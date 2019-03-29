Происшествия
На Камчатке произошло землетрясение магнитудой 4,0КамИНФОРМ 26 марта в 21:07
Эпицентр подземного толчка находился в акватории Тихого океана на глубине 33 км. Магнитуда сейсмособытия составила 4,0.
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Спасатели обследуют здания после сильного землетрясения в Петропавловске-Камчатском
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Сильное землетрясение не повредило здания в Петропавловске-Камчатском
Интерфакс - Россиявчера в 19:33
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Обновлено вчера в 18:43
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В городе Всеволожске Ленинградской области завод совместного предприятия американского автопроизводителя Ford и отечественного ПАО «Соллерс» остановил конвейер до 2 апреля.
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Авто
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УЕФА наказал «Шахтёр» за расистские выкрики болельщиков
Стало известно наказание для донецкого "Шахтёра" за поведение болельщиков в матче 1/16 финала Лиги Европы с "Айнтрахтом" (2:2). Европейский футбольный союз предписал закрыть один сектор на ближайший еврокубковый матч.
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