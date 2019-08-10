Происшествия
На Кипре задержали разыскиваемого в России приморского бизнесменаРБК вчера в 21:38
Приморский бизнесмен Игорь Польченко был задержан правоохранителями на Кипре, он был объявлен в международный розыск после того, как в России его обвинили в махинациях с кредитами ряда крупнейших банков, включая Сбербанк и ВТБ, пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.
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с чего всё началось
Представители Сбербанка обратились в правоохранительные органы. В результате УМВД по Приморскому краю возбудило в отношении Игоря Польченко уголовные дела по фактам преднамеренного банкротства (ст. 196 УК РФ) и незаконного получения кредита (ст. 176 УК РФ).Коммерсантъвчера в 19:11
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