Происшествия

На Камчатке уволили сравнившую пенсионера с животным чиновницу
РБК
05:52

На Камчатке уволили чиновницу краевого правительства, которая сравнила с животным пенсионера, пришедшего к зданию администрации с оружием. Об этом местному информационному агентству «Кам-24» сообщили в правительстве края.
РБК05:52

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На Камчатке уволили сравнившую пенсионера с животным чиновницу

РБК05:52

На Камчатке уволена чиновница, предложившая «чпокнуть» пенсионера, как животное

Вести.Ru04:52

Российскую чиновницу уволили за предложение «чпокнуть» пенсионера дротиком

URA.Ru03:58

Работницу камчатской администрации уволили за сравнение вооруженного пенсионера с животным

ТАСС03:52

На Камчатке уволили чиновницу, сравнившую пенсионера с животным

РИА Новости03:27

Предложившую «чпокнуть» пенсионера дротиком чиновницу уволили на Камчатке

Телеканал 360°02:07

На Камчатке уволили чиновницу, предложившую «чпокнуть» инвалида дротиком, как животное

Кам 24вчера в 20:54
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Происшествия

Суд выпустил рэпера Хаски из-под ареста

Обновлено в 06:06
Происшествия

При крушении военного вертолёта в Стамбуле погибли четыре человека

В результате крушения военного вертолёта в Стамбуле погибли четыре человека, сообщает телеканал NTV.
Обновлено в 06:01
Происшествия

В Красноярском крае арестован замглавы отделения ПФР

Обновлено в 06:01
Происшествия

В Петербурге суд приговорил к семи годам вербовщика террористов

Выездная коллегия Московского окружного военного суда в Санкт-Петербурге приговорила Атабека Рустамова к семи годам колонии общего режима за вербовку террористов и пропаганду идей радикального ислама через мобильный мессенджер WhatsApp, сообщает в понедельник объединенная пресс-служба судов города в своем Telegram-канале.
Обновлено в 06:04
Происшествия

Число пострадавших при землетрясении в Иране достигло 716 человек

Число пострадавших в результате землетрясения в провинции Керманшах на западе Ирана увеличилось до 716 человек, передает Mehr.
Обновлено в 05:27
Происшествия

Тело женщины нашли возле стройки в Ступино

Труп женщины с ремнем на шее и ранами на теле обнаружили под строительным мусором в городском округе Ступино.
Обновлено в 05:54
Происшествия

Обвиняемых в изнасиловании в Уфе попросили выпустить из-под стражи

Защита бывшего полицейского Салавата Галиева, подозреваемого в изнасиловании 23-летней дознавательницы, потребовала прекратить уголовное преследование и освободить подзащитного из-под стражи.
Обновлено в 05:47
Происшествия

Маршрутка с пассажирами загорелась в центре Краснодара

Маршрутный автобус сгорел в понедельник днем в центре Краснодара, сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.
Обновлено в 05:47
Происшествия

В Псковской области автомобиль въехал в автобусную остановку

Автомобиль "УАЗ" въехал в автобусную остановку в Псковской области и скрылся с места ДТП, трое детей госпитализированы, сообщил журналистам представитель ГИБДД РФ.
Обновлено в 05:43
Происшествия

На Байкале во время шторма перевернулся катер с четырьмя людьми

Спасатели ведут поиски пропавшего на Байкале катера, на борту которого находились четыре человека, сообщает 26 ноября пресс-служба главного управления МЧС РФ по Иркутской области.
Обновлено в 04:22
Происшествия

Участника проекта «Голос» обокрали в самолете

Участника российского проекта "Голос" итальянского певца Валерио Згарджи обокрали в самолете, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
Обновлено в 05:07
Происшествия

Суд по делу тренера «Енисея» Аленичева состоится в конце декабря

Красноярский суд 26 декабря рассмотрит отказ главного тренера «Енисея» Дмитрия Аленичева от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения.
Обновлено в 05:45
Происшествия

В Омске такси въехало в подземный пешеходный переход

Легковая машина такси в Омске в понедельник частично въехала в подземный пешеходный переход, пострадали водитель и два пассажира, сообщает УМВД по Омской области.
Обновлено в 05:03
Происшествия

В Петербурге поезд раздавил парня, пролезавшего под вагонами

Обновлено в 05:59
Происшествия

В Кронштадте мать выгнала на улицу восьмилетнего сына

Мальчика обнаружили прохожие на улице Советская и незамедлительно сообщили в полицию. Ребенок назвал вой адрес и номер квартиры.
Обновлено в 05:34
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