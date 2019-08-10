По неподтвержденным данным, бизнесмен вместе с супругой Ириной Польченко уехал на остров и приобрел там недвижимость после того, как в России к нему появились претензии у банков и государства.

с чего всё началось

Отмечается, что Польченко был внесен в розыскную базу «Интерпола» под «красным углом», что означает, что правоохранители имеют право задержать человека и уведомить об этом государство, инициировавшее розыск. Россиянин будет передан в РФ после того, как суд Кипра получит материалы на его экстрадицию.

На Кипре задержали бизнесмена, которого разыскивали в России

Шоу-бизнес Певица Наргиз рассказала о конфликте с Максимом Фадеевым Певица Наргиз Закирова прокомментировала конфликт с продюсерским центром Максима Фадеева MALFA.

Общество В пресс-службе Горбачёва опровергли сообщения о его плохом здоровье Оснований для сообщений о якобы плохом состоянии здоровья бывшего президента СССР Михаила Горбачёва нет, заявили в его пресс-службе.

Происшествия Число жертв супертайфуна «Лекима» в Китае выросло до 18 человек По уточненным данным, не менее 18 человек стали жертвами мощного супертайфуна "Лекима", который обрушился на восточную часть Китая, сообщают в субботу официальные китайские СМИ.

Общество Команда Аллы Вербер уточнила причину ее смерти Причиной смерти вице-президента Mercury и фешен-директора ЦУМа и ДЛТ Аллы Вербер стал менингококковый сепсис, сообщила ее команда.

Армия и оружие Посол США пригрозил Германии переместить военные базы в Польшу Посол США в Германии Ричард Гренелл возмутился нежеланием немецких властей увеличивать расходы на оборону и пригрозил переместить военные базы в Польшу.

Политика Турецкий радикал призвал Эрдогана признать Крым российским Напомним, что президент Турции Раджеп Тайип Эрдлган на совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским 7 августа подтвердил, что Турция не признавала и никогда не признает Крым российским.

Шоу-бизнес Похудевшая Лолита Милявская показала видео с танцами в купальнике Певица Лолита Милявская рассказала на своей странице в Instagram о планах на новый клип.

Происшествия Любовь Соболь задержали перед митингом в Москве Напомним, сегодня, 10 августа, на проспекте Академика Сахарова проходит согласованный митинг в поддержку незарегистрированных оппозиционных кандидатов на выборы в Мосгордуму.

Происшествия После нападения на росгвардейца в Тюмени возбуждено уголовное дело Следственный комитет России по Тюменской области возбудил уголовное дело после нападения на сотрудников Росгвардии 49-летнего жителя города.

Происшествия Задержанного после массовых беспорядков Васильева госпитализировали Режиссера телеканала о медицине «Доктор» Дмитрия Васильева, задержанного в рамках уголовного дела о массовых беспорядках в Москве 27 июля, доставили в больницу.

Политика Медведев поздравил Медведчука со вторым местом на выборах в Раду Председатель партии «Единая Россия» (ЕР), премьер-министр Дмитрий Медведев поздравил лидера украинской политической силы «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука со вторым местом на выборах в Верховную Раду, назвав это «весомым результатом».

Политика Трамп заявил о возможной сделке Зеленского и Путина Президент США Дональд Трамп считает, что его украинский коллега Владимир Зеленский настроен на решение конфликта в Донбассе.

Хоккей «Трактор» обыграл сборную Кубка губернатора "Трактор" в матче Кубка губернатора Челябинской области обыграл сборную турнира со счетом 5:2.

Армия и оружие В ДНР заявили об укреплении позиций ВСУ в районе Мариуполя Украинские силовики укрепляют позиции и наращивают силы в районе Мариуполя, заявил журналистам руководитель пресс-службы управления Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики Даниил Безсонов.

Политика Минприроды: регионы получат максимальные полномочия по определению тарифов на вывоз мусора Власти в регионах получат полномочия по установлению тарифов на вывоз мусора, сообщил министр природных ресурсов и экологии Дмитрий Кобылкин, который находится на Ставрополье с рабочей поездкой визитом.

Политика В UC Rusal допустили отказ от проекта в США из-за давления политиков Компания UC Rusal может отказаться от строительства в США завода по производству плоского алюминиевого проката для автопрома (совместный проект с американским холдингом Braidy Industries), если американские политики продолжат оказывать на компанию давление, сообщила финансовый директор US Rusal Александра Бурико, передает ТАСС.

Шоу-бизнес Оксана Федорова показала редкий снимок с мужем На снимке Оксана Фёдорова просто обнимает его за плечи спиной к камере, а на другой закрывает лицо супруга.

Энергетика Украина сообщила об увеличении транзита российского газа Транзит за год вырос на 2,2 миллиарда кубометров. При этом Киев за семь месяцев 2019 года на 36 процентов увеличил импорт газа.

Армия и оружие Появилось видео применения ракетного комплекса «Кинжал» «Самолеты МиГ-31К с гиперзвуковым авиационным комплексом «Кинжал» и авиационные комплексы пятого поколения Су-57 обеспечили прикрытие действий штурмовой и бомбардировочной авиации в ходе розыгрыша тактического эпизода «Авиамикс», открывающего финальную часть соревнований», — рассказали в пресс-центре Армейских игр.

Происшествия В ДТП на трассе Пермь – Екатеринбург погибли два человека Автомобили "Лада" и Volkswagen столкнулись в субботу на 235-м километре трассы Пермь – Екатеринбург, в результате ДТП два человека погибли и двое госпитализированы в состоянии комы, сообщает управление ГИБДД по Свердловской области.