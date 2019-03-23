Общество
На Камчатке около восьми тонн рыбных отходов вывалились на дорогуРИА Новости вчера в 23:43
Около восьми тонн рыбных отходов, выпав из КамАЗа, оказались на дороге в центре Петропавловска-Камчатского из-за халатности водителя грузовика, сообщается на официальном сайте правительства Камчатского края.
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с чего всё началось
В свою очередь заместитель председателя правительства Камчатского края Сергей Хабаров сообщил, что водитель грузовика плохо закрепил задний борт, что и стало причиной инцидента.News.ru01:24
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Водитель КАМАЗа устроил свалку рыбных отходов у здания правительства Камчатки (видео)
Камчатка-Информвчера в 04:03
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