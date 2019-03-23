На Камчатке около восьми тонн рыбных отходов вывалились на дорогуРИА Новости вчера в 23:43

с чего всё началось

Около восьми тонн рыбных отходов, выпав из КамАЗа, оказались на дороге в центре Петропавловска-Камчатского из-за халатности водителя грузовика, сообщается на официальном сайте правительства Камчатского края.

На Камчатке около восьми тонн рыбных отходов вывалились на дорогу

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