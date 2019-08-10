Происшествия
На Кипре задержали разыскиваемого в России бизнесменаBFM.ru 03:16
На Кипре местные правоохранители задержали приморского бизнесмена Игоря Польченко, находившегося в международном розыске по инициативе России.
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с чего всё началось
Поводом стало то обстоятельство, что данные на бизнесмена были размещены в разыскной базе Интерпола под так называемым красным углом (подразумевает немедленное задержание при обнаружении с последующим информированием страны—инициатора розыска).Коммерсантъвчера в 19:11
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Культура
Глава киноакадемии США не исключает, что следующая церемония «Оскар» пройдет без ведущего
Новый президент Американской академии киноискусств Дэвид Рубин не исключает, что следующая церемония вручения премии "Оскар" опять пройдет без ведущего.
Обновлено вчера в 11:06
Политика
В России оценили слова Эрдогана о Крыме
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган спекулирует темой крымско-татарского народа в беседах с лидером Украины Владимиром Зеленским для того, чтобы выглядеть хорошо в глазах руководства Евросоюза, заявили российские власти.
Обновлено 08 августа в 13:49
Общество
Росрыболовство рассказало о новых правилах любительской рыбалки
Обновлено вчера в 16:20
Здоровье
Минздрав назвал самые здоровые регионы России
Самые здоровые люди живут в Кабардино-Балкарии и Чечне, говорится в статистическом сборнике Минздрава России за 2018 год.
Обновлено в 02:45
Общество
Названы самые распространенные фамилии в России
Председатель Археографической комиссии Уральского отделения РАН, доктор исторических наук Алексей Мосин назвал самые распространенные фамилии в России.
Обновлено в 01:54
Политика
Трамп не смог вспомнить фамилию президента Украины
Глава Белого дома Дональд Трамп не знает президента Украины Владимира Зеленского – об этом стало известно из диалога журналиста одного из СМИ, задавшего американскому лидеру вопрос о том, когда он пригласит своего украинского коллегу в Вашингтон.
Обновлено в 03:34
Происшествия
На МКАД столкнулись пять автомобилей
На МКАД столкнулись пять автомобилей, сообщает утром в субботу, 10 августа, Twitter-аккаунт «Московский транспорт».
Обновлено в 02:25
Политика
Электоральный рейтинг Путина упал до минимума за 18 лет
До 43% рейтинг Путина падал также в начале 2005 года, следует из данных ФОМ. Наиболее высоким рейтинг Путина был в 2015 году – 74%.
Обновлено вчера в 15:09
Происшествия
При испытаниях двигателя погибли пять сотрудников «Росатома»
Обновлено вчера в 18:49
Политика
Состояние здоровья Горбачёва оценили как очень плохое
Состояние здоровья экс-президента СССР Михаила Горбачёва «очень плохое», заявил журналист Алексей Венедиктов в передаче «Гордон» на украинском телеканале «НАШ».
Обновлено вчера в 22:30
Футбол
Голкипер «Ливерпуля» Алисон не сыграет с «Челси» за Суперкубок УЕФА
Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп дал оценку травме голкипера команды Алисона.
Обновлено вчера в 21:13
Политика
Трамп пригрозил ответить на предупреждения не ездить в США
США могут ответить на предупреждения других стран об опасности поездок в Штаты, появившиеся после нескольких инцидентов со стрельбой, заявил американский президент Дональд Трамп, пишет The Hill.
Обновлено вчера в 19:37
Культура
Актер Александр Шувалов экстренно госпитализирован
Обновлено в 03:04
Происшествия
Трое человек погибли в ДТП в Кимовске
В результате ДТП погибли 3 человека, находившиеся в салоне иномарки.
Обновлено в 02:36
Происшествия
Мужчине перерезали горло на севере Москвы
Прибывшие на место стражи порядка обнаружили безработного мужчину с резаной раной шеи.
Обновлено в 02:53
Наука
На дне Эгейского моря найдены остатки колоссального древнего корабля
Команда во главе с доктором Георгиосом Кутсуфлакисом обнаружила на дне Эгейского моря огромный каменный якорь, который был поднят с глубины 45 метров.
Обновлено 07 августа в 10:27
Происшествия
В Telegram опубликовали данные около 3 тысяч «сторонников Навального»
Telegram-канал «Товарищ майор» опубликовал базу персональных данных около трех тысяч человек, в которой содержатся паспортные данные, телефоны и адреса.
Обновлено вчера в 17:23
Религия
Курбан-байрам может стать самым массовым в Москве
По традиции Курбан-байрам празднуется три дня, но основные его события (праздничные молитвы и заклание жертвенных животных) приходятся на первый день, дальше мусульмане празднуют в кругу семьи, за щедро накрытыми столами.
Обновлено вчера в 14:34
Космос
Мощный взрыв от столкновения Юпитера с метеором попал на видео
Обновлено 08 августа в 07:35
Политика
В Госдуме не исключили применения против России климатического оружия
Депутат Государственной думы Алексей Журавлев объяснил лесные пожары в Сибири и шторм в Москве возможным применением климатического оружия против России.
Обновлено вчера в 19:50
Политика
ВЦИОМ изменил график публикации рейтинга спонтанного доверия Путину
Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) решил изменить график публикации замеров доверия россиян к политикам, в том числе к президенту.
Обновлено вчера в 15:24
Происшествия
Вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку в Якутии
Вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку в районе Чаяндинского нефтегазового месторождения в Республике Саха (Якутия), сообщил ТАСС источник в экстренных службах региона в субботу.
Обновлено в 03:07
Авто
Что будет, если поставить колеса с большим вылетом - вы точно знаете?
Вылетом называется расстояние между срединной плоскостью колеса и поверхностью, которой колесный диск примыкает к ступице.
Обновлено в 02:16
Политика
Эксперт оценил ситуацию с «Северным потоком — 2»
Руководитель специальных проектов Фонда национальной энергетической безопасности Александр Перов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил сообщения американских СМИ о запоздавших попытках США помешать строительству газопровода «Северный поток — 2».
Обновлено вчера в 08:45
Армия и оружие
В Ираке упал американский беспилотник
Как сообщили в агентстве «Meh», в результате падения беспилотник получил незначительные повреждения.
Обновлено вчера в 07:07
Баскетбол
Сборная России победила команду Италии в товарищеском матче
После двух туров товарищеского турнира россияне одержали две победы. Ранее сборная России победила команду Венесуэлы.
Обновлено вчера в 17:12
Энергетика
«Северный поток-2» отреагировал на данные о срыве сроков
В четверг, 8 августа, Reuters сообщило, что строительство «Северного потока-2» может задержаться на восемь месяцев, а его стоимость в этом случае увеличится на 660 миллионов евро (около 740 миллионов долларов).
Обновлено вчера в 08:07
Транспорт
В Сети появилось видео первого поезда на Крымском мосту
В Сети появилась видеозапись, на которой можно увидеть железнодорожный состав, который движется по Крымскому мосту.
Обновлено вчера в 17:35
Шоу-бизнес
Максим Фадеев решил прекратить сотрудничество с Наргиз
Продюсерский центр Максима Фадеева MALFA направил певице Наргиз документ о расторжении контракта.
Обновлено 08 августа в 05:43
Общество
В России впервые выловили сельдяного короля
В Приморье на побережье обнаружили редкую рыбу - сельдяного короля. Ученые заявили, что в России впервые столкнулись с этим видом.
Обновлено 08 августа в 11:02