Транспорт
На Колыме закрыты две автодороги: трассы размыло паводкомEastRussia вчера в 20:24
По информации пресс-службы регионального министерства дорожного хозяйства и транспорта, в связи с неблагоприятными погодными условиями установлено еще одно временное ограничение движения. Закрыта автодорога «Палатка-Кулу-Нексикан» с 304 по 473 км. Трассу размыло дождями сразу на нескольких участках.
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Глава Колымы поручил в кратчайшие сроки обеспечить проезд по размытым участкам дорог
MagadanMedia.ruвчера в 20:30
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