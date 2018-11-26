Внутрь здания пытался войти пожилой мужчина, вооруженный обрезом. Охранник заблокировал двери и вызвал опергруппу Росгвардии, которая нейтрализовала пенсионера. Женщина снимала происходящее на камеру смартфона из окна кабинета в правительстве.

с чего всё началось

Камчатские власти расторгли трудовой договор с чиновницей, сравнившей пришедшего к зданию правительства региона вооруженного пенсионера с животным, сообщили РИА Новости в пресс-службе администрации края.

На Камчатке уволили чиновницу, сравнившую пенсионера с животным

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