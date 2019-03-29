Происшествия

На Камчатке произошло землетрясение магнитудой 4,0КамИНФОРМ 26 марта в 21:07

Эпицентр подземного толчка находился в акватории Тихого океана на глубине 33 км. Магнитуда сейсмособытия составила 4,0.
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В результате землетрясения разрушений нет - МЧС

Камчатка-Информвчера в 20:12

Сильное землетрясение зафиксировали у берегов Камчатки

РЕН ТВвчера в 18:50

Землетрясение силой 3 балла произошло в Петропавловске

Аргументы и Факты - Камчаткавчера в 18:59

Спасатели обследуют здания после сильного землетрясения в Петропавловске-Камчатском

Народные новостивчера в 19:13

Срочно в номер: оперативные группы спасателей приступили к обследованию зданий в Петропавловске-Камчатском после ощущаемого землетрясения

Полуостров Камчаткавчера в 18:47

Жители Камчатки почувствовали трехбалльное землетрясение

Российская газетавчера в 22:02

Сильное землетрясение не повредило здания в Петропавловске-Камчатском

Интерфакс - Россиявчера в 19:33
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Политика

Пентагон назвал объем потраченных США на оборону Украины средств

Обновлено в 00:23
Политика

Бразилия призвала Россию отозвать военных из Венесуэлы

26 марта на сайте российского МИДа был опубликован комментарий Марии Захаровой, в котором она напомнила, что специалисты из России имеют право находиться на территории Венесуэлы в соответствии с соглашением о военно-техническом сотрудничестве (ВТС) от 2001 года и дополнительного одобрения от Национальной ассамблеи страны для этого не требуется.
Обновлено вчера в 18:13
Авто

В РФ начались продажи обновленного Honda Pilot

Официальные дилеры японского автобренда сообщили о начале продаж флагманского кроссовера с тремя рядами сидений в рестайлинговой версии.
Обновлено вчера в 11:05
Происшествия

Повредивший картину Репина вандал объяснил свой поступок

Игорь Подпорин заявил, что в мае 2018 года он повредил картину Ильи Репина "Иван Грозный и сын его Иван" в Третьяковской галерее в Москве из-за неприятного впечатления от полотна.
Обновлено вчера в 13:36
Происшествия

Суд отправил экс-губернатора Ишаева под домашний арест

Обновлено вчера в 14:04
Экономика

Жителей арктических районов Якутии освободят от налогов

Жителей арктических районов Якутии освободят от налогов. Об этом в пятницу сообщил в своем твиттере глава республики Айсен Николаев.
Обновлено в 00:38
Культура

Книгу о Гарри Поттере с ошибками продали с аукциона

Обновлено вчера в 10:40
Шоу-бизнес

Фролов прокомментировал слухи о причинах смерти Началовой

Хоккеист Александр Фролов прокомментировал слухи о том, что причиной ухудшения здоровья певицы Юлии Началовой якобы стало судебное разбирательство с бывшей возлюбленной.
Обновлено 27 марта в 18:04
Экономика

Отбор участников в рамках национального проекта по экспорту начнется 1 апреля

Конкурс по отбору в рамках национального проекта по экспорту участников и получателей госсубсидий начнется 1 апреля, сообщил на Красноярском экономическом форуме вице-премьер Дмитрий Козак.
Обновлено вчера в 23:59
Общество

Врач-педиатр из Кинешмы объяснила фотосессию в белье

Врач-педиатр Анастасия Орлова из города Кинешма Ивановской области в интервью газете Metro объяснила, почему снялась в фотосессии в нижнем белье, вызвавшей общественный резонанс.
Обновлено вчера в 22:52
Космос

Телескоп «Хаббл» зафиксировал самоуничтожение гигантского астероида

Авторы работы из Европейской южной обсерватории делятся, что крайне редко наблюдают такой процесс самоуничтожения.
Обновлено вчера в 18:35
Футбол

Гендиректор «Реала» провёл встречу с агентом Пьянича

Генеральный директор мадридского "Реала" Хосе Анхель Санчес вчера, двадцать восьмого марта, на базе "сливочных" в Мадриде провёл встречу с официальным представителем полузащитника национальной сборной Боснии и Герцеговины Миралема Пьянича.
Обновлено вчера в 18:43
Происшествия

Михаила Абызова прослушивали два года до ареста

ФСБ разрабатывала экс-министра по делам «открытого правительства» Михаила Абызова по меньшей мере два года, узнал РБК.
Обновлено вчера в 19:00
Политика

