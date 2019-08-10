Поводом стало то обстоятельство, что данные на бизнесмена были размещены в разыскной базе Интерпола под так называемым красным углом (подразумевает немедленное задержание при обнаружении с последующим информированием страны—инициатора розыска).

с чего всё началось

На Кипре местные правоохранители задержали приморского бизнесмена Игоря Польченко, находившегося в международном розыске по инициативе России.

На Кипре задержали разыскиваемого в России бизнесмена

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