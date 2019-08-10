По неподтвержденным данным, бизнесмен вместе с супругой Ириной Польченко уехал на остров и приобрел там недвижимость после того, как в России к нему появились претензии у банков и государства.

с чего всё началось

На Кипре местные правоохранители задержали приморского бизнесмена Игоря Польченко, находившегося в международном розыске по инициативе России.

На Кипре задержали разыскиваемого в России бизнесмена

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