Происшествия
На Кипре задержали бизнесмена, которого разыскивали в РоссииURA.Ru 00:13
Отмечается, что Польченко был внесен в розыскную базу «Интерпола» под «красным углом», что означает, что правоохранители имеют право задержать человека и уведомить об этом государство, инициировавшее розыск. Россиянин будет передан в РФ после того, как суд Кипра получит материалы на его экстрадицию.
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с чего всё началось
Поводом стало то обстоятельство, что данные на бизнесмена были размещены в разыскной базе Интерпола под так называемым красным углом (подразумевает немедленное задержание при обнаружении с последующим информированием страны—инициатора розыска).Коммерсантъвчера в 19:11
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На Кипре задержали российского бизнесмена, задолжавшего банкам 7 млрд рублей
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