На Камчатке зарегистрировано землетрясение магнитудой 4,6Российская газета 26 марта в 00:49

Землетрясение магнитудой 4,6 произошло в 86 километрах к югу от поселка Ключи Усть-Камчатского района.

Шоу-бизнес Егор Крид прояснил ситуацию со своим уходом из Black Star Недавно в Сети появились слухи об уходе исполнителя Егора Крида из лейбла Black Star.

Политика Госдеп вступился за сторонников террористов в Крыму Вашингтон «осуждает действия российских оккупационных властей в Крыму», заявил Паллидино и призвал освободить задержанных крымских татар, а также всех других «несправедливо осужденных украинцев».

Происшествия Защита экс-министра Абызова обжаловала его арест Адвокаты обжаловали в Мосгорсуде арест бывшего министра по делам Открытого правительства Михаила Абызова, обвиняемого в хищении 4 млрд рублей.

Армия и оружие ВСУ восемь раз за сутки обстреляли ДНР Украинские оккупационные войска за минувшие сутки восемь раз нарушили режим прекращения огня в ДНР, выпустив по территории Республики 75 боеприпасов.

Финансы Долговая нагрузка россиян приближается к историческому пику 2014 года Уровень долговой нагрузки населения приближается к историческому пику 2014 года.

Экономика Голикова рассказала о программе «Содействие занятости населения» Правительство РФ предлагает продлить реализацию госпрограммы "Содействие занятости населения" до 2024 года, на ее реализацию за шесть лет направят 402,8 миллиарда рублей, сообщила вице-премьер по социальным вопросам Татьяна Голикова на заседании российской трехсторонней комиссии (РТК).

Политика Власти Крыма готовы отдать ПЦУ в безвозмездное пользование здание в центре Симферополя Министр заверила, что власти Крыма не предпринимают "агрессивных" мер с привлечением правоохранительных органов для решения вопроса с занимаемым помещением, направляя представителям церкви "пакеты документов".

Гаджеты Хромбук Google Atlas засветился на видео Увы, рассмотреть устройство едва ли возможно, но трейлер фильма «Трансформеры 4» разрешением 4К хромбук воспроизводит без каких бы то ни было проблем, поэтому можно рассчитывать на хорошую аппаратную платформу.

Политика Пентагон сообщил, сколько денег США потратили на армию Украины С 2014 года США выделили более $1,3 млрд на развитие Вооруженных сил Украины, заявил пресс-секретарь Пентагона Эрик Пэхон.

Экономика Виталий Солдатских о том, как банки следуют рекомендациям ЦБ Прошло два месяца с тех пор, как ЦБ рекомендовал банкам сообщать клиентам так называемую минимальную гарантированную ставку по вкладам, и можно подвести первые итоги.

Общество Новосибирские ученые создали «живую» вакцину от гриппа Специалисты научного центра вирусологии и биотехнологии "Вектор", расположенного в новосибирском наукограде Кольцово, создали "живую" вакцину от гриппа.

Авто Новый кроссовер Renault сфотографировали на улицах Москвы Кросс-купе Renault Arkana, продажи которого в России должны стартовать в конце весны - начале лета, был сфотографирован во время дорожных испытаний в столице.

Происшествия Сына мэра Назрани ранили при нападении на администрацию города В Назрани неизвестные проникли в здание администрации города и ранили из травматических пистолетов трех человек.

Наука Ученые научили роботов с ИИ «размножаться» В рамках экспериментального проекта ученые создали двух роботов "родителей", которые обменялись программным кодом и создали "ребенка" (пока только в виде кода), унаследовавшего их специфические особенности.

Шоу-бизнес Кети Топурия призналась, почему рассталась с Гуфом Грузинская и российская певица, вокалистка группы "А’Студио" Кети Топурия впервые после расставания с рэпером Гуфом (Алексеем Долматовым) рассказала, почему не сложился их союз.

Происшествия В Самаре загорелся автобус с пассажирами Автобус с пассажирами загорелся в пятницу утром в Самаре, все успели эвакуироваться, пострадавших нет, сообщает ГУМЧС по региону.

Экономика ЦБ отозвал ряд лицензий у страховой компании «Ангара» Банк России приказом от 28 марта 2019 года отозвал ряд лицензий на осуществление страхования у страховой компании "Ангара", говорится в материалах регулятора.

Игры Gearbox выпустила тизер-трейлер новой Borderlands Похоже, Gearbox неспроста намекала на скорый анонс Borderlands 3: компания выпустила первый тизер-трейлер Borderlands Mask of Mayhem.

Технологии В России создали нейросеть, которая составляет резюме по фото В России создали первую нейросеть, которая может составить резюме соискателя, используя только его фотографию.

Экономика Россияне стали больше экономить на еде и лекарствах В большей степени жители России к концу 2018 года начали экономить на повседневных товарах и услугах — снижение трат зафиксировано в категориях кондитерских изделий, безалкогольных напитков, парфюмерии, лекарств, бензине, досуге и интернете.

Политика Владимир Путин выступил против строительства ВСМ Москва—Казань Президент России Владимир Путин не одобрил проект высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва—Нижний Новгород, которая должна была стать первым участком ВСМ Москва—Казань.

Происшествия Сбивший в Москве двух человек водитель Gelandewagen сдался полиции Водитель Mercedes Gelandewagen Муслим Джамбеков, устроивший в Москве ДТП с двумя погибшими, сдался полиции, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.