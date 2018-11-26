Происшествия

На Камчатке уволили чиновницу, сравнившую пенсионера с животным
РИА Новости
03:27

Камчатские власти расторгли трудовой договор с чиновницей, сравнившей пришедшего к зданию правительства региона вооруженного пенсионера с животным, сообщили РИА Новости в пресс-службе администрации края.
РИА Новости03:27

Подробнее о событии

На Камчатке уволили сравнившую пенсионера с животным чиновницу

РБК05:52

На Камчатке уволена чиновница, предложившая «чпокнуть» пенсионера, как животное

Вести.Ru04:52

Российскую чиновницу уволили за предложение «чпокнуть» пенсионера дротиком

URA.Ru03:58

Работницу камчатской администрации уволили за сравнение вооруженного пенсионера с животным

ТАСС03:52

На Камчатке уволили чиновницу, сравнившую пенсионера с животным

РИА Новости03:27

Предложившую «чпокнуть» пенсионера дротиком чиновницу уволили на Камчатке

Телеканал 360°02:07

На Камчатке уволили чиновницу, предложившую «чпокнуть» инвалида дротиком, как животное

Кам 24вчера в 20:54
Показать все источники
Автоматически обработано 7118 источников, обновлено в 12:15, Ашберн
Происшествия

Открытое горение в торгово-офисном здании в Петербурге ликвидировано

Обновлено в 11:50
Происшествия

Рэпера Хаски выпустили из-под ареста

Рэпер Хаски (Дмитрий Кузнецов) покинул спецприемник в Усть-Лабинске в Краснодарском крае, передает ТАСС со ссылкой на адвоката артиста Алексея Аванесяна.
Обновлено в 12:04
Происшествия

В Москве осуждён участник стрельбы из свадебного кортежа

Обновлено в 11:39
Происшествия

В Ингушетии расстреляли экс-полицейского, отсидевшего семь лет

По предварительной информации, убийство экс-полицейского могли совершить по мотиву кровной мести, пишет портал «Ингушетия».
Обновлено в 12:12
Происшествия

Не сумевший добраться до МКС экипаж «Союза» повторит попытку 1 марта

11 октября при запуске с космодрома Байконур к МКС пилотируемого корабля "Союз МС-10" с космонавтом Алексеем Овчининым и астронавтом Ником Хейгом произошла нештатная ситуация, экипажу пришлось совершить аварийную посадку в Казахстане.
Обновлено в 11:14
Происшествия

Пилот самолета заснул за штурвалом и проспал посадку

Пилот австралийской авиакомпании Vortex Air, организующей частные туристические полеты по Австралии, заснул за штурвалом во время полета и пролетел мимо места посадки почти на 50 километров.
Обновлено в 12:07
Происшествия

В Саратовской области от угарного газа погибла семья из пяти человек

В Саратовской области от отравления угарным газом погибла семья из пяти человек: двое взрослых и трое детей.
Обновлено в 11:00
Происшествия

В Москве электричка насмерть сбила мужчину

Электричка сбила насмерть человека, переходившего железнодорожные пути у платформы Тимирязевская на севере Москвы.
Обновлено в 11:59
Происшествия

В одном из парков Москвы было найдено расчлененное тело

Обновлено в 12:09
Происшествия

При крушении военного вертолёта в Стамбуле погибли четыре человека

В результате крушения военного вертолёта в Стамбуле погибли четыре человека, сообщает телеканал NTV.
Обновлено в 11:50
Происшествия

Более 140 черных дельфинов выбросились на берег в Новой Зеландии

Более 140 черных дельфинов выбросились на берег на острове Стюарт в Новой Зеландии.
Обновлено в 12:08
Происшествия

В Красноярском крае арестован замглавы отделения ПФР

Обновлено в 10:11
Происшествия

В Петербурге суд приговорил к семи годам вербовщика террористов

Выездная коллегия Московского окружного военного суда в Санкт-Петербурге приговорила Атабека Рустамова к семи годам колонии общего режима за вербовку террористов и пропаганду идей радикального ислама через мобильный мессенджер WhatsApp, сообщает в понедельник объединенная пресс-служба судов города в своем Telegram-канале.
Обновлено в 11:47
Происшествия

В Москве у бизнесмена угнали велосипед за четыре тысячи евро

В Москве у предпринимателя угнали велосипед за четыре тысячи евро (примерно 300 тысяч рублей), сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
Обновлено в 11:33
Происшествия

Топ-менеджеру «Метростроя» неизвестные проломили голову

Инцидент произошел 23 ноября около дома Кузнецова на Товарищеском проспекте. Так, двое неизвестных проломили голову пострадавшему.
Обновлено в 12:12
Главное