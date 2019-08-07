Общество
На Киркорова подал в суд Кремлевский комбинат питанияРоссийская газета 11:05
Ранее сообщалось, что иск на сотни миллионов рублей к Киркорову подал лидер проекта Space Дидье Маруани, обвинивший российского певца в плагиате.
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Автоматически обработано 7280 источников, обновлено в 12:35, Вашингтон
Политика
Зеленский заявил, что Крым «вернется» в состав Украины
Президент Украины Владимир Зеленский выразил уверенность в "возвращении" Крыма.
Обновлено в 11:37
Происшествия
В аэропорту Екатеринбурга «заминировали» самолёт
В аэропорту Екатеринбурга «Кольцово» вечером 7 августа было задержано несколько рейсов.
Обновлено в 11:54
Футбол
Агент Чалова высказался о переходе игрока в «Кристал Пэлас»
Агент нападающего московского ЦСКА Федора Чалова Шандор Варга дал комментарий по поводу того, что английски "Кристал Пэлас" сделал предложение его клиенту, передает Sport24.
Обновлено в 09:39
Армия и оружие
Минобороны показало первый полет беспилотника «Охотник»
Министерство обороны России опубликовало на своем канале в YouTube в среду, 7 августа, первый полет нового российского тяжелого беспилотника «Охотник».
Обновлено в 08:26
Экономика
Минтруд прокомментировал данные о бедности среди детей в России
В Министерстве труда и социальной защиты прокомментировали «РИА Новости» информацию о том, что четверть детей в России живут за чертой бедности.
Обновлено в 09:09
Происшествия
Подозреваемый раскрыл детали убийства Михаила Круга
Обновлено в 08:21
Кино
Квентин Тарантино рассказал, каким будет его последний фильм
Режиссер Квентин Тарантино на пресс-конференции в Москве рассказал, каким хочет снять свой последний фильм.
Обновлено в 05:20
Политика
Пакистан высылает посла Индии из-за решения по штату Джамму и Кашмир
Власти Пакистана приняли решение выслать посла Индии в связи с решением Нью-Дели упразднить индийский штат Джамму и Кашмир.
Обновлено в 10:10
Энергетика
Цена на нефть Brent в ходе торгов упала ниже $57
Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в октябре снизились на 3,61% — до $56,81 за баррель.
Обновлено в 09:55
Происшествия
В Японии началось извержение вулкана Асама
Вулкан Асама, который расположен в центральной части острова Хонсю, начал извергаться, сообщает ТАСС.
Обновлено в 10:31
Политика
Зеленский обсудил с Макроном встречу в «нормандском формате»
Президент Украины Владимир Зеленский в телефонном разговоре с французским коллегой Эммануэлем Макроном призвал срочно провести встречу лидеров стран "нормандской четверки".
Обновлено в 10:25
Общество
Любимую дачу Брежнева в Крыму продали за 1,2 млрд рублей
Государственную дачу генсека ЦК КПСС Леонида Брежнева в Крыму продали за 1,2 млрд рублей.
Обновлено в 09:40
Космос
Обнаружена черная дыра в 40 миллиардов раз тяжелее Солнца
Как сообщается, ранее другие, менее совершенные методы позволии специалистам предположить, что черная дыра может более чем в 300 раз превосходить Солнце по массе, однако новые, более достоверные измерения, пусть и выглядят заметно «скромнее», все равно являются весьма впечатляющими, считают авторы научной работы.
Обновлено вчера в 11:17
Авто
В России отзывают пикапы Fiat Fullback
Действие сервисной акции распространяется на 147 пикапов Fiat Fullback, проданных в России, начиная с июня 2016 года.
Обновлено в 10:34
Происшествия
ФСИН проверит информацию о пытках в «Крестах»
Обновлено в 08:44
Футбол
КДК РФС оштрафовал «Спартак» и «Динамо» на 405 тысяч рублей
Контрольно-дисциплинарный комитет РФС по итогам матча 4-го тура РПЛ между "Спартаком" и "Динамо" принял решение оштрафовать "красно-белых" на 210 тысяч рублей.
Обновлено в 10:00
Наука
Социальная активность поможет избежать ранней деменции
Ученые установили, что среди 60-летних людей, которые ежедневно общаются с родственниками и друзьями, деменция развивается на 20 % реже, чем среди тех, кто ведет замкнутый образ жизни.
Обновлено в 11:15
Футбол
Стал известен стартовый состав «Краснодара» на матч с «Порту»
Обновлено в 12:08
Авто
Немецкие дилеры Lada перейдут на китайские автомобили
Напомним, что веной 2019 года по причине ужесточения экологических норм, компания «АвтоВАЗ» была вынуждена прекратить поставки автомобилей Lada на европейские рынки, так как они не соответствовали новым стандартам.
Обновлено в 05:50
Наука
Останки гигантского попугая обнаружили в Новой Зеландии
В Новой Зеландии во время палеонтологических работ были найдены останки огромного попугая. Об этом сообщает издание Biology Letters.
Обновлено вчера в 19:54
Политика
Артемий Лебедев заявил, что покинул Россию
Обновлено вчера в 14:30
Культура
Госпитализированный Валентин Гафт перенес инсульт
Отечественный актер Валентин Гафт перенес инсульт во время пребывания в реанимации, куда его перевели недавно.
Обновлено в 02:56
Политика
WSJ назвала возможных кандидатов на пост посла США в России
Спецпредставитель по КНДР Стивен Бигэн и посол США в Германии Ричард Гренелл входят в число возможных кандидатов на пост посла Соединенных Штатов в Москве.
Обновлено в 11:34
Футбол
ФК «Тун» не ожидает аншлага на матче со «Спартаком» в Лиге Европы
Швейцарский футбольный клуб "Тун" не ожидает полных трибун на домашнем первом матче третьего квалификационного раунда Лиги Европы против московского "Спартака".
Обновлено вчера в 06:26
Происшествия
Пассажир устроил дебош на рейсе Симферополь – Петербург
Пассажир рейса Симферополь – Петербург устроил дебош во время полета. Об этом сообщает МВД управления на транспорте, передает РИА "Новости".
Обновлено в 08:20
Экономика
Минздрав объяснил срыв госзакупок жизненно важных лекарств
Минздрав объяснил, что срыв госзакупок жизненно важных лекарств происходит из-за того, что заказчики неверно толкуют законы в сфере госзакупок.
Обновлено в 11:50