Происшествия

На Кипре задержали бизнесмена, которого разыскивали в РоссииURA.Ru 00:13

Отмечается, что Польченко был внесен в розыскную базу «Интерпола» под «красным углом», что означает, что правоохранители имеют право задержать человека и уведомить об этом государство, инициировавшее розыск. Россиянин будет передан в РФ после того, как суд Кипра получит материалы на его экстрадицию.
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с чего всё началось

Кредитная линия завела на Кипр

По неподтвержденным данным, бизнесмен вместе с супругой Ириной Польченко уехал на остров и приобрел там недвижимость после того, как в России к нему появились претензии у банков и государства.
Коммерсантъвчера в 19:11

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На Кипре задержали бизнесмена, которого разыскивали в России

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Россиянина задержали на Кипре за махинации с кредитами на миллиарды

Lenta.ru02:59

На Кипре задержали разыскиваемого в России приморского бизнесмена

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«Ъ»: российский бизнесмен задержан на Кипре за махинации с кредитами

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Эхо Москвы02:30

Кредитная линия завела на Кипр

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