общество

На «Коммерсантъ» составили протокол за разглашение гостайныВедомости вчера в 15:10

В отношении АО «Коммерсантъ» составлен административный протокол о разглашении сведений, составляющих государственную или иную специально охраняемую законом тайну. Информация об этом появилась на портале Единого информационного пространства столичных мировых судей.
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с чего всё началось

«Коммерсантъ» хотят привлечь к ответственности за злоупотребление свободой информации

Газету "Коммерсантъ" хотят привлечь к административной ответственности за разглашения сведений, составляющих государственную или иную специально охраняемую законом тайну. Об этом ТАСС сообщил источник в судебных кругах.
ТАССвчера в 12:18

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«Коммерсантъ» заподозрили в разглашении государственной тайны

Эхо Москвы02:01

«Коммерсанту» грозит штраф до 1 млн рублей за разглашение секретов

Интерфаксвчера в 13:26

Газету «Коммерсантъ» обвинили в разглашении государственной тайны

Говорит Москвавчера в 12:51

Против «Коммерсанта» зарегистрировали дело о злоупотреблении свободой СМИ

РИА Новостивчера в 13:02

«Коммерсанту» грозит иск за злоупотребление свободой информации

Газета.Ruвчера в 12:50

«Коммерсантъ» хотят привлечь к ответственности за злоупотребление свободой информации

ТАССвчера в 12:18

На «Коммерсантъ» подали в суд по административной статье о разглашении гостайны

Дождьвчера в 13:18
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Экономика

Долговая нагрузка Антипинского НПЗ превысила ожидания Сбербанка

Долговая нагрузка Антипинского НПЗ оказалась существенно больше, чем предполагал Сбербанк при выстраивании отношений с заводом, сообщили ТАСС в пресс-службе банка.
Обновлено вчера в 20:27
Транспорт

Проблемы с багажом в «Шереметьево» вызваны нехваткой грузчиков

В «Шереметьево» происходят задержки с выдачей багажа пассажирам некоторых рейсов и отправкой багажа трансферных пассажиров, сообщила пресс-служба аэропорта в понедельник.
Обновлено вчера в 15:23
Происшествия

В Хакасии нашли тела двух пропавших в ноябре туристов

Обновлено вчера в 23:16
Политика

Помпео призвал Россию «сделать больше» для расследования крушения MH17

Госсекретарь США Майк Помпео призвал Россию «сделать больше» для расследования крушения рейса MH-17 на Украине в 2014 году.
Обновлено в 01:20
Политика

МИД Украины отреагировал на возможное возвращение России в ПАСЕ

Заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар заявил, что возможное возвращение российской делегации в Парламентскую ассамблею Совета Европы (ПАСЕ) подрывает доверие к данной организации.
Обновлено вчера в 18:36
Происшествия

В Азовском море ведутся поиски упавшего за борт матроса

Матрос российского буксира "Стальной" выпал за борт в Азовском море, на его поиски направлен вертолет МЧС с десантной группой крымской аварийно-спасательной службы "Крым-Спас" в составе трех человек.
Обновлено вчера в 15:47
Политика

Сенат США принял законопроект о санкциях за вмешательство в выборы

Законопроект DETER («О сдерживании иностранного вмешательства в выборы») получил единогласную поддержку сената США, пишет газета The Hill.
Обновлено в 00:16
Общество

В пакетированном чае нашли кишечную палочку и плесень

Роскачество проверило самые популярные листовые и пакетированные чаи, в некоторых из них нашли бактерии кишечной палочки, плесень и следы пестицидов.
Обновлено в 02:19
Общество

ФСБ потребовала ключи шифрования переписки пользователей у «Яндекса»

Почему ФСБ потребовала от "Яндекса" ключи "Яндекс.Почта" и "Яндекс.Диск" находятся в реестре организаторов распространения информации (ОРИ), то есть интернет-площадок, на которых пользователи могут обмениваться сообщениями.
Обновлено в 00:00
Гаджеты

В России стартуют продажи фотоаппаратов «Зенит» в новом исполнении

Дизайн современной камеры Zenit M, созданной для съемки в различных условиях, повторяет облик легендарных фотоаппаратов семейства "Зенит" и "Зоркий".
Обновлено вчера в 20:13
Кино

Британку возмутило отсутствие темнокожих актеров в «Чернобыле»

