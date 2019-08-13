Происшествия
На Камчатке совершил жёсткую посадку вертолёт Ми-8RT на русском 02:47
По данным источника в оперативных службах региона, вертолёт Ми-8 с 22 пассажирами и тремя членами экипажа совершил жёсткую посадку в Кроноцком заповеднике на Камчатке. Как сообщает ФАН, по предварительной информации, есть один пострадавший.
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Автоматически обработаны 7284 источника, обновлено в 04:48, Вашингтон
Технологии
Новую схему онлайн-продаж алкоголя предложили ввести в России
Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ) придумала новый способ легализации продаж алкоголя в Сети.
Обновлено вчера в 22:22
Общество
В Приамурье на памятнике ВОВ изобразили солдат НАТО
Жители поселка Дипкун Амурской области возмутились появлению изображения солдат НАТО на памятнике героям Великой Отечественной войны.
Обновлено в 01:16
Общество
Дворник из Подмосковья задолжала 2 млрд рублей
Обновлено 11 августа в 01:03
Единоборства
Джонс не хочет боя с Кормье в тяжёлом весе
На протяжении своей карьеры Джонс дважды дрался с Кормье за титул чемпиона в полутяжёлом весе и оба раза побеждал, однако вторая победа была аннулирована из-за положительного допинг-теста.
Обновлено в 03:02
Авто
Крымский мост установил новый рекорд суточного трафика
На Крымском мосту 12 августа зафиксирован новый рекорд автомобильного трафика - 35989 машин за сутки.
Обновлено в 03:18
Футбол
Агент подтвердил интерес «Локомотива» к Рибери
Агент Жан-Пьер Берне, представляющий интересы экс-полузащитника «Баварии» Франка Рибери, подтвердил, что в подписании контракта с 36-летним игроком заинтересован московский «Локомотив».
Обновлено вчера в 04:29
Происшествия
Мужчина зарезал жену из-за долгов в Петербурге
Обновлено в 03:13
Наука
Искусственный интеллект начнет отчислять российских студентов
Опасаться искусственного интеллекта студентам не стоит, уверяют специалисты, так как система призвана стать защитой от предвзятости преподавателей.
Обновлено 11 августа в 23:19
Культура
Мисс Екатеринбург-2019 оставили без призового автомобиля
Организаторы конкурса "Мисс Екатеринбург" в этом году решили поменять приз, вместо автомобиля победительница получит туристическую путевку, передает корреспондент НАШЕЙ.
Обновлено в 03:53
Технологии
Телефонные мошенники изобрели новый способ обмана клиентов банков
Уже поставлен рекорд незаконного списания с карты - 3,5 млн руб. Телефонные мошенники изобрели новый способ обмана клиентов российских банков, отмечает "Российская газета".
Обновлено в 02:47
Происшествия
Избитой полицейским оппозиционерке грозят обязательные работы
Адвокат активистки Дарьи Сосновской, которую ударили по животу в ходе задержания на согласованном митинге 10 августа, сообщила, что ее подопечной грозят обязательные работы за нарушение порядка проведения собрания.
Обновлено вчера в 15:57
Общество
Профсоюзы предложили сократить рабочую неделю в России
Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) предложила перевести россиян на четырёхдневную рабочую неделю.
Обновлено в 04:31
Общество
Россиянина оштрафовали за пост о Путине и низких зарплатах
Жителя Красноярска оштрафовали на 30 тысяч рублей по статье о неуважении к власти за пост о президенте России Владимире Путине и низких заработных платах.
Обновлено в 03:56
Политика
Украина заявила, что имела право перекрывать подачу воды в Крым
Накануне, 12 августа, постоянный представитель Крыма при президенте России Георгий Мурадов заявил, что власти Украины грубо нарушили не только международное гуманитарное право и право людей на воду, но и международное право пользования стоками международных рек, когда перекрыли подачу воды в Крым.
Обновлено в 04:35
Финансы
Рубль подешевел к доллару и евро
Курс доллара расчетами «завтра» утром в понедельник вырос на 2 копейки – до 65,30 рубля, курс евро поднялся на 1 копейку – до 73,11 рубля.
