Происшествия
На Кипре задержали разыскиваемого в России приморского бизнесменаРБК вчера в 21:38
Приморский бизнесмен Игорь Польченко был задержан правоохранителями на Кипре, он был объявлен в международный розыск после того, как в России его обвинили в махинациях с кредитами ряда крупнейших банков, включая Сбербанк и ВТБ, пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.
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Поводом стало то обстоятельство, что данные на бизнесмена были размещены в разыскной базе Интерпола под так называемым красным углом (подразумевает немедленное задержание при обнаружении с последующим информированием страны—инициатора розыска).Коммерсантъвчера в 19:11
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На Кипре задержали российского бизнесмена, задолжавшего банкам 7 млрд рублей
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