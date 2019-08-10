Поводом стало то обстоятельство, что данные на бизнесмена были размещены в разыскной базе Интерпола под так называемым красным углом (подразумевает немедленное задержание при обнаружении с последующим информированием страны—инициатора розыска).

с чего всё началось

Отмечается, что Польченко был внесен в розыскную базу «Интерпола» под «красным углом», что означает, что правоохранители имеют право задержать человека и уведомить об этом государство, инициировавшее розыск. Россиянин будет передан в РФ после того, как суд Кипра получит материалы на его экстрадицию.

На Кипре задержали бизнесмена, которого разыскивали в России

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