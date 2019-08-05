Транспорт

На Колыме закрыты две автодороги: трассы размыло паводкомEastRussia вчера в 20:24

По информации пресс-службы регионального министерства дорожного хозяйства и транспорта, в связи с неблагоприятными погодными условиями установлено еще одно временное ограничение движения. Закрыта автодорога «Палатка-Кулу-Нексикан» с 304 по 473 км. Трассу размыло дождями сразу на нескольких участках.
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