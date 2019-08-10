Происшествия
На Кипре задержали бизнесмена, которого разыскивали в РоссииURA.Ru 00:13
Отмечается, что Польченко был внесен в розыскную базу «Интерпола» под «красным углом», что означает, что правоохранители имеют право задержать человека и уведомить об этом государство, инициировавшее розыск. Россиянин будет передан в РФ после того, как суд Кипра получит материалы на его экстрадицию.
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с чего всё началось
По неподтвержденным данным, бизнесмен вместе с супругой Ириной Польченко уехал на остров и приобрел там недвижимость после того, как в России к нему появились претензии у банков и государства.Коммерсантъвчера в 19:11
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