Армия и оружие

В сети появилось видео с места взрыва неопознанного объекта на КипреRT на русском 07:35

В сети появилось видео с места взрыва на севере Кипра, произошедшего в результате падения неопознанного объекта. По данным издания Cyprus Mail, неопознанный объект, который может быть фрагментом ракеты или летательным аппаратом, упал на севере Кипра в ночь на 1 июля в 20 км от Никосии.
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Опубликовано видео с места взрыва неопознанного объекта на Кипре

РИА Новости06:53

Упавшим на севере Кипра неизвестным объектом оказалась ракета российского производства

Эхо Москвы07:32

Власти Кипра назвали упавший с неба неопознанный объект российской ракетой

Интерфакс04:57

Упавшую на Кипре ракету посчитали российской

Lenta.ru04:19

Видео с места падения и взрыва неопознанного объекта на Кипре

РЕН ТВ05:11

На севере Кипра в воздухе взорвалась ракета

Коммерсантъ05:23

Reuters: неопознанный объект взорвался на севере Кипра

ТАСС03:51
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Автоматически обработано 7299 источников, обновлено в 07:45, Вашингтон
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Армия и оружие

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Экономика

Росстат заявил о резком росте выплат россиян по налогам и кредитам

За минувший год выплаты по налогам и кредитам в структуре расходов россиян выросли на 12,2%. В предыдущие три года рост составлял менее двух процентов.
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Квантовая корреляция «нарушила» второе начало термодинамики

В работе под руководством Роберто Серра (Roberto Serra) из Федерального университета ABC в Бразилии ученым удалось экспериментально реализовать систему, в которой происходит кажущееся нарушение второго начала термодинамики из-за влияния квантовых эффектов.
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