Обновлено вчера в 03:14
Общество
Пласидо Доминго обвинили в домогательствах
Обновлено в 03:36
Космос
Космическая обсерватория «Спектр-УФ» получит один японский прибор
Обсерватория «Спектр-УФ» сможет взять на борт только один японский научный прибор, а не два, как предполагалось ранее.
Обновлено в 04:41
Здоровье
В Белоруссии впервые за 20 лет обнаружили сибирскую язву
Случай заболевания лошади сибирской язвой зафиксирован в Брестской области Белоруссии, до этого такое заболевание у животных фиксировали в республике в 1999 году, сообщила РИА Новости во вторник пресс-секретарь Минсельхозпрода Белоруссии Ольга Котишевская.
Обновлено в 04:18
Футбол
«Спартак» предложил €10 млн за лучшего бомбардира чемпионата Турции
Московский футбольный клуб "Спартак" предложил 10 миллионов евро за сенегальского форварда турецкого "Галатасарая" Мбайе Дианье, сообщает Fanatik.
Обновлено в 03:48
Происшествия
Жителям села под Ачинском разрешили вернуться в дома
Обновлено вчера в 23:34
Происшествия
Молодой мужчина погиб в ДТП с самосвалом на «Сортавале»
По данным дорожной полиции, в районе 5-го километра трассы «Сортавала» самосвал марки «Даф», перевозивший щебёнку, протаранил стоявший на обочине ВАЗ-2106.
Обновлено в 04:39
Происшествия
На Шри-Ланке спасли тонущих в океане россиян
Обновлено в 03:24
Технологии
Минобрнауки распределило гранты на обновление научного оборудования
Минобрнауки распределило гранты на 2019 год, которые пойдут на обновление оборудования в 111 научных организациях.
Обновлено в 04:45
Общество
ВНИИ труда: в России появления новых профессий ждут 18% организаций
Только среди 18% организаций ожидают появления новых профессий, это свидетельствует об относительно невысокой инновационной активности предприятий в РФ, следует из презентации ВНИИ труда Минтруда, имеющейся в распоряжении РИА Новости.
Обновлено в 02:50
Финансы
Глава банка «Открытие» назвал повышение НДС ошибкой
Повышение налога на добавленную стоимость (НДС) с 18 до 20% было ошибочным, это одна из причин низкого экономического роста, заявил в интервью РБК председатель правления «ФК Открытие» Михаил Задорнов.
Обновлено в 04:37
Экономика
Минэкономразвития ожидает ускорения роста ВВП во втором полугодии
«Очищенный от сезонности темп роста ВВП во II квартале 2019 оценивается на уровне +0,4% квартал к квартале SA после разового снижения на -0,2% квартале к кварталу SA в I квартале 2019, что позволяет говорить об отсутствии технической рецессии в российской экономике», - резюмировали в МЭР.
Обновлено вчера в 12:02
Происшествия
Мужчина напал с ножом на алтарника в Казанском соборе в Москве
В центре Москвы в Казанском соборе мужчина напал с ножом на служителей церкви. Об этом сообщает агентство городских новостей "Москва".
Обновлено в 04:27
Происшествия
Уровень радиации в Северодвинске при ЧП был превышен в 4—16 раз
Северное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды сообщило, что уровень радиации в Северодвинске во время ЧП в Белом море 8 августа был превышен в 4—16 раз.
Обновлено в 04:14
Политика
Беглов на дебатах назвал себя беспартийным
На первых дебатах кандидатов в губернаторы Санкт-Петербурга врио главы региона Александр Беглов назвал себя беспартийным и "единственным хозяйственником среди политиков".
Обновлено в 03:34
Происшествия
Атамбаеву предъявили обвинение в убийстве
Бывшему президенту Киргизии Алмазбеку Атамбаеву предъявили обвинения в особо тяжких преступлениях, в том числе убийстве, сообщил начальник управления Генпрокуратуры по надзору за оперативно-разыскной деятельностью и следствием Замир Бейшекеев.
Обновлено в 02:35