Обновлено вчера в 10:17
Происшествия

В Японии произошло землетрясение магнитудой 6,1

Обновлено в 00:59
Культура

Собчак прокомментировала ситуацию с BadComedian

Теле- и радиоведущая, журналист, политик и общественный деятель Ксения Собчак вступилась за блогера BadComedian (настоящее имя — Евгений Баженов), который пожаловался на судебный иск против него.
Обновлено вчера в 22:03
Экономика

Росстат назвал отрасли экономики с самым большим ростом зарплат

Росстат представил данные о темпах роста зарплат в различных отраслях экономики по итогам 2018 года, пишут "Известия".
Обновлено вчера в 20:19
Политика

Команда Зеленского готовит стратегию «возвращения Крыма»

Президент Украины Владимир Зеленский обсудит стратегию "возвращения" Крыма с чиновниками Евросоюза и НАТО в ходе визита в Брюссель, заявила его пресс-секретарь Юлия Мендель в эфире Телевизионной службы новостей на телеканале 1+1.
Обновлено вчера в 18:02
Экономика

Стала известна суть миллиардных исков к Михаилу Абызову

Стали известны причины исков к арестованному экс-министру открытого правительства Михаилу Абызову и еще нескольким лицам, которые причастны к деятельности «Группы Е4», Альфа-банк, а также «Т Плюс», которая находится под контролем Виктора Вексельберга.
Обновлено в 00:24
Путешествия

Названы самые дешевые страны для отдыха летом

Самыми дешевыми зарубежными направлениями для организованного отдыха этим летом стали Турция, Венгрия и Латвия, дорогими – Маврикий и Ямайка, сообщает OneTwoTrip.
Обновлено в 00:02
Музыка

Jay-Z стал первым в мире рэпером-миллиардером

Обновлено вчера в 17:33
Политика

Институт Вятровича оправдал снос памятника Жукову в Харькове

Напомним, что 2 июня в Харькове украинские нацисты повалили бюст маршалу Жукову. Мэр города Кернес пообещал восстановить памятник.
Обновлено вчера в 23:35
Политика

Лавров заявил о желании США создавать миропорядок по «закону джунглей»

Соединённые Штаты пытаются построить миропорядок, действующий по принципу «кто сильнее, тот и прав», заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
Обновлено в 02:10
Авто

Новый глобальный кроссовер Kia Seltos представят в июне

Эксперты ожидают, что в ближайшее время мы увидим еще несколько тизеров новинки, но презентацию не стоит ждать раньше конца июня 2019 года.
Обновлено вчера в 23:20
Армия и оружие

В ДНР показали видео уничтожения грузовика ВСУ противотанковой ракетой

Бойцы Донецкой народной республики уничтожили грузовик ВСУ противотанковой управляемой ракетой.
Обновлено вчера в 08:16
Авто

Hyundai сделал спецверсию Solaris для России

Компания Hyundai начала продавать в России специальную версию седана Solaris под названием Super Series.
Обновлено вчера в 08:52
Технологии

Компания Huawei купила российские технологии распознавания лиц

Представитель Huawei подтвердил газете, что российская и гонконгская «дочки» компании действительно стали владельцами «Игл Софтлаб», но детали сделки не раскрыл.
Обновлено вчера в 07:07
Футбол

Выбежавшая на поле в финале ЛЧ полуголая девушка объяснилась

Американская модель Кинси Волански объяснила, зачем выбежала на поле во время финала Лиги чемпионов между «Ливерпулем» и «Тоттенхэмом».
Обновлено 01 июня в 23:09
Политика

Сестра Ким Чен Ына появилась на публике после долгого отсутствия

Обновлено в 02:00
Политика

Зеленский вернул Кучму в группу по Донбассу

Обновлено вчера в 07:37
Общество

Tinder опроверг передачу данных российским властям

Приложение для знакомств Tinder не передавало российским властям никакой информации пользователей, заявил «Коммерсанту» официальный представитель сервиса.
Обновлено в 01:52
Политика

Битва радикалов: переживший покушение Мосийчук избил тростью Ляшко

Обновлено вчера в 11:51
Гаджеты

Apple окончательно похоронила iPhone 5s

Обновление выйдет осенью 2019 года и будет доступно для iPhone, начиная от SE и 6s, и iPad, начиная от Air 2 и Mini 4. Таким образом 5s, 6 и более старые устройства перестанут получать обновления. iPhone 5s был выпущен в 2013 году и стал первым смартфоном Apple с 64-битным процессором.
Обновлено вчера в 21:03
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