Общество

На Камчатке около восьми тонн рыбных отходов вывалились на дорогуРИА Новости вчера в 23:43

Около восьми тонн рыбных отходов, выпав из КамАЗа, оказались на дороге в центре Петропавловска-Камчатского из-за халатности водителя грузовика, сообщается на официальном сайте правительства Камчатского края.
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с чего всё началось
В свою очередь заместитель председателя правительства Камчатского края Сергей Хабаров сообщил
, что водитель грузовика плохо закрепил задний борт, что и стало причиной инцидента.
News.ru01:24

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