Тимошенко не намерена собирать майдан в случае поражения на выборах

В случае поражения на президентских выборах Юлия Тимошенко не намерена устраивать переворот.
Обновлено в 00:31
Экономика

«Газпром» выкупит своих крупнейших подрядчиков у Ротенберга и Тимченко

Структуры «Газпрома» ведут переговоры о покупке его крупнейших подрядчиков — компаний «Стройгазмонтаж» у Аркадия Ротенберга и «Стройтранснефтегаз» у Геннадия Тимченко, рассказали РБК два источника, близких к «Газпрому», и собеседник в компании, которая работает с монополией.
Обновлено вчера в 17:00
Происшествия

При столкновении поездов в Италии пострадали 50 человек

В результате столкновения двух пассажирских поездов в итальянской провинции Комо пострадали 50 человек.
Обновлено вчера в 20:57
Авто

На заводе Ford во Всеволожске остановлен конвейер

В городе Всеволожске Ленинградской области завод совместного предприятия американского автопроизводителя Ford и отечественного ПАО «Соллерс» остановил конвейер до 2 апреля.
Обновлено вчера в 11:45
Авто

Renault Samsung Motors показала копию Renault Arkana

Новинка является практически полной копией кроссовера Renault Arkana, в разработке которого активное участие принимали российские инженеры и дизайнеры.
Обновлено вчера в 07:46
Футбол

УЕФА наказал «Шахтёр» за расистские выкрики болельщиков

Стало известно наказание для донецкого "Шахтёра" за поведение болельщиков в матче 1/16 финала Лиги Европы с "Айнтрахтом" (2:2). Европейский футбольный союз предписал закрыть один сектор на ближайший еврокубковый матч.
Обновлено вчера в 16:43
Общество

В Минтруде предложили доплачивать россиянам за неудобный график

Министерство труда России планирует разработать методики оценки влияния интеллектуальных нагрузок на работе на здоровье сотрудников и обязать работодателей доплачивать за неоптимальные условия труда.
Обновлено вчера в 21:16
Общество

Автошколы начнут согласовывать программы обучения с ГИБДД

С 7 апреля 2019 года российские автошколы будут обязаны согласовывать с ГИБДД основные программы обучения будущих водителей.
Обновлено вчера в 10:27
Здоровье

Часть пациентов психоневрологических интернатов в РФ отправят по домам

Например, в некоторых интернатах пациенты вынуждены ходить в туалет на улице, отсутствует водопровод.
Обновлено вчера в 09:26
Гаджеты

В Сети появились рендеры смартфона Oppo Reno с выдвижной камерой

На просторах Сети оказались обнародованы рендерные изображения смартфона Oppo Reno, который обзавелся необычным решением в виде выдвижной камеры.
Обновлено вчера в 11:57
Технологии

Роскомнадзор предложил операторам тестировать Рунет на «суверенность»

Выбор для тестирования продукта RDP.RU, как рассказывает один из операторов, в Роскомнадзоре компаниям объяснили тем, что он оказался лучшим по итогам испытаний по фильтрации трафика.
Обновлено вчера в 14:31
Политика

Германия продлила запрет на поставки вооружения Саудовской Аравии

Правительство Германии продлило до 30 сентября запрет на поставки вооружения в Саудовскую Аравию.
Обновлено вчера в 19:16
Экономика

Потребители усилили режим экономии

Потребители усилили режим экономии К концу 2018 года россияне усилили режим экономии в повседневных тратах, следует из данных агентства Initiative.
Обновлено вчера в 18:24
Авто

Первый камень завода Hino заложат в Химках 24 апреля

Ранее сообщалось, что подготовительные работы для строительства завода Hino в Подмосковье уже ведутся.
Обновлено вчера в 12:55
Здоровье

В Москве начнут применять новейшие препараты от шести видов рака

В Москве с 1 апреля пациентов начнут лечить по федеральным клиническим рекомендациям от шести видов рака, сообщил главный внештатный специалист-онколог департамента здравоохранения столицы Игорь Хатьков.
Обновлено вчера в 21:52
Политика

США готовы продлить торговые переговоры с КНР

Кадлоу заметил, что США в то же время могут отменить часть пошлин на товары из КНР, сохранив часть из них для "рычага" давления.
Обновлено в 00:16
Политика

Закон о фейковых новостях вступил в силу в России

В России в пятницу, 29 марта, вступают в силу законы о фейковых новостях, а также закон об оскорблении общества и государственных символов, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 17:48
Как работают Яндекс.Новости